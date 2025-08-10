Solidarietà con Francesca Albanese, attaccata da Fratelli d’Italia

Abbiamo letto, con viva e crescente indignazione, l’interrogazione presentata alcuni giorni scorsi da alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia contro la Relatrice Speciale per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, Francesca Albanese.

Al riguardo vogliamo innanzitutto osservare come sia del tutto infondata e anzi fortemente diffamatoria, l’accusa di antisemitismo nei confronti della nostra connazionale, solo per aver svolto in modo imparziale e fedele il suo incarico, criticando ovviamente Israele per i suoi crimini, accertati o in via di accertamento da varie giurisdizioni interne ed internazionali.

Del tutto inammissibile accuse del genere, quando importanti personalità del mondo ebraico, dentro e fuori Israele, fanno proprie le accuse formulate nei confronti del governo Netanyahu, tra le quali quella di genocidio.

Desta ulteriore sconcerto il fatto che a pronunciare le accuse di antisemitismo nei confronti di Francesca Albanese siano stati, in una sede ufficiale, parlamentari di un partito che rappresenta per molto versi l’erede e il continuatore, sia pure in un contesto del tutto nuovo, del fascismo storico italiano responsabile della oppressione, deportazione e morte di decine di migliaia di cittadini italiani di religione ebraica.

Accusare la Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Occupati, di ‘antisemitismo’ per i suoi rapporti sui crimini commessi dallo Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese a Gaza è non solo una grave mistificazione ma un’azione immorale, dinanzi al più grave sterminio di innocenti dopo la seconda guerra mondiale, che personaggi dí indiscussa competenza, valore e indipendenza di giudizio, anche israeliani come David Grossman e Omer Bartov, definiscono senza mezzi termini come genocidio.

Accusare di antisemitismo chi denuncia e condanna i crimini nasconde l’intenzione di rendere il governo di Israele ‘legibus solutus’, mettendo il bavaglio ad ogni critica e ad ogni azione legale a livello internazionale e statale.

Riconosciamo in queste accuse, come in quelle di vicinanza ad Hamas e ad organizzazioni terroristiche, altrettanto gravi ed inescusabili, la volontà di ledere l’immagine e la reputazione di una giurista impegnata in un delicato ed importante incarico delle Nazioni Unite, per questo vittima di sanzioni personali da parte del governo USA, infangando al tempo stesso anche l’immagine dell’ONU e minando la sua credibilità.

Ribaltando la verità incontestabile dei fatti, ci si pone oltre tutto in contrasto con il nostro ordinamento e con il principio di diritto stabilito dall’art. 604-bis del codice penale, nella parte in cui definisce reato perseguibile a termini di legge la minimizzazione in modo grave del genocidio e dei crimini contro l’umanità, nei termini in cui essi sono stabiliti dagli artt. 6, 7 e 8 dallo Statuto della Corte penale internazionale.

La gravità di tali comportamenti, purtroppo diffusi, che si pongono al di fuori di ogni legittima critica di merito, richiede la condanna ferma ed unanime delle forze democratiche e di chiunque creda ancora nel ruolo degli organismi internazionali.

Confidando che i giuristi e le giuriste italiane, e le loro associazioni, si uniscano alla condanna di simili comportamenti, rivolgiamo un appello al Governo, al Parlamento e alla Presidenza della Repubblica perché vigilino e ammoniscano chi offende in questo modo il diritto internazionale, la libertà di parola e di opinione, proteggendo i rappresentanti degli organismi internazionali, come l’ONU e la Corte penale internazionale, oggetto di attacchi inammissibili ed ingiustificati, e chi opera in nome dei principi condivisi di civiltà giuridica e di tutela dei diritti umani, per denunciare le sue violazioni ed i crimini commessi dagli Stati.

Per maggiori informazioni:

giuristiperlapalestina@gmail.com

In ordine alfabetico

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

Per adesioni

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

*****

English

Solidarity with Francesca Albanese, attacked by Brothers of Italy

We have read, with deep and growing indignation, the parliamentary question presented a few days ago by some members of Brothers of Italy against the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in the Occupied Palestinian Territories, Francesca Albanese.

We wish to state, first of all, that the accusation of antisemitism against our compatriot is completely unfounded and indeed gravely defamatory, made solely because she has carried out her mandate impartially and faithfully, naturally criticizing Israel for its crimes, as established or under investigation by various domestic and international jurisdictions. Such accusations are utterly unacceptable when leading figures in the Jewish world, both inside and outside Israel, endorse the charges levelled against the Netanyahu government, including that of genocide.

It is even more shocking that the antisemitism accusations against Francesca Albanese were voiced, in an official forum, by members of a party that is in many respects the heir and continuer—albeit in an entirely new context—of historical Italian fascism, responsible for the oppression, deportation, and death of tens of thousands of Italian citizens of Jewish faith.

To accuse Albanese, UN Special Rapporteur on the Occupied Territories, of “antisemitism” for her reports on the crimes committed by the State of Israel against the Palestinian people in Gaza is not only a serious distortion but an immoral act in the face of the gravest mass killing of innocents since the Second World War—an atrocity that figures of unquestionable competence, worth, and independence of judgment, including Israelis such as David Grossman and Omer Bartov, have unequivocally described as genocide.

Accusing those who denounce and condemn such crimes of antisemitism is an attempt to render the Israeli government legibus solutus, silencing all criticism and legal action at both international and domestic levels. We recognize in these accusations—as in those of alleged sympathy for Hamas and other so-called terrorist organizations, equally serious and inexcusable—the deliberate intent to damage the image and reputation of a jurist engaged in a delicate and important UN mandate, and for this reason targeted by personal sanctions from the U.S. government, thereby also tarnishing the image of the UN and undermining its credibility.

By overturning the indisputable truth of the facts, such behaviour also contradicts our legal system and the principle of law established by Article 604-bis of the Italian Penal Code, which defines as a punishable offence the serious minimization of genocide and crimes against humanity, as set forth in Articles 6, 7, and 8 of the Statute of the International Criminal Court. The seriousness of such conduct—sadly widespread—which lies beyond any legitimate substantive criticism, calls for the firm and unanimous condemnation of all democratic forces and all who still believe in the role of international institutions.

Trusting that Italian jurists and their associations will join in condemning such behaviour, we appeal to the Government, Parliament, and the Presidency of the Republic to monitor and censure those who offend international law, freedom of speech and opinion in this way, and to protect representatives of international bodies, such as the UN and the International Criminal Court, who are the target of unacceptable and unjustified attacks, as well as those who act in the name of shared principles of legal civilization and human rights protection, in order to denounce their violations and the crimes committed by States.

For more information:

giuristiperlapalestina@gmail.com

Alphabetically:

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

For endorsements:

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

Español

Solidaridad con Francesca Albanese, atacada por Hermanos de Italia

Hemos leído, con profunda y creciente indignación, la interpelación presentada hace algunos días por varios parlamentarios de Hermanos de Italia contra la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Queremos señalar, en primer lugar, que la acusación de antisemitismo contra nuestra compatriota es completamente infundada y, de hecho, gravemente difamatoria, formulada únicamente porque ha desempeñado su mandato de manera imparcial y fiel, criticando lógicamente a Israel por sus crímenes, comprobados o en proceso de investigación por diversas jurisdicciones nacionales e internacionales. Tales acusaciones resultan absolutamente inaceptables cuando importantes personalidades del mundo judío, dentro y fuera de Israel, comparten las acusaciones formuladas contra el gobierno de Netanyahu, incluida la de genocidio.

Causa aún mayor asombro que las acusaciones de antisemitismo contra Francesca Albanese hayan sido pronunciadas, en un foro oficial, por parlamentarios de un partido que, en muchos aspectos, representa al heredero y continuador—aunque en un contexto completamente nuevo—del fascismo histórico italiano, responsable de la opresión, deportación y muerte de decenas de miles de ciudadanos italianos de religión judía.

Acusar a Albanese, Relatora Especial de la ONU para los Territorios Ocupados, de “antisemitismo” por sus informes sobre los crímenes cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino en Gaza no sólo es una grave tergiversación, sino un acto inmoral ante la masacre más grave de inocentes desde la Segunda Guerra Mundial, atrocidad que personalidades de incuestionable competencia, valor e independencia de juicio, incluidos israelíes como David Grossman y Omer Bartov, han calificado sin rodeos como genocidio.

Acusar de antisemitismo a quienes denuncian y condenan tales crímenes oculta la intención de hacer al gobierno de Israel legibus solutus, silenciando toda crítica y toda acción legal a nivel internacional y estatal. Reconocemos en estas acusaciones—como en las de supuesta cercanía con Hamás y otras organizaciones consideradas terroristas, igualmente graves e inexcusables—la voluntad deliberada de dañar la imagen y la reputación de una jurista comprometida con un delicado e importante mandato de las Naciones Unidas, y que por ello ha sido víctima de sanciones personales por parte del gobierno de Estados Unidos, manchando al mismo tiempo la imagen de la ONU y socavando su credibilidad.

Al invertir la verdad incontestable de los hechos, además se entra en contradicción con nuestro ordenamiento jurídico y con el principio de derecho establecido por el artículo 604-bis del Código Penal italiano, que tipifica como delito punible la minimización grave del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad, en los términos establecidos por los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

La gravedad de tales comportamientos—lamentablemente extendidos—que se sitúan fuera de toda crítica legítima de fondo, exige la condena firme y unánime de las fuerzas democráticas y de todos aquellos que aún creen en el papel de los organismos internacionales.

Confiando en que los juristas italianos, y sus asociaciones, se unan a la condena de tales comportamientos, hacemos un llamado al Gobierno, al Parlamento y a la Presidencia de la República para que vigilen y amonesten a quienes ofenden de este modo el derecho internacional, la libertad de palabra y de opinión, protegiendo a los representantes de los organismos internacionales, como la ONU y la Corte Penal Internacional, que son objeto de ataques inadmisibles e injustificados, así como a quienes actúan en nombre de los principios compartidos de civilización jurídica y de protección de los derechos humanos, para denunciar sus violaciones y los crímenes cometidos por los Estados.

Para más información:

giuristiperlapalestina@gmail.com

Por orden alfabético:

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

Para adhesiones:

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

Français

Solidarité avec Francesca Albanese, attaquée par Frères d’Italie

Nous avons lu, avec une indignation vive et croissante, la question parlementaire présentée il y a quelques jours par certains députés de Frères d’Italie contre la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese.

Nous tenons à préciser, avant tout, que l’accusation d’antisémitisme portée contre notre compatriote est totalement infondée et même gravement diffamatoire, formulée uniquement parce qu’elle a accompli son mandat de manière impartiale et fidèle, critiquant naturellement Israël pour ses crimes, établis ou en cours d’établissement par diverses juridictions nationales et internationales. Ces accusations sont absolument inacceptables lorsque d’importantes personnalités du monde juif, en Israël et ailleurs, reprennent à leur compte les accusations formulées contre le gouvernement Netanyahu, y compris celle de génocide.

Il est d’autant plus choquant que ces accusations d’antisémitisme à l’encontre de Francesca Albanese aient été exprimées, dans un cadre officiel, par des parlementaires d’un parti qui, à bien des égards, représente l’héritier et le continuateur—même dans un contexte totalement nouveau—du fascisme historique italien, responsable de l’oppression, de la déportation et de la mort de dizaines de milliers de citoyens italiens de confession juive.

Accuser Mme Albanese, Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les territoires occupés, d’« antisémitisme » pour ses rapports sur les crimes commis par l’État d’Israël contre le peuple palestinien à Gaza constitue non seulement une grave déformation de la réalité, mais aussi un acte immoral face au massacre d’innocents le plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale—atrocité que des personnalités d’une compétence, d’une valeur et d’une indépendance de jugement incontestables, y compris des Israéliens tels que David Grossman et Omer Bartov, qualifient sans détour de génocide.

Accuser d’antisémitisme ceux qui dénoncent et condamnent de tels crimes vise à rendre le gouvernement israélien legibus solutus, en réduisant au silence toute critique et toute action juridique au niveau international et national. Nous reconnaissons dans ces accusations—comme dans celles de proximité supposée avec le Hamas et d’autres organisations dites terroristes, tout aussi graves et inexcusables—la volonté délibérée de nuire à l’image et à la réputation d’une juriste investie d’un mandat délicat et important des Nations Unies, et qui, pour cette raison, est la cible de sanctions personnelles de la part du gouvernement des États-Unis, ternissant en même temps l’image de l’ONU et sapant sa crédibilité.

En renversant la vérité incontestable des faits, on se met en outre en contradiction avec notre système juridique et avec le principe de droit établi par l’article 604-bis du Code pénal italien, qui définit comme délit passible de sanctions la minimisation grave du génocide et des crimes contre l’humanité, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale.

La gravité de tels comportements—malheureusement répandus—qui se situent en dehors de toute critique légitime de fond, exige la condamnation ferme et unanime des forces démocratiques et de toute personne croyant encore au rôle des organismes internationaux.

Confiant que les juristes italiens, et leurs associations, se joindront à la condamnation de tels comportements, nous lançons un appel au Gouvernement, au Parlement et à la Présidence de la République pour qu’ils surveillent et admonestent ceux qui offensent ainsi le droit international, la liberté d’expression et d’opinion, et protègent les représentants des organismes internationaux, tels que l’ONU et la Cour pénale internationale, cibles d’attaques inadmissibles et injustifiées, ainsi que ceux qui agissent au nom des principes partagés de civilisation juridique et de protection des droits humains, afin de dénoncer leurs violations et les crimes commis par les États.

Pour plus d’informations :

giuristiperlapalestina@gmail.com

Par ordre alphabétique :

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

Pour adhérer :

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

Türkçe

İtalya Kardeşler Partisi’nin saldırılarına karşı Francesca Albanese ile dayanışma

Birkaç gün önce İtalya Kardeşler Partisi’nin bazı milletvekilleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese’ye karşı sunulan soru önergesini büyük bir öfke ve artan bir endişeyle okuduk.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, vatandaşımız hakkında antisemitizm suçlaması tamamen asılsız ve hatta ağır bir iftiradır; çünkü kendisi görevini tarafsız ve sadık bir şekilde yerine getirmiş, İsrail’in çeşitli iç ve uluslararası yargı mercileri tarafından tespit edilmiş ya da tespiti devam eden suçlarını elbette eleştirmiştir. Bu tür suçlamalar kesinlikle kabul edilemez, özellikle İsrail içinde ve dışında önemli Yahudi şahsiyetlerin, Netanyahu hükümetine yönelik soykırım dahil olmak üzere benzer suçlamaları benimsemeleri durumunda.

Francesca Albanese’ye antisemitizm suçlaması yöneltenlerin, resmi bir platformda, tarihsel İtalyan faşizminin halefi ve devamı olan, ancak tamamen farklı bir bağlamda faaliyet gösteren bir partinin milletvekilleri olması daha da şaşırtıcıdır. Tarihsel İtalyan faşizmi, Yahudi dini inancına sahip on binlerce İtalyan vatandaşını baskı, sürgün ve öldürmekle sorumludur.

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki topraklar özel raportörü olan Albanese’nin, İsrail Devleti’nin Gazze’de Filistin halkına karşı işlediği suçları rapor ettiği için “antisemitizm” ile suçlanması sadece ciddi bir çarpıtmadır; aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en ağır masum katliamının karşısında ahlaki olmayan bir eylemdir. İsrailli David Grossman ve Omer Bartov gibi alanında tartışmasız yetkin, değerli ve bağımsız görüş sahibi kişiler, bu durumu tereddütsüz soykırım olarak tanımlamaktadır.

Suçları ifşa eden ve kınayanları antisemitizm ile suçlamak, İsrail hükümetini ‘hukukun üstünde’ (legibus solutus) kılma ve her türlü eleştiri ile uluslararası ve ulusal düzeyde yasal işlemlere engel olma niyetini gizlemektedir. Biz bu suçlamalarda, Hamas ve terör örgütleriyle yakınlık iddiaları gibi aynı derecede ciddi ve affedilemez suçlamalarda olduğu gibi, Birleşmiş Milletler’in hassas ve önemli bir görevini üstlenen bir hukukçunun itibarını zedeleme niyetini görüyoruz; aynı zamanda bu kişi ABD hükümeti tarafından kişisel yaptırımlara maruz kalmıştır, BM’nin imajını karalamakta ve güvenilirliğini sarsmaktadır.

Değiştirilemez gerçekleri çarpıtmak, aynı zamanda bizim hukuk düzenimizle ve Ceza Kanunu’nun 604-bis maddesinin kanun koyucu tarafından soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların ağır şekilde küçümsenmesini suç sayan hükmüyle çelişmektedir; bu suçlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 6, 7 ve 8. maddelerinde tanımlandığı şekilde değerlendirilir.

Maalesef yaygın olan bu tür davranışlar, meşru bir eleştiri sınırlarının dışındadır ve demokratik güçler ile uluslararası kuruluşların rolüne hâlâ inanan herkes tarafından kararlı ve yeknesak şekilde kınanmalıdır.

İtalyan hukukçularının ve meslek birliklerinin bu tür davranışları kınamak için bir araya geleceğine inanıyoruz. Hükümete, parlamentoya ve Cumhurbaşkanlığına, uluslararası hukuku, ifade özgürlüğünü ve düşünce özgürlüğünü bu şekilde aşağılayanlara karşı dikkatli olmaları ve uyarmaları; Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerini korumaları; ve devletlerin işlediği ihlalleri ve suçları ortaya çıkarmak için hukuk medeniyeti ve insan haklarının ortak ilkeleri adına çalışanları korumaları çağrısında bulunuyoruz.

Daha fazla bilgi için:

giuristiperlapalestina@gmail.com

Alfabetik sırayla imzalar:

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

İmza bağlantısı:

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

Kurmancî (Kurmanji)

Hemî bi hev re li ser Francesca Albanese, ku ji hêla Hevkarên İtalya ve tê şikestandin

Me, bi winda û bêtir nebûnê re, pirsiyarekî ku hin endamên parlamentoya Hevkarên İtalya di çend rojên berê de li dijî Raportekarê Taybet a Mafên Mirovan li Herêmên Îşgalkirî yên Filistînê, Francesca Albanese, daye, xwend.

Di vê rewşê de, em hewce dikin berê xwe bibînin ku têkiliyên antisemitîzmê yên li dijî hevalê welatparêzê me, ku tenê ji ber ku ew karê xwe bi awayê bê tarîf û bi rastî kiribû, qebûl nekin û an jî pirr bêbext in. Ew bi rastî Israilê têkildar dike ji ber kiryarên xwe ên ku hateyê lêkolîn an jî di navçeyên dadgehên navxweyî û navneteweyî de di prosesê de ne. Ev têkiliyên şikîn û nepenîr in, di demek de ku kesên girîng ên cîhana civakî yehûdî, li hundir û derveyî Israilê, vê têkiliyên li dijî hukûmeta Netanyahu qebûl dikin, di nav de têkiliyên ku têne gotin qetla gelê.

Pir şaşiya me jî ew e ku endamên parlamentoyê yên partiya ku li gelek erdên ewîlî nasname û berdewamkerê fashîzmê dîrokî yê Îtalya ne, û herçiqas di konteksta nû de, ew li dijî Francesca Albanese bi navê antisemitîzmê di cîhê fermî de şikandin. Fashîzmê dîrokî yê Îtalya mesûl bû ji bo zordestî, vegerandin û mirina dehên hezarî şehîdan yên Îtalyayê yên ku dînê wan yehûdî bû.

Şikandina Albanese, Raportekarê Taybet a Neteweyên Yekbûyî ya li Herêmên Îşgalkirî, bi navê “antisemitîzm” ji ber raporên ku li ser qirkirina mafên mirovan yên ku dewleta Israil li dijî gelê Filistînê li Gaza kirin, ne tenê şikandinêke girîng e lê her weha kiryarê neheq e, di ber dema ku ji dû şerê cîhanê ya duyemîn ve herî mezin qirkirina sivîlên bêgunah hatîye kirin. Kesên ku bi awayê bêguman ew pêşkeş dikin wekî David Grossman û Omer Bartov, yên ku jî Israîlî ne û bi qadirî, rûmet û azadiya fikirê xwe nasname ne, vê qirkirinê bi navnîşana qetla gelê tê nasîn.

Şikandina kesên ku girêdayînên îş û şer mezintir têne ragihandin û şermezar dikin bi navê antisemitîzm, armanca ew e ku dewleta Israil “berfireh ji qanûn” (legibus solutus) bibe, û her tiştî yên kritik û prosedûrên qanûnî yên di asta navneteweyî û neteweyî de bi dev bikin. Em vê têkiliyên wekî têkiliyên ku di derbarê nêzîkî bi Hamas an têkiliyên ku li hemberî têkoşînan terorîst in, bi hev re pirr girîng û nebedîl in dîtin, ku hewl dide wêneyek ji bo xweşî ya wê yekê ku li ser awayê hêja û girîng a Neteweyên Yekbûyî dixebite zedebike, û wê jî ku ji hêla hukûmeta Dewletên Yekbûyî ve cezayên kesane yên şexsî hatîye dayîn, û hemberî wêneyê Neteweyên Yekbûyî re qelew bibe û îtimadê wê şikeste.

Guhertina rastiyên bêjêkirî bi vî awayî jî têkilî bi qanûna me û bi prensîba qanûnî ya ku di maddê 604-bis ya kodeksa cezayê de hate vegotin û ku têne dîtin wekî têkoşîna bernameyî ya cezayê ji bo kêmtirîn kirina girîng a qetla gelê û têkoşîna dijî mirovahiyê, wekî ku di maddên 6, 7 û 8 yên statûya dadgeha cezayê navneteweyî de hatiye destnîşan kirin, ye.

Girîngiya vê şewatê, ku bi xêr û bi rûmet ne yayîn e û derveyî her kritikeke lewaz e, hewce dike ku hemû hêzên demokrat û her kes ku her hîn di rolê ragihandina civakên navneteweyî de bawer dike, vê çalakiyê bi girîngî û yekbûnî qedexe bikin.

Em bawer in ku perwerdekarên dadgehê yên Îtalyayê û civakên wan di qedexeyên vê şewatê de yekbûn bibin. Em li ser hukûmeta Îtalya, parlamento û serokatiya Komara de daxwaz dikim ku hûn li ber vê têkiliyên ku mafê navneteweyî, azadîya axaftinê û fikirê têkildar dikin, binêrîn û hûrdîtin bikin, û alîkarî bikin wekî parastina rêxistinan navneteweyî yên wekî Neteweyên Yekbûyî û Dadgeha Cezayê Navneteweyî, yên ku di bin avahiyê xeletî û bêpisîv a şikandinê de ne, û hemû kesên ku li ser bingehên parastina mafên mirovan û edebiya dadgehê dixebitin, da ku encama sûcên dewletan û têkoşîna wan vebikin.

Ji bo hûrguliyên zêdetir:

giuristiperlapalestina@gmail.com

Bi rêzê alfabetîk:

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

Ji bo bişopandinê:

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

Solidariedade com Francesca Albanese, atacada por Fratelli d’Italia

Lemos, com indignação viva e crescente, a interpelação apresentada há alguns dias por alguns parlamentares do Fratelli d’Italia contra a Relatora Especial para os Direitos Humanos nos Territórios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Gostaríamos, antes de mais nada, de observar que é completamente infundada e, pelo contrário, fortemente difamatória, a acusação de antissemitismo contra nossa compatriota, apenas por ter desempenhado seu mandato de forma imparcial e fiel, criticando, obviamente, Israel por seus crimes, constatados ou em processo de investigação por diversas jurisdições internas e internacionais. Acusações desse tipo são absolutamente inadmissíveis, especialmente quando personalidades importantes do mundo judaico, dentro e fora de Israel, fazem suas as acusações formuladas contra o governo Netanyahu, incluindo a de genocídio.

Causa ainda mais consternação o fato de que as acusações de antissemitismo contra Francesca Albanese tenham sido feitas, em uma instância oficial, por parlamentares de um partido que representa, em muitos aspectos, o herdeiro e continuador, embora em um contexto totalmente novo, do fascismo histórico italiano responsável pela opressão, deportação e morte de dezenas de milhares de cidadãos italianos de religião judaica.

Acusar Albanese, Relatora Especial das Nações Unidas para os Territórios Ocupados, de “antissemitismo” por seus relatórios sobre os crimes cometidos pelo Estado de Israel contra o povo palestino em Gaza não é apenas uma grave distorção, mas uma ação imoral, diante do mais grave extermínio de inocentes após a Segunda Guerra Mundial, que personalidades de inquestionável competência, valor e independência de julgamento, inclusive israelenses como David Grossman e Omer Bartov, definem sem rodeios como genocídio.

Acusar de antissemitismo quem denuncia e condena os crimes esconde a intenção de tornar o governo de Israel “legibus solutus”, silenciando qualquer crítica e qualquer ação legal a nível internacional e estatal. Reconhecemos nessas acusações, assim como nas acusações igualmente graves e inexcusáveis de proximidade com o Hamas e organizações terroristas, a vontade de prejudicar a imagem e a reputação de uma jurista empenhada em uma tarefa delicada e importante das Nações Unidas, que por isso é vítima de sanções pessoais por parte do governo dos EUA, ao mesmo tempo denegrindo a imagem da ONU e minando sua credibilidade.

Invertendo a verdade incontestável dos fatos, também se coloca em contradição com o nosso ordenamento e com o princípio jurídico estabelecido pelo artigo 604-bis do código penal, na parte em que define crime punível por lei a minimização grave do genocídio e dos crimes contra a humanidade, nos termos estabelecidos pelos artigos 6, 7 e 8 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional.

A gravidade desses comportamentos, infelizmente difundidos, que se colocam além de qualquer crítica legítima de mérito, exige a condenação firme e unânime das forças democráticas e de todos aqueles que ainda acreditam no papel dos organismos internacionais.

Confiando que os juristas italianos e suas associações se unam à condenação de tais comportamentos, dirigimos um apelo ao Governo, ao Parlamento e à Presidência da República para que vigiem e advirtam quem ofende dessa forma o direito internacional, a liberdade de expressão e de opinião, protegendo os representantes dos organismos internacionais, como a ONU e o Tribunal Penal Internacional, objeto de ataques inadmissíveis e injustificados, e aqueles que atuam em nome dos princípios compartilhados de civilização jurídica e proteção dos direitos humanos, para denunciar suas violações e os crimes cometidos pelos Estados.

Para mais informações:

giuristiperlapalestina@gmail.com

Em ordem alfabética:

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

Para adesões:

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

‎סולידריות עם פרנצ’סקה אלבאנזה, שנתקפה על ידי “אחים של איטליה”

‎קראנו, בזעזוע הולך וגובר, את השאלה שהגישו לפני מספר ימים מספר חברי פרלמנט מ”Fratelli d’Italia” נגד הדוברת המיוחדת לזכויות אדם בשטחים הפלסטיניים הכבושים, פרנצ’סקה אלבאנזה.

‎ברצוננו תחילה להדגיש כי ההאשמה של אנטישמיות כלפי בת ארצנו היא חסרת כל בסיס ואף דיבה חמורה, רק משום שמילאה את תפקידה באופן בלתי תלוי ונאמן, כשהיא מבקרת כמובן את ישראל על פשעיה, כפי שנקבעו או נמצאים בבדיקה על ידי רשויות משפטיות שונות פנימיות ובינלאומיות. האשמות מסוג זה הן בלתי נסבלות, בייחוד כאשר דמויות מרכזיות מהעולם היהודי, בתוך ומחוץ לישראל, מאמצות את ההאשמות נגד ממשלת נתניהו, ביניהן האשמה של רצח עם.

‎מתעורר זעם נוסף מהעובדה שהאשמות האנטישמיות נגד אלבאנזה נשמעו, במסגרת רשמית, מחברי פרלמנט של מפלגה שהיא במובנים רבים יורשת וממשיכה של הפאשיזם ההיסטורי באיטליה, האחראי לדיכוי, גירוש ומוות של עשרות אלפי אזרחים איטלקים יהודים.

‎להאשים את אלבאנזה, הדוברת המיוחדת של האו”ם לשטחים הכבושים, ב”אנטישמיות” בעקבות דוחותיה על הפשעים שביצעה מדינת ישראל כלפי העם הפלסטיני בעזה, אינה רק עיוות חמור אלא פעולה בלתי מוסרית, לנוכח ההשמדה החמורה ביותר של חפים מפשע מאז מלחמת העולם השנייה, אותה דמויות מוכרות, עצמאיות ובעלות שיפוט עצמאי – גם ישראליות כדוגמת דייוויד גרוסמן ועומר ברטוב – מגדירות במפורש כרצח עם.

‎להאשים באנטישמיות מי שמגנה את הפשעים מסתיר את הכוונה להפוך את ממשלת ישראל ל”מעבר לחוק” (legibus solutus), ולשתוק כל ביקורת וכל פעולה משפטית ברמה הבינלאומית והלאומית. אנו רואים באשמות אלו, כמו באשמות חמורות ולא נסלחות של קירבה לחמאס וארגוני טרור, ניסיון לפגוע בתדמית ובמוניטין של משפטנית המחויבת לתפקיד חשוב ורגיש של האו”ם, שנפגעה גם על ידי סנקציות אישיות של ממשלת ארה”ב, תוך השחתת דמות האו”ם ופגיעה באמינותה.

‎היפוך האמת הבלתי מעורערת של העובדות מתנגש עם חוקנו ועם עיקרון החוק הקבוע בסעיף 604-bis של הקוד הפלילי, המגדיר כפשע פלילי צמצום חמור של רצח עם ופשעים נגד האנושות כפי שהם מוגדרים בסעיפים 6, 7 ו-8 של אמנת בית הדין הפלילי הבינלאומי.

‎חומרת ההתנהגויות הללו, שמצערות נפוצות ושמעלות על כל ביקורת לגיטימית, דורשת גינוי ברור ואחד משורות הכוחות הדמוקרטיים ומכל מי שעדיין מאמין בתפקידם של גופים בינלאומיים.

‎בתקווה שמשפטנים ומשפטניות איטלקים ואיטלקיות והאיגודים שלהם יצטרפו לגינוי התנהגויות אלו, אנו פונים לממשלה, לפרלמנט ולנשיאות הרפובליקה לשמור ולהזהיר את מי שפוגע בצורה זו בדין הבינלאומי, בזכויות הדיבור והביטוי, ולהגן על נציגי הארגונים הבינלאומיים – כדוגמת האו”ם ובית הדין הפלילי הבינלאומי – שנמצאים תחת התקפות בלתי נסבלות ובלתי מוצדקות, ועל מי שפועל בשם העקרונות המשותפים של ציביליזציה משפטית והגנה על זכויות האדם, במטרה לחשוף את ההפרות והפשעים שמבצעים מדינות.

‎לפרטים נוספים:

giuristiperlapalestina@gmail.com

‎לפי סדר אלפביתי:

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

‎להצטרפות:

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

Solidarität mit Francesca Albanese, angegriffen von Fratelli d’Italia

Wir haben mit lebhafter und wachsender Empörung die Anfrage gelesen, die vor einigen Tagen von Abgeordneten der Partei Fratelli d’Italia gegen die Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, Francesca Albanese, eingebracht wurde.

Zunächst möchten wir feststellen, dass die Antisemitismusvorwürfe gegen unsere Landsfrau völlig unbegründet und vielmehr stark verleumderisch sind, nur weil sie ihre Aufgabe unparteiisch und gewissenhaft erfüllt hat, indem sie natürlich Israel für seine Verbrechen kritisierte, die von verschiedenen nationalen und internationalen Jurisdiktionen festgestellt oder derzeit untersucht werden. Solche Vorwürfe sind vollkommen unzulässig, insbesondere wenn bedeutende Persönlichkeiten der jüdischen Welt, innerhalb und außerhalb Israels, die gegen die Regierung Netanyahu erhobenen Vorwürfe, darunter die des Völkermords, übernehmen.

Erst recht bestürzt es, dass die Vorwürfe des Antisemitismus gegen Francesca Albanese in einer offiziellen Sitzung von Abgeordneten einer Partei erhoben wurden, die in vielerlei Hinsicht der Erbe und Fortsetzer, wenn auch in einem völlig neuen Kontext, des historischen italienischen Faschismus ist, der für Unterdrückung, Deportation und Tod von zehntausenden italienischen Bürgern jüdischen Glaubens verantwortlich war.

Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten Gebiete, des „Antisemitismus“ zu bezichtigen wegen ihrer Berichte über die von Israel an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen begangenen Verbrechen, ist nicht nur eine schwere Verzerrung der Tatsachen, sondern eine unmoralische Handlung angesichts des schwersten Massenmords an Unschuldigen seit dem Zweiten Weltkrieg, den anerkannte, unabhängige und wertvolle Persönlichkeiten, auch Israelis wie David Grossman und Omer Bartov, eindeutig als Völkermord bezeichnen.

Antisemitismusvorwürfe gegen jene, die Verbrechen anprangern und verurteilen, verschleiern die Absicht, die israelische Regierung „legibus solutus“ zu machen und jede Kritik sowie jede rechtliche Aktion auf internationaler und nationaler Ebene zum Schweigen zu bringen. Wir erkennen in diesen Vorwürfen, ebenso wie in den ebenso schweren und unverzeihlichen Anschuldigungen der Nähe zu Hamas und Terrororganisationen, den Versuch, das Ansehen und den Ruf einer Juristin zu beschädigen, die eine wichtige und sensible Aufgabe der Vereinten Nationen wahrnimmt und deshalb Opfer persönlicher Sanktionen der US-Regierung ist, wodurch gleichzeitig das Ansehen der UN beschmutzt und ihre Glaubwürdigkeit untergraben wird.

Durch die Verdrehung der unumstrittenen Wahrheit widerspricht man zudem unserem Rechtssystem und dem Rechtsgrundsatz des Art. 604-bis des Strafgesetzbuchs, der die schwere Verharmlosung von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Straftat unter den Bedingungen der Artikel 6, 7 und 8 des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs definiert.

Die Schwere dieser Verhaltensweisen, die leider weit verbreitet sind und jenseits jeglicher legitimer inhaltlicher Kritik liegen, erfordert eine eindeutige und einhellige Verurteilung durch demokratische Kräfte und alle, die noch an die Rolle internationaler Organisationen glauben.

In der Hoffnung, dass sich italienische Juristinnen und Juristen sowie deren Verbände der Verurteilung derartiger Verhaltensweisen anschließen, appellieren wir an die Regierung, das Parlament und das Präsidialamt, wachsam zu sein und diejenigen zu ermahnen, die auf diese Weise das Völkerrecht, die Meinungs- und Redefreiheit beleidigen, die Vertreter internationaler Organisationen wie der UN und des Internationalen Strafgerichtshofs schützen, die unzulässigen und ungerechtfertigten Angriffen ausgesetzt sind, sowie jene, die im Namen gemeinsamer Prinzipien rechtsstaatlicher Zivilisation und des Schutzes der Menschenrechte handeln, um deren Verletzungen und von Staaten begangene Verbrechen anzuprangern.

Für weitere Informationen:

giuristiperlapalestina@gmail.com

In alphabetischer Reihenfolge:

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

Zur Unterstützung:

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

Solidariteit met Francesca Albanese, aangevallen door Fratelli d’Italia

We hebben met grote en groeiende verontwaardiging de schriftelijke vraag gelezen die enkele dagen geleden door parlementsleden van Fratelli d’Italia is ingediend tegen de Speciale Rapporteur voor Mensenrechten in de bezette Palestijnse Gebieden, Francesca Albanese.

Allereerst willen we opmerken dat de beschuldiging van antisemitisme jegens onze landgenote volkomen ongegrond en zelfs sterk lasterlijk is, alleen omdat zij haar taak onpartijdig en trouw heeft uitgevoerd, waarbij zij uiteraard Israël bekritiseerde vanwege zijn misdaden, vastgesteld of in onderzoek door verschillende nationale en internationale rechtsinstanties. Dergelijke beschuldigingen zijn volstrekt onaanvaardbaar, vooral wanneer belangrijke persoonlijkheden uit de joodse wereld, binnen en buiten Israël, de beschuldigingen tegen de regering Netanyahu overnemen, waaronder die van genocide.

Het is des te verontrustender dat de antisemitismebeschuldigingen tegen Francesca Albanese in een officiële setting werden geuit door parlementsleden van een partij die in veel opzichten de erfgenaam en voortzetter is, zij het in een geheel nieuwe context, van het historische Italiaanse fascisme dat verantwoordelijk was voor de onderdrukking, deportatie en dood van tienduizenden Italiaanse burgers van joodse religie.

Het beschuldigen van Albanese, de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor de bezette gebieden, van ‘antisemitisme’ vanwege haar rapporten over de misdaden die de staat Israël heeft gepleegd tegen het Palestijnse volk in Gaza, is niet alleen een ernstige verdraaiing, maar ook een immorele daad in het licht van de zwaarste uitroeiing van onschuldigen sinds de Tweede Wereldoorlog, die onomstotelijk en zonder omhaal als genocide wordt omschreven door personen van onbetwistbare deskundigheid, waarde en onafhankelijk oordeel, waaronder ook Israëliërs zoals David Grossman en Omer Bartov.

Het beschuldigen van degenen die misdaden aan de kaak stellen en veroordelen van antisemitisme verbergt de intentie om de Israëlische regering ‘legibus solutus’ te maken, en elke kritiek en elke juridische actie op internationaal en staatsniveau het zwijgen op te leggen. We herkennen in deze beschuldigingen, evenals in de even ernstige en onvergeeflijke beschuldigingen van nauwe banden met Hamas en terroristische organisaties, de wil om het imago en de reputatie van een juriste die zich inzet in een delicate en belangrijke taak van de Verenigde Naties te schaden, die om die reden slachtoffer is van persoonlijke sancties van de Amerikaanse regering, en tegelijkertijd het imago van de VN bezoedelt en haar geloofwaardigheid ondermijnt.

Door de onbetwistbare waarheid te verdraaien, staan deze acties bovendien haaks op onze rechtsorde en op het rechtsbeginsel vastgesteld in artikel 604-bis van het wetboek van strafrecht, waarin de ernstige bagatellisering van genocide en misdaden tegen de menselijkheid strafbaar wordt gesteld, zoals bepaald in de artikelen 6, 7 en 8 van het Statuut van het Internationaal Strafhof.

De ernst van dit gedrag, dat helaas wijdverbreid is en ver buiten elke legitieme inhoudelijke kritiek valt, vereist een stevige en eensgezinde veroordeling door democratische krachten en iedereen die nog gelooft in de rol van internationale organisaties.

In de hoop dat Italiaanse juristen en hun verenigingen zich aansluiten bij de veroordeling van dergelijk gedrag, doen wij een oproep aan de regering, het parlement en het staatshoofd om waakzaam te zijn en degenen te waarschuwen die op deze manier het internationaal recht, de vrijheid van meningsuiting en meningsvorming beledigen, de vertegenwoordigers van internationale organisaties zoals de VN en het Internationaal Strafhof beschermen, die het doelwit zijn van onaanvaardbare en ongegronde aanvallen, en degenen die handelen namens de gedeelde principes van juridische beschaving en de bescherming van de mensenrechten, om hun schendingen en de door staten gepleegde misdaden aan te klagen.

Voor meer informatie:

giuristiperlapalestina@gmail.com

In alfabetische volgorde:

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

Voor aanmeldingen:

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

Solidaritet med Francesca Albanese, attackerad av Fratelli d’Italia

Vi har läst med stark och växande indignation den skriftliga frågan som för några dagar sedan lämnades in av parlamentsledamöter från Fratelli d’Italia mot FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i de ockuperade palestinska territorierna, Francesca Albanese.

Vi vill först och främst påpeka att anklagelsen om antisemitism mot vår landsman är helt ogrundad och rentav starkt förtalande, endast för att hon opartiskt och troget har utfört sitt uppdrag och naturligtvis kritiserat Israel för dess brott, fastställda eller under utredning av olika nationella och internationella jurisdiktioner. Sådana anklagelser är helt oacceptabla, särskilt när viktiga personligheter inom den judiska världen, både inom och utanför Israel, delar de anklagelser som riktats mot Netanyahu-regeringen, inklusive anklagelsen om folkmord.

Det väcker ytterligare bestörtning att anklagelserna om antisemitism mot Francesca Albanese framfördes i en officiell församling av parlamentsledamöter från ett parti som i många avseenden är arvtagaren och fortsättaren, även om i en helt ny kontext, av den historiska italienska fascismen som var ansvarig för förtryck, deportation och död av tiotusentals italienska medborgare av judisk tro.

Att anklaga Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade territorierna, för “antisemitism” för hennes rapporter om de brott som staten Israel begått mot det palestinska folket i Gaza är inte bara en grov förvanskning utan en omoralisk handling i ljuset av det mest omfattande utrotandet av oskyldiga sedan andra världskriget, som personer av obestridlig kompetens, värde och oberoende bedömning, även israeler som David Grossman och Omer Bartov, utan omsvep definierar som folkmord.

Att anklaga den som avslöjar och fördömer brott för antisemitism döljer avsikten att göra Israels regering “legibus solutus”, genom att tysta all kritik och alla rättsliga åtgärder på internationell och nationell nivå. Vi känner igen i dessa anklagelser, liksom i de lika allvarliga och oförlåtliga anklagelserna om närhet till Hamas och terroristorganisationer, viljan att skada bilden och ryktet för en jurist som är engagerad i ett känsligt och viktigt FN-uppdrag, och som därför är föremål för personliga sanktioner från USA:s regering, samtidigt som man smutskastar FN:s image och undergräver dess trovärdighet.

Genom att vrida på den obestridliga sanningen ställs man dessutom i strid med vår rättsordning och rättsprincipen som fastställs i artikel 604-bis i strafflagen, där allvarlig förminskning av folkmord och brott mot mänskligheten definieras som straffbart enligt artiklarna 6, 7 och 8 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

Allvaret i sådana handlingar, som tyvärr är utbredda och ligger bortom all legitim saklig kritik, kräver en fast och enhällig fördömelse från demokratiska krafter och alla som fortfarande tror på internationella organisationers roll.

I förhoppning om att italienska jurister och deras föreningar ansluter sig till fördömandet av sådant beteende, vädjar vi till regeringen, parlamentet och republikens presidium att vaka och varna dem som på detta sätt kränker folkrätten, yttrande- och åsiktsfriheten, skydda representanter för internationella organ som FN och Internationella brottmålsdomstolen som utsätts för oacceptabla och ogrundade attacker, och de som verkar i namn av gemensamma principer om rättslig civilisation och skydd för mänskliga rättigheter för att avslöja dess överträdelser och brott som begås av stater.

För mer information:

giuristiperlapalestina@gmail.com

I alfabetisk ordning:

Cesare Antetomaso, Michela Arricale, Carlo Augusto Melis Costa, Benedetto Vittorio De Maio, Antonella Durante, Giorgio Fontana, Micaela Frulli, Domenico Gallo, Ugo Giannangeli, Claudio Giangiacomo, Muna Khorzom, Fabio Marcelli, Triestino Mariniello, Ugo Mattei, Luigi Paccione, Dario Rossi, Arturo Salerni, Luca Saltalamacchia, Gianluca Vitale

För stöd:

https://forms.gle/6wxrRcsATQQPyVLy9

التضامن مع فرانسيسكا ألبانيزي، التي تعرضت لهجوم من حزب إخوة إيطاليا

لقد قرأنا، بغضب متزايد وحاد، الاستجواب الذي قدمه بعض نواب حزب إخوة إيطاليا قبل عدة أيام ضد المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانسيسكا ألبانيزي.

في هذا الصدد، نود أولاً أن نشير إلى أن اتهام مواطنتنا بالعنصرية ضد اليهود (معاداة السامية) غير مبرر تمامًا، بل هو اتهام تشهيري قوي، فقط لأنها أدت مهمتها بشكل نزيه وموضوعي، منتقدة بالطبع إسرائيل على جرائمها التي تم إثباتها أو التي يتم التحقيق فيها من قبل جهات قضائية داخلية ودولية مختلفة. مثل هذه الاتهامات مرفوضة تمامًا، خاصة عندما يتبنى شخصيات بارزة من العالم اليهودي، داخل إسرائيل وخارجها، الاتهامات الموجهة لحكومة نتنياهو، ومنها اتهام بالإبادة الجماعية.

يثير استغرابًا إضافيًا أن تُطلق هذه الاتهامات بمعاداة السامية ضد فرانسيسكا ألبانيزي من قبل نواب حزب يمثل إلى حد كبير وريثًا ومُواصلًا، وإن كان في سياق جديد تمامًا، للفاشية الإيطالية التاريخية المسؤولة عن اضطهاد وترحيل وقتل عشرات الآلاف من المواطنين الإيطاليين من الديانة اليهودية.

اتهام ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي المحتلة، بـ«معاداة السامية» بسبب تقاريرها عن الجرائم التي ارتكبتها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ليس فقط تشويهًا خطيرًا للحقيقة، بل هو عمل غير أخلاقي أمام أعظم إبادة جماعية للمدنيين الأبرياء بعد الحرب العالمية الثانية، والتي يصفها شخصيات ذات خبرة وقيمة واستقلالية في الحكم، بمن فيهم إسرائيليون مثل ديفيد غروسمان وأومر بارتوف، بصراحة تامة بأنها إبادة جماعية. إن اتهام من يدين ويستنكر الجرائم بمعاداة السامية يهدف إلى جعل حكومة إسرائيل «خارج القانون»، وكتم كل نقد وكل إجراء قانوني على المستويين الدولي والوطني.

نعترف في هذه الاتهامات، وكذلك في الاتهامات بقربهم من حركة حماس ومنظمات إرهابية، التي هي بنفس القدر من الجسامة ولا تغتفر، بنيتهم إلحاق الضرر بصورة وسمعة محامية تعمل في مهمة حساسة وهامة تابعة للأمم المتحدة، والتي بسبب ذلك تعرضت لعقوبات شخصية من قبل الحكومة الأمريكية، مما يلطخ في الوقت نفسه صورة الأمم المتحدة ويقوض مصداقيتها.

من خلال قلب الحقيقة التي لا جدال فيها، يتعارض ذلك أيضًا مع نظامنا القانوني ومبدأ القانون المنصوص عليه في المادة 604-ب من القانون الجنائي، التي تعرف جريمة التقليل الجسيم من شأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، كما هي محددة في المواد 6 و7 و8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية.

خطورة مثل هذه السلوكيات، التي للأسف واسعة الانتشار وتتجاوز كل نقد مشروع، تتطلب إدانة حازمة وإجماعية من القوى الديمقراطية ومن كل من لا يزال يؤمن بدور المنظمات الدولية.

وثقين أن المحامين والمحاميات الإيطاليين وجمعياتهم سينضمون إلى إدانة مثل هذه الأفعال، نتوجه بنداء إلى الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية لكي يراقبوا وينبهوا من يهين بهذا الشكل القانون الدولي وحرية التعبير والرأي، ويحميوا ممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، الذين يتعرضون لهجمات غير مقبولة ولا مبررة، ولمن يعملون باسم المبادئ المشتركة للحضارة القانونية وحماية حقوق الإنسان، للإبلاغ عن انتهاكاتها والجرائم التي ترتكبها الدول.

لمزيد من المعلومات:

giuristiperlapalestina@gmail.com

بالترتيب الأبجدي:

تشيزاري أنتيتوماسو، ميكيلا أريكالي، كارلو أوجوستو ميليس كوستا، بينيديتو فيتوريا دي مايو، أنتونيلّا دورانت، جورجيو فونتانا، ميكيلا فرولي، دومينيكو جالو، أوجو جيانانجيلي، كلاوديو جيانجياكومو، منا خورزوم، فابيو مارسيلّي، تريستينو مارينييلو، أوجو ماتّي، لويجي باتشوني، داريو روسّي، أرتورو ساليرني، لوكا سالتالاماتشيا، جيانلوكا فيتالي

声援被意大利兄弟党攻击的弗朗切斯卡·阿尔巴内塞

我们怀着强烈且日益增长的愤慨，阅读了几天前意大利兄弟党部分议员针对联合国巴勒斯坦被占领土人权特别报告员弗朗切斯卡·阿尔巴内塞提出的质询。

首先，我们要指出，指控这位我们的同胞为反犹太主义完全没有根据，且极具诽谤性质。她只是公正且忠实地履行了自己的职责，显然批评了以色列对加沙巴勒斯坦人民所犯下的罪行，这些罪行已被多个国内和国际司法机构确认或正在调查中。这样的指控是完全不能接受的，尤其当许多犹太界重要人物，无论在以色列境内外，都认同对内塔尼亚胡政府的指控，其中包括种族灭绝。

更令人震惊的是，这些反犹太主义的指控竟由一个政党的议员在官方场合提出，而该党在很大程度上是历史意大利法西斯主义的继承者和延续者，那个法西斯主义曾导致数以万计的意大利犹太公民被压迫、驱逐和死亡。

指控联合国被占领土特别报告员阿尔巴内塞“反犹太主义”，仅仅因为她报告了以色列国家针对加沙巴勒斯坦人民所犯下的罪行，不仅是严重的歪曲事实，更是在第二次世界大战后最严重的无辜平民屠杀面前的不道德行为。包括以色列作家大卫·格罗斯曼和奥默·巴尔托夫等有独立判断力和价值的专家们毫不含糊地称之为种族灭绝。将谴责罪行者贴上反犹太主义标签，意在使以色列政府超脱法律约束，封杀一切批评和国际、国内法律行动。

我们认为，这些指控，以及对与哈马斯和恐怖组织有关联的指控，同样严重且不可原谅，旨在破坏一位致力于联合国重要敏感职务的法律专家的形象，她因此成为美国政府个人制裁的对象，同时也玷污了联合国的形象，削弱了其公信力。颠倒不容置疑的事实，也与我国法律及刑法第604条之B的法律原则相违背，该条规定了严重淡化种族灭绝和反人类罪行为的刑事责任，这些罪行定义于国际刑事法院规约第6、7和8条。

这些行为的严重性，遗憾的是十分普遍，且超出了合理批评的范围，要求民主力量和所有仍相信国际组织作用的人们坚决一致地予以谴责。

我们希望意大利的法律专家及其协会加入谴责行列，并呼吁政府、议会和共和国总统监督和警告那些以这种方式侮辱国际法、言论自由和表达自由的人，保护联合国和国际刑事法院等国际组织代表免受不可接受且无理的攻击，以及保护那些以共同法律文明原则和人权保护为名，揭露国家所犯侵犯和罪行的工作者。

更多信息请联系：

giuristiperlapalestina@gmail.com

按字母顺序排列：

切萨雷·安泰托马索、米凯拉·阿里卡莱、卡洛·奥古斯托·梅利斯·科斯塔、本尼代托·维托里奥·德·马约、安东内拉·杜兰特、乔治·丰塔纳、米凯拉·弗鲁利、多梅尼科·加洛、乌戈·贾南杰利、克劳迪奥·贾恩贾科莫、穆纳·霍尔宗、法比奥·马切利、特里埃斯蒂诺·马里内洛、乌戈·马泰伊、路易吉·帕西奥内、达里奥·罗西、阿图罗·萨勒尔尼、卢卡·萨尔塔拉马基亚、贾卢卡·维塔莱

Солидарность с Франческой Альбанезе, подвергшейся нападкам со стороны партии «Братья Италии»

Мы с живым и растущим возмущением прочитали запрос, представленный несколько дней назад некоторыми депутатами от партии «Братья Италии» против Специального докладчика по правам человека в оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе.

Прежде всего, хотим отметить, что обвинения нашей соотечественницы в антисемитизме абсолютно необоснованны и носят ярко выраженный клеветнический характер, сделанные лишь за то, что она беспристрастно и добросовестно выполняла свои обязанности, справедливо критикуя Израиль за преступления, установленные или находящиеся в стадии расследования различными внутренними и международными юрисдикциями. Такие обвинения совершенно неприемлемы, особенно когда важные деятели еврейского мира, как в Израиле, так и за его пределами, разделяют обвинения в адрес правительства Нетаньяху, в том числе в геноциде.

Дополнительное возмущение вызывает тот факт, что обвинения в антисемитизме против Франчески Альбанезе были выдвинуты официально депутатами партии, которая во многом является наследницей и продолжателем, пусть и в совершенно новом контексте, исторического итальянского фашизма, ответственного за угнетение, депортацию и смерть десятков тысяч итальянских граждан еврейской веры.

Обвинять Альбанезе, Специального докладчика ООН по оккупированным территориям, в «антисемитизме» из-за ее докладов о преступлениях, совершенных государством Израиль в отношении палестинского народа в Газе, — это не только серьезное искажение фактов, но и аморальный поступок перед лицом самого масштабного уничтожения невинных после Второй мировой войны, которое признанные эксперты с независимым суждением, в том числе из Израиля, такие как Дэвид Гроссман и Омер Бартов, без обиняков называют геноцидом. Обвинять в антисемитизме тех, кто осуждает преступления, — значит пытаться сделать правительство Израиля «вне закона», закрыть рот любой критике и любым законным международным и национальным действиям.

Мы признаём в этих обвинениях, а также в обвинениях в связях с ХАМАС и террористическими организациями, столь же серьёзных и непростительных, намерение подорвать репутацию и имидж юриста, работающего на ответственной и важной должности в ООН, которая стала жертвой персональных санкций со стороны правительства США, одновременно очерняя и репутацию ООН и подрывая её доверие.

Переворачивая неоспоримые факты, такие действия противоречат и нашему национальному законодательству, и принципу, установленному в статье 604-бис Уголовного кодекса, которая квалифицирует в качестве преступления серьёзное преуменьшение геноцида и преступлений против человечности, определённых в статьях 6, 7 и 8 Статута Международного уголовного суда.

Серьёзность таких действий, к сожалению, широко распространённых и выходящих за рамки разумной критики, требует решительного и единого осуждения со стороны демократических сил и всех, кто ещё верит в роль международных организаций.

Мы надеемся, что итальянские юристы и их ассоциации присоединятся к осуждению подобных действий, и обращаемся к Правительству, Парламенту и Президенту Республики с призывом контролировать и предупреждать тех, кто оскорбляет таким образом международное право, свободу слова и мнение, защищая представителей международных организаций, таких как ООН и Международный уголовный суд, подвергающихся неприемлемым и необоснованным атакам, а также тех, кто действует во имя общих принципов правовой цивилизации и защиты прав человека, чтобы выявлять нарушения и преступления, совершаемые государствами.

Для получения дополнительной информации:

giuristiperlapalestina@gmail.com

По алфавиту:

Чезаре Антетомасо, Микела Аррикале, Карло Аугусто Мелис Коста, Бенедетто Витторио Де Майо, Антонелла Дуранте, Джорджо Фонтана, Микаэла Фрулли, Доменико Галло, Уго Джаннанджели, Клаудио Джанджакомо, Муна Хорзом, Фабио Марчелли, Триестино Мариниелло, Уго Маттей, Луиджи Паччоне, Дарио Росси, Артуро Салерни, Лука Сальталамаккиа, Джанлука Витале

