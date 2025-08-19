Gran Bretagna. Zarah Sultana delinea il nuovo partito della sinistra britannica

In un’intervista con la New Left Review pubblicata pochi giorni fa, la deputata fuoruscita dal Labour Party britannico, Zarah Sultana ha ricostruito sia il suo percorso di convergenza in un nuovo partito della sinistra con Jeremy Corbin – anche lui fuoriuscito dal Labour Party ed eletto come indipendente – sia i punti di divergenza di quando Corbyn era il segretario del Labour tra il 2015 e il 2020.

Sultana nell’intervista, si è dichiarata apertamente antisionista ed ha detto che “dobbiamo costruire sui punti di forza del corbynismo – la sua energia, l’appeal di massa e l’audace piattaforma politica – e dobbiamo anche riconoscere i suoi limiti”. Ha accusato il corbynismo di aver “capitolato alla definizione di antisemitismo dell’IHRA, che notoriamente lo equipara all’antisionismo”.

Sultana ha evitato di criticare personalmente Corbyn, ma ha mosso serie critiche contro il Labour Party quando era sotto la sua guida (sebbene fosse coinvolta nel partito in quel periodo, non è diventata deputata fino alle elezioni generali del dicembre 2019).

Ha detto di aver sentito da amici che erano stati ai vertici del Labour che si trattava in parte di “un ambiente di lavoro altamente disfunzionale con tossicità e bullismo – non da parte di Jeremy, ma da parte di alcune persone intorno a lui”.

Nell’intervista alla New Left Review Sultana ha aggiunto che il corbynismo “non ha fatto uno sforzo reale per incanalare la sua adesione di massa nel movimento operaio o nei sindacati degli inquilini, che avrebbero arricchito la base sociale del partito”. “Quando è stato attaccato dallo Stato e dai media, avrebbe dovuto reagire, riconoscendo che questi sono i nostri nemici di classe. Invece era spaventato e troppo conciliante”.

Corbyn, una delle figure più riconoscibili in Gran Bretagna, è stato quasi certamente il fattore più importante che ha attirato le persone verso il nuovo partito nascente. Ma Sultana sta evidentemente affermando con fermezza anche la propria figura e la propria posizione politiche.

“Imparo sempre da Jeremy e mi piace pensare che ci siano intuizioni che posso offrire anche a lui”, ha detto, sottolineando che una “co-leadership con pari poteri significherebbe che nessuno di noi è una figura simbolica”.

Sultana ha chiarito che il processo di fondazione del partito attraverso una conferenza questo autunno “non può essere guidato solo dai parlamentari”, sottolineando che cinque dei sei parlamentari indipendenti sono uomini.

“Questo non dovrebbe essere l’aspetto del nostro partito in futuro”, ha detto alla New Left Review, aggiungendo che “il comitato che sta organizzando la conferenza dovrebbe essere equilibrato dal punto di vista del genere e diversificato dal punto di vista razziale e regionale, tutti con pari interesse e diritto di voto”.

E per ribadire il punto: “Qualcosa di meno sarebbe un club per ragazzi”.

Significativamente, Sultana ha anche messo fine alle voci secondo cui il nuovo partito non sarà affatto un vero partito, ma piuttosto una sorta di federazione o movimento.

“Da quando abbiamo annunciato il partito, sono sorti anche molti gruppi locali non ufficiali, ma formalizzeremo le nostre strutture alla prossima conferenza”. “La struttura complessiva del partito deve essere unitaria, altrimenti non sarà un progetto coeso che unisce lo spettro esistente di movimenti e lotte.

“Una federazione non sarà in grado di galvanizzare le persone o di passare all’offensiva; Potrebbe finire per essere poco più di un insieme di gruppi diversi piuttosto che un blocco potente e unito”.

Il nuovo partito mira ad essere potente e unito. Sarà istituito attraverso una “conferenza aperta e pluralistica” che romperà le “convenzioni della politica britannica”. Inoltre, è chiaramente ancorato a una più ampia visione di sinistra e anti-establishment della società.

“Non vogliamo solo l’elettoralismo, vogliamo un progetto che sia legato ai sindacati degli inquilini, all’organizzazione dei lavoratori, alla lotta per difendere il servizio sanitario nazionale dalle privatizzazioni e al movimento di solidarietà con la Palestina”.

E l’obiettivo finale? “L’obiettivo è cambiare la politica per sempre”. Nessuno può accusare gli indipendenti di puntare troppo in basso.

