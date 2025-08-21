Partito l’attacco genocida a Gaza City

Israele ha intensificato gli attacchi su Gaza City, il più grande dei quartieri della Striscia omonima, costringendo alla fuga quasi 1 milione di persone e portando avanti la “demolizione sistematica” delle case palestinesi.

Hamas ha accusato il Primo Ministro israeliano Netanyahu di aver ignorato gli sforzi dei mediatori internazionali per raggiungere un cessate il fuoco e di aver proseguito con la conquista militare della Città di Gaza.

La maggior parte dei leader mondiali hanno condannato anche l’approvazione da parte di Israele del cosiddetto progetto di espansione dell’insediamento E1, che reciderebbe uno degli ultimi collegamenti tra Ramallah e Betlemme, in Cisgiordania occupata. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ribadito giovedì il suo appello per un cessate il fuoco a Gaza, che il progetto di insediamento di Israele nella Cisgiordania occupata, che di fatto dividerebbe il territorio in due, è illegale secondo il diritto internazionale e dovrebbe essere revocato.



Gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 81 palestinesi in tutta la Striscia di Gaza mercoledì.

La vita a Gaza City è essenzialmente collassata in una lotta per la pura sopravvivenza, mentre Israele avanza ancora con la sua operazione militare per prendere il controllo dell’intera città.

Come è noto, interi quartieri sono stati sottoposti a bombardamenti israeliani costanti. I residenti sulla terraferma riferiscono che il rumore dei droni e dei jet non abbandona mai il cielo, mentre la gente continua a muoversi per strade piene di macerie, alla ricerca di cibo e riparo, senza trovare nulla.

Israele sta ancora intensificando i suoi attacchi su queste aree, e ciò che viene ufficialmente descritto come un’operazione militare si è tradotto, di fatto, in una distruzione sistematica della vita quotidiana. Semplicemente sopravvivere è diventata una sfida sempre più difficile per le famiglie del posto.

Recentemente, sono state viste alcune famiglie trasferirsi verso sud, sperando di trovare un qualche senso di sicurezza o rifugio. Tuttavia, la domanda rimane: dove possono effettivamente trovare sicurezza le persone? Di fatto in nessuna parte della Striscia.

Stamattina, fra l’altro, c’è stato un enorme attacco a pochi metri dall’Ospedale Al-Aqsa. Un campo di tende improvvisato in quella zona è stato colpito da tre missili.

Nel frattempo, in Cisgiordania, l‘Idf afferma che “un terrorista” – riferendosi a un palestinese – ha sparato contro i coloni israeliani ai margini dell’avamposto illegale israeliano di Adei Ad, a circa 5 km (3,1 miglia) da Malachei HaShalom, provocando “un violento scontro” tra il presunto aggressore e i coloni israeliani.

Un cittadino israeliano sarebbe rimasto leggermente ferito.

I soldati israeliani hanno circondato il villaggio palestinese di al-Mughayyir, situato a 5,5 km da Adei Ad.

* in aggiornamento

21 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO