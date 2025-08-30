4 soldati israeliani dispersi, altri uccisi nel quartiere di Zeitoun, a est di Gaza

I media israeliani hanno riportato che 4 soldati sono dispersi e altri sono stati uccisi e feriti a Gaza, nel corso di una vasta imboscata tesa dalle Brigate Qassam per catturare soldati israeliani nel quartiere di Zeitoun, a est della Città di Gaza.

Fonti hanno riferito che l’operazione è iniziata con una grande imboscata nel quartiere di Zeitoun, che ha causato la morte di diversi soldati israeliani, mentre altri rapporti confermano ferite descritte come critiche.I media israeliani hanno aggiunto che l’esercito israeliano ha dispiegato altri 6 elicotteri per evacuare i morti e i feriti dal luogo dell’imboscata, lanciando nel frattempo intensivamente bengala nei cieli sopra Gaza centrale nel tentativo di mettere in sicurezza le proprie forze.

I rapporti indicavano anche che l’esercito israeliano ha attivato il Protocollo Annibale, una misura militare d’emergenza utilizzata in tali situazioni per impedire che i propri soldati vengano catturati.

Fonti hanno confermato che le forze della Divisione (162) e della Brigata Corazzata (401) sono quelle cadute nell’imboscata e che queste forze erano sotto una forte pressione sul campo a causa dei combattimenti nel quartiere di Zeitoun, con l’arrivo di altri combattenti palestinesi a supporto dell’operazione.

I media israeliani hanno riportato che i combattenti di Qassam hanno tentato di catturare soldati durante l’imboscata nel quartiere di Zeitoun, mentre l’esercito israeliano continua le ricerche estensive dei soldati dispersi.

I rapporti indicavano anche che la prima operazione si è verificata nel quartiere di Zeitoun quando una forza della Brigata Nahal è caduta in una imboscata ben pianificata, che ha ucciso un soldato e ferito altri. Altre forze sono state poi sottoposte a una seconda imboscata nel quartiere di Sabra, il che ha spinto gli elicotteri israeliani a intervenire e a bombardare il sito.

Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam, il braccio armato del Movimento di Resistenza Islamica (Hamas), ha confermato che la resistenza palestinese è in massima allerta per contrastare i piani di Israele di occupare la Città di Gaza, cosa che, ha detto, sarebbe devastante per la leadership politica e militare dell’occupazione. Ha notato che i prigionieri israeliani si troverebbero insieme ai combattenti della resistenza nelle aree di combattimento.

In una serie di post su Telegram venerdì sera, Abu Obeida ha dichiarato che i piani per occupare Gaza “saranno pagati dall’esercito nemico con il sangue dei suoi soldati e aumenteranno le possibilità di catturare nuovi soldati“.

* da Middle East Monitor

30 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO