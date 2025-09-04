Perché Pechino mostra le sue armi

In tanti parlano della Cina da molto lontano. Noi preferiamo ascoltare chi ci vive e lavora, che sicuramente ha il polso della situazione e non risponde alle esigenze del «datore di lavoro» (una qualsiasi testata occidentale). Magari si possono avere presupposti diversi, visioni non collimanti, ma almeno si possono avere informazioni non manipolate.

Vladimir Putin e Kim Jong-un si sono presentati ieri accanto a Xi Jinping sul palco di piazza Tiananmen per celebrare assieme l’ottantesima “Giornata della vittoria”, con la quale la Cina ricorda la liberazione dall’occupazione giapponese al termine della Seconda guerra mondiale.

Davanti ai tre presidenti ha sfilato un fiume in piena di armamenti: non copie cinesi di modelli russi, come fino a qualche anno fa, ma gli ultimi gioielli del complesso militare-industriale della seconda economia del pianeta.

Prima di passare in rassegna le truppe, il presidente cinese ha pronunciato un breve discorso nel quale ha dichiarato che:

– La guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese ha rappresentato una parte importante della guerra mondiale anti-fascista.

– Il popolo cinese ha sostenuto un enorme sacrificio nazionale, dando un grande contributo per salvare la civilizzazione umana e la pace nel mondo. […]

– L’umanità si trova nuovamente di fronte a una scelta tra pace e guerra, dialogo e scontro, risultati vantaggiosi per tutti o giochi a somma zero.

– Il popolo cinese si schiererà fermamente dalla parte giusta della storia e del progresso umano, aderirà al percorso dello sviluppo pacifico e unirà le proprie forze con il resto del mondo per costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità. […]

– Il grande rinnovamento della nazione cinese è irresistibile, le nobili cause della pace e dello sviluppo dell’umanità prevarranno.

La pompa e la simbologia che hanno caratterizzato la manifestazione hanno mandato all’Occidente, Stati Uniti in primis, un messaggio di deterrenza e unità. Da un lato, nella “Nuova era” di Xi la Cina è pronta a difendere le sue rivendicazioni in Asia, a cominciare da Taiwan; dall’altro, Russia, Corea del Nord e Cina sapranno a far valere assieme gli interessi di ognuno, la crociata anti-Nato di Mosca, l’uscita dall’isolamento di Pyongyang e la “riunificazione” dell’isola che Pechino considera una sua provincia.

Dopo aver pronunciato il suo breve discorso, a bordo della sua Hongqi (Bandiera rossa) decappottabile, Xi ha passato in rassegna una varietà impressionante di armamenti. Mai dal 1949 la Repubblica popolare cinese ne aveva portati in piazza tanti, così assortiti e sofisticati.

Per la prima volta Pechino ha fatto sfilare i DF-61, i missili balistici intercontinentali made in China più avanzati e distruttivi, in grado di scaricare testate atomiche multiple da oltre 650 chilotoni a più di 15.000 chilometri di distanza, per la tv di stato un «asso strategico per salvaguardare la sovranità nazionale e difendere la dignità nazionale».

Nello specifico, la quantità di altri nuovi vettori atomici svelati ieri da Pechino non può essere casuale. Negli ultimi giorni, Putin ha proposto un nuovo accordo che subentri allo Start (in scadenza a febbraio), subordinandolo a un’intesa più ampia con gli Usa.

Pechino invece ha risposto a Washington che una riduzione delle sue testate nucleari sarebbe “irragionevole e irrealistica”, perché ne ha molte di meno (circa 600) rispetto a Russia (circa 4.300) e Stati Uniti (circa 3.700).

A Tiananmen hanno inoltre sfilato droni sottomarini extra-large (per prevenire sabotaggi come quello al gasdotto Nord Stream nel Baltico), i nuovi bombardieri strategici H6-J, gli ultimi caccia, i J-20S, e missili da crociera ipersonici a lungo raggio CJ-1000.

L’imponenza della parata ha colpito Donald Trump, che l’ha commentata in diretta via Truth. «Vi prego di porgere i miei più calorosi saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un, mentre cospirate contro gli Stati Uniti d’America», ha ironizzato Tariff Man.

«La grande domanda a cui bisogna rispondere è se il presidente Xi della Cina menzionerà il massiccio sostegno e il “sangue” che gli Stati Uniti d’America hanno offerto alla Cina per aiutarla a conquistare la sua LIBERTÀ da un invasore molto ostile», ha aggiunto Trump.

Senza citare esplicitamente il Giappone alleato, il presidente Usa ha colto il senso dell’iniziativa di Xi (e di Putin), che è quello di reclamare un ruolo da grandi potenze globali al pari degli Usa anche in virtù del contributo di sangue dato dalla Cina (35 milioni di morti) e dall’Unione Sovietica (oltre 20 milioni) alla sconfitta delle potenze dell’Asse (Germania, Italia, Giappone).

Una storia quasi ignorata in Occidente, che in Cina invece è oggetto di culto, con tanto di musei ad hoc visitati da milioni di persone tutti i fine settimana, e una produzione continua di film, documentari e serie tv sulla resistenza anti-nipponica.

Ultimamente il governo ha mobilitato contro il “nichilismo storico” gli accademici, che invocano una memoria condivisa “vera, giusta e pluralista”. Secondo gli storici cinesi il contributo dell’Occidente è stato sopravvalutato, mentre è stato dato poco spazio a quello dell’Oriente.

Come che sia, in questi giorni Dead to Rights, film cinese sul massacro di Nanchino, viene proiettato nelle sale di mezzo mondo, da New York a Budapest, passando per Sydney.



I cinesi hanno potuto seguire in diretta sui social alla Giornata della vittoria, allestita come un enorme set cinematografico, con centinaia di telecamere che hanno ripreso caccia ed elicotteri in volo sulla Città proibita, e un’infinità di marce militari a fare da sottofondo alle spettacolari immagini.

E qui sta la terza chiave di lettura (oltre a quelle sulla deterrenza e sul «revisionismo storico») dell’evento di ieri. L’ultima parata a Tiananmen per la Giornata della vittoria risale al 2015. Dieci anni dopo, Xi Jinping ha potuto mostrare al partito, all’esercito e all’intero paese i risultati spettacolari delle forze armate che ha rivoltato come un calzino con la sua riforma a base di anticorruzione, ammodernamento e riorganizzazione.

Forse ad aver fatto di meglio è stata solo l’aviazione statunitense, che si è fatta grande nello sforzo della Seconda guerra mondiale, come raccontato da John Steinbeck nel reportage di propaganda Bombs Away: The Story of a Bomber Team. Un esercito finalmente moderno, potente e riorganizzato è stato presentato da Xi Jinping come parte integrante di e funzionale alla sua strategia di “grande rinnovamento della nazione cinese”.

I media mainstream hanno commentato l’evento di Tiananmen generalmente attribuendogli una connotazione di carattere aggressivo. Si tratta da un lato di un riflesso pavloviano, che giudica con sospetto tutto ciò che arriva dalla Cina. Ma è vero anche che vedere sfilare tutte assieme tante “bombe atomiche” (ovvero i missili atti a contenerle) non è propriamente rassicurante.

La Cina ha dunque cambiato rotta o resta, come si descrive, una potenza “pacifica”?

Quello che è chiaro è che così come il XIX congresso del partito (18-24 ottobre 2017) ha rivelato le nuove ambizioni economiche del paese, così la parata di ieri ha mostrato le sue nuove ambizioni militari, che restano comunque quelle di un paese che non ha mai finora combattuto una vera e propria guerra, dunque eventualmente da verificare sul campo di battaglia.

