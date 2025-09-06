Gaza. Prosegue l’espulsione forzata dei palestinesi dalla città

L’esercito israeliano ha ordinato ai palestinesi di Gaza City di evacuare rapidamente e senza ispezioni, annunciando al contempo l’espansione della “manovra di terra” della città come parte dell’Operazione Gideon 2 con l’obiettivo di occuparla completamente.

E’ stata designata al-Rashid Street come strada umanitaria ed è stato ordinato ai palestinesi di attraversarla rapidamente e con veicoli senza ispezione.

In una dichiarazione pubblicata sulla piattaforma X, le forze armate israeliane hanno dichiarato l’area di Al-Mawasi a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, “un’area umanitaria in cui si lavorerà per fornire migliori servizi umanitari”. Il problema è che l’esercito di occupazione israeliano ha bombardato con l’artiglieria anche il centro della città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

I media locali hanno riferito che le forze di occupazione israeliane hanno continuato a far saltare in aria edifici e case usando robot esplosivi a Gaza City e nel nord della Striscia di Gaza, nel quadro di una escalation degli attacchi israeliani sulla città. L’artiglieria israeliana non ha smesso di bombardare e colpire dozzine di siti in varie aree della Striscia di Gaza.

L’esercito israeliano ha colpito venerdì la Mushta Tower, un edificio residenziale nella parte occidentale di Gaza City che ospita centinaia di palestinesi sfollati. L’attacco ha preso di mira più piani della torre, causando un’estesa distruzione, mentre pennacchi di fumo si alzavano sull’area densamente popolata.

Hamas ha condannato l’escalation delle operazioni militari israeliane nella città di Gaza, definendola una violazione del diritto internazionale e un’ammissione pubblica dell’intento di commettere massacri, distruggere quartieri e sfollare forzatamente i civili.

L’attacco alle torri residenziali, comprese quelle che ospitano persone sfollate, è descritto come un crimine contro l’umanità. Hamas ha criticato le affermazioni di Israele secondo cui questi edifici sarebbero stati usati dalla Resistenza, definendole giustificazioni false.

Il movimento palestinese ha esortato la comunità internazionale e la Corte Penale Internazionale a ritenere responsabili i leader israeliani, imporre sanzioni e prevenire ulteriori crimini di guerra.

6 Settembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO