Banksy contro Starmer e la criminalizzazione di Palestin Action. Oscurato!

Un nuovo Banksy è apparso fuori dall’edificio Royal Courts of Justice di Londra. L’operazione mostra un giudice che colpisce un manifestante a terra con il suo martelletto, con il sangue che schizza il loro cartello.

Il murales arriva due giorni dopo che quasi 900 persone sono state arrestate durante una protesta a Londra contro la criminalizzazione di Palestine Action, rete britannica di azione diretta filo-palestinese fondata nel 2020 con l’obiettivo dichiarato di porre fine all’apartheid israeliano.

Il governo britannico ha proscritto Palestine Action come gruppo terroristico il 5 luglio 2025 ai sensi del “Terrorism Act 2000” del Regno Unito dopo che i membri della rete avevano compiuto un’azione dimostrativa contro gli aerei della RAF a Brize Norton.

Da allora, la polizia britannica ha arrestato almeno 1.600 cittadini per aver mostrato sostegno a Palestine Action, molti dei quali durante e dopo i sit-in in Parliament Square il 9 agosto 2025 e il 6 settembre 2025. I gruppi per le libertà civili hanno attaccato il divieto in quanto “confonde la protesta con il terrorismo“.

9 Settembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO