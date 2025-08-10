La pulizia etnica dei serbi sostenuta dagli Stati Uniti

Il 4 agosto ricorre il 30° anniversario dell’Operazione Tempesta. Poco conosciuta al di fuori dell’ex Jugoslavia, la campagna militare ha scatenato un cataclisma Genocida che ha espulso violentemente l’intera popolazione serba della Croazia. Definita “la Pulizia Etnica più efficiente che abbiamo visto nei Balcani” dal politico svedese Carl Bildt, le forze croate devastarono le aree protette dalle Nazioni Unite dell’autoproclamata Repubblica Serba di Krajina, saccheggiando, incendiando, stuprando e uccidendo in tutta la provincia.

Fino a 350.000 abitanti fuggirono, molti a piedi, per non fare mai più ritorno. Nel frattempo, migliaia di persone furono giustiziate sommariamente.

Mentre queste scene orribili si svolgevano, le forze di pace delle Nazioni Unite incaricate di proteggere la Krajina osservavano senza intervenire. Nel frattempo, i funzionari statunitensi negavano strenuamente che gli orribili Massacri e gli sfollamenti di massa costituissero una Pulizia Etnica, per non parlare di Crimini di Guerra.

I governi degli Stati membri della NATO erano molto più interessati alla “sofisticatezza” delle tattiche militari di Zagabria. Un Colonnello britannico a capo di una missione di osservatori delle Nazioni Unite nella zona dichiarò con entusiasmo: “Chiunque abbia scritto quel piano d’attacco avrebbe potuto frequentare qualsiasi istituto di istruzione NATO in Nord America o in Europa occidentale e ottenere un ottimo voto”.

Documenti ampiamente trascurati e analizzati aiutano a spiegare perché le forze croate siano state valutate così positivamente: l’Operazione Tempesta era a tutti gli effetti un attacco NATO, condotto da soldati armati e addestrati dagli Stati Uniti e coordinato direttamente con altre potenze occidentali.

Nonostante appoggiasse pubblicamente una pace negoziata, Washington incoraggiò privatamente Zagabria a usare la massima belligeranza, anche se i suoi alleati croati ultranazionalisti complottavano per colpire con tale ferocia che l’intera popolazione serba del paese sarebbe “a tutti gli effetti scomparso”.

Nel mezzo dei colloqui per un accordo politico a Ginevra, alti funzionari croati discussero privatamente i metodi per giustificare la loro imminente guerra lampo, inclusi attacchi sotto falsa bandiera. Certi del continuo sostegno dei loro protettori occidentali in mezzo allo spargimento di sangue, i leader croati si vantarono di dover semplicemente informare in anticipo i loro sostenitori della NATO dei loro piani.

Una volta che la situazione si fu calmata e la popolazione serba della Croazia fu completamente ripulita, i funzionari croati si incontrarono in segreto con i funzionari statunitensi per celebrare il loro “trionfo”.

Richard Holbrooke, un diplomatico statunitense veterano che all’epoca ricopriva la carica di Assistente Segretario di Stato nell’amministrazione di Bill Clinton, disse al Presidente della Croazia che, mentre gli Stati Uniti “dicevano pubblicamente di essere preoccupati” per la situazione, “in privato, sapevano cosa volevamo”. Come scrisse uno degli assistenti di Holbrooke in una nota che il diplomatico in seguito riprodusse, le forze croate erano state “assunte” come “cani da guardia” di Washington per distruggere la Jugoslavia.

Dopo aver espulso la popolazione serba del Paese appena indipendente, si poteva contare sul Regime Croato appena formato per esercitare il dominio statunitense non solo sui Balcani, ma anche sull’Europa più in generale. Le tensioni etniche fomentate dalla NATO nella Regione sono ancora latenti e sono state sfruttate per giustificare un’Occupazione Perpetua.

L’ex Jugoslavia rimane orribilmente segnata dall’Operazione Tempesta. Dal punto di vista della NATO, tuttavia, la campagna militare ha fornito un modello per i successivi conflitti per procura e attacchi militari. Washington ha ricreato la strategia di utilizzare come arma i combattenti stranieri estremisti come truppe d’assalto in una serie di teatri, dalla Siria all’Ucraina.

I FASCISTI SOSTENUTI DALL’OCCIDENTE CERCANO UNA CROAZIA ETNICAMENTE PURA

Per tutti gli anni ’80, le potenze occidentali, in particolare Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, hanno segretamente sponsorizzato la crescita del nazionalismo in Jugoslavia, sperando di favorire la disgregazione della federazione multietnica. Il loro rappresentante scelto in Croazia, Franjo Tudjman, era un fanatico etno-nazionalista, un convinto negazionista dell’Olocausto, un fondamentalista cattolico ed ex membro di gruppi estremisti secessionisti.

Queste fazioni si lanciarono in una furia terroristica nei primi anni ’70, dirottando e facendo esplodere aerei di linea, attaccando sedi diplomatiche jugoslave all’estero e, nel 1971, assassinando Vladimir Rolovic, ambasciatore di Belgrado in Svezia.

A seguito di un’ondata di violenza separatista croata in Jugoslavia, Tudjman fu incarcerato nel marzo 1972 insieme al suo stretto collaboratore Stepjan Mesic a causa delle loro idee ultranazionaliste. Quando Zagabria tenne le sue prime elezioni multipartitiche dalla Seconda Guerra Mondiale, 18 anni dopo, l’Unione Democratica Croata (UDC) dei due ottenne la maggioranza dei voti e la maggioranza dei seggi parlamentari. In questo processo, Tudjman divenne Presidente e Mesic Primo Ministro. Con l’ascesa del nazionalismo croato, i serbi vennero espulsi in massa dagli enti statali.

Durante la campagna elettorale, Tudjman venerò con entusiasmo lo “Stato Indipendente di Croazia”, un’entità fantoccio creata dai Nazisti e gestita selvaggiamente da collaborazionisti locali dall’aprile 1941 al maggio 1945, descrivendo la costruzione fascista come “un’espressione delle aspirazioni storiche del popolo croato”. Altrove, osservò apertamente: “Grazie a Dio, mia moglie non è né serba né ebrea”.

Queste dichiarazioni riflettevano una strategia mostruosa che Tudjman aveva delineato nel febbraio 1990 in un incontro pubblico a Cleveland, Ohio, per quando l’UDC prese il potere:

“Il nostro obiettivo fondamentale è separare la Croazia dalla Jugoslavia”, spiegò Tudjman. “Se saliamo al potere, allora nelle prime 48 ore, mentre c’è ancora euforia, è indispensabile regolare i conti con tutti coloro che sono contro la Croazia”.

“Le liste di queste persone sono già state stilate”, continuò. “I serbi in Croazia dovrebbero essere dichiarati cittadini croati e chiamati croati ortodossi. Il nome ‘serbo ortodosso’ sarà proibito. La Chiesa ortodossa serba sarà abolita, sarà dichiarata croata per coloro che non si trasferiscono in Serbia”.

Molti dei seguaci di Tudjman adulavano gli Ustascia, fascisti irriducibili che governarono lo “Stato Indipendente di Croazia” durante la Seconda Guerra Mondiale. I loro Crimini andavano dall’esecuzione di centinaia di donne e anziani con metodi che includevano la decapitazione e l’annegamento.

Nel frattempo, gli Ustascia gestivano una rete di Campi di Sterminio in tutta la Jugoslavia occupata dall’Asse, con unità dedicate ai bambini. La loro spietata barbarie nei confronti di ebrei, rom e serbi ripugnava persino ai loro protettori Nazisti. Centinaia di migliaia di persone furono assassinate dagli Ustascia, il cui corpo ufficiali includeva il fratello e il padre del Ministro della Difesa di Tudjman, Gojko Šušak.

Questi eventi orribili rimasero impressi nella memoria dei residenti dello storico territorio serbo della Krajina, assegnato amministrativamente alla Repubblica socialista jugoslava di Croazia dopo la Seconda Guerra Mondiale. L’UDC ricevette finanziamenti dagli esuli Ustascia nei paesi occidentali e, subito dopo il suo insediamento, ribattezzò l’iconica Piazza delle Vittime del Fascismo di Zagabria in Piazza dei Nobili Croati, mentre le unità paramilitari croate sbandieravano con orgoglio i canti e i simboli Ustascia.

Mentre il governo guidato da Tudjman alimentava apertamente le fiamme dell’odio etnico, i serbi del Paese nascente iniziarono a prepararsi alla guerra civile.

Dopo lo scoppio dei combattimenti interetnici in Croazia nel marzo 1991, unità dell’Esercito Popolare Jugoslavo furono schierate a guardia della Krajina, dove i residenti dichiararono la creazione di una Repubblica Serba autonoma fino alla mediazione di un accordo internazionale di mantenimento della pace. L’allora Presidente jugoslavo Borislav Jović testimoniò prima di morire che l’obiettivo era “proteggere i territori serbi, fino a quando non fosse stata trovata una soluzione politica”.

I CROATI COMPLOTTANO SEGRETAMENTE PER FAR “SCOMPARIRE” I SERBI

Nell’agosto del 1995, quella “soluzione politica” sembrava sul punto di concretizzarsi. Un Gruppo di contatto ONU dedicato stava conducendo negoziati di pace a Ginevra tra le autorità della Krajina e Zagabria. Una proposta volta a porre fine al conflitto croato, nota come Zagabria 4 o Z-4, fu elaborata da Unione Europea, Russia e Stati Uniti. L’ambasciatore di Washington a Zagabria, Peter Galbraith, svolse un ruolo chiave nei negoziati con i rappresentanti serbi della Krajina.

Accettata il 3 agosto 1995, la Z-4 prevedeva che le aree a maggioranza serba in Croazia rimanessero parte del Paese, seppur con un certo grado di autonomia. Lo stesso giorno, Galbraith confermò alla TV locale che era stata concordata la “reintegrazione delle aree controllate dai serbi in Croazia”.

Nel frattempo, i mediatori statunitensi a Ginevra dichiararono che, a causa delle importanti concessioni serbe, non c’era “nessun motivo per cui la Croazia dovesse entrare in guerra”. Finalmente, il terreno era pronto per una pace negoziata.

I funzionari serbi e della Krajina, ottimisti, annunciarono di aver ricevuto rassicurazioni da Washington che sarebbe intervenuta per impedire un’azione militare croata contro la Krajina se avessero rispettato i termini dello Z-4. Eppure, prima della fine della giornata, i funzionari croati respinsero lo Z-4, abbandonando i negoziati. L’Operazione Tempesta iniziò la mattina successiva.

Ora, i documenti esaminati rivelano che Tudjman non ha mai avuto alcuna intenzione di garantire la pace alla conferenza.

Al contrario, i documenti mostrano che la partecipazione della Croazia a Ginevra era uno stratagemma volto a creare l’illusione che Zagabria stesse cercando un accordo diplomatico, mentre elaborava segretamente piani per “sconfiggere completamente il nemico”. Il piano fu rivelato nei verbali di un incontro del 31 luglio 1995 tra Tudjman e i suoi alti ufficiali militari presso il palazzo presidenziale sulle Isole Brioni. Durante la conversazione, Tudjman informò i presenti: “Dobbiamo infliggere colpi tali che i serbi, a tutti gli effetti, spariranno”.

“Vado a Ginevra per nascondere questo e non per parlare. Voglio nascondere ciò che stiamo preparando per il giorno dopo. E possiamo confutare qualsiasi argomentazione al mondo sul perché non abbiamo voluto parlare”.

Tali dichiarazioni, che costituiscono una prova chiara e inequivocabile di intenti Genocidi, non si limitavano al Presidente. L’inevitabilità della Pulizia Etnica fu ammessa da Ante Gotovina, un Generale di alto rango che tornò in Jugoslavia per guidare l’Operazione Tempesta dopo la sua fuga nei primi anni ’70. Un attacco deciso e prolungato alla Krajina avrebbe significato che in seguito “non ci sarebbero stati così tanti civili, solo quelli che devono rimanere, che non hanno possibilità di andarsene”, disse Gotovina.

L’ex comandante della Legione Straniera francese, che un tempo era stato impiegato come guardia del corpo dell’estrema destra francese Jean-Marie Le Pen e aveva lavorato come crumiro per reprimere i lavoratori del sindacato CGT, sarebbe stato in seguito assolto per il suo ruolo di primo piano nell’Operazione Tempesta da un tribunale internazionale dominato dall’Occidente.

Per i serbi che ora erano intrappolati in un’enclave etnica ostile, Tudjman suggerì una campagna di propaganda di massa che li prendesse di mira con volantini che proclamassero “la vittoria dell’esercito croato sostenuta dalla comunità internazionale” e invitassero i serbi a non fuggire, in un apparente tentativo di dare una parvenza di inclusività alla loro proposta di sfollare forzatamente la popolazione civile. “Questo significa dare loro una via d’uscita, fingendo di garantire i diritti civili. Usare radio e televisione, ma anche volantini”.

I generali discussero di altri tentativi di propaganda per giustificare l’imminente attacco, compresi i falsi allarmi. Dato che “ogni operazione militare deve avere la sua giustificazione politica”, Tudjman affermò che i serbi “avrebbero dovuto fornirci un pretesto e provocarci” prima dell’inizio dell’attacco.

Un funzionario propose: “Li accusiamo di aver lanciato un attacco di sabotaggio contro di noi, ecco perché siamo stati costretti a intervenire”. Un altro generale suggerì di effettuare “un’esplosione come se avessero colpito con la loro aviazione”.

BILL CLINTON DIEDE “TUTTA L’AUTORIZZAZIONE” PER L’OMICIDIO DI MASSA

Alla fine del 1990, i servizi segreti jugoslavi filmarono segretamente il Ministro della Difesa croato Martin Spegelj mentre complottava segretamente per epurare la popolazione serba della Repubblica.

In una registrazione, disse a un collega che chiunque si opponesse all’indipendenza di Zagabria avrebbe dovuto essere assassinato “sul posto, per strada, nel complesso, in caserma, ovunque” con “una pistolettata nello stomaco”. Previde “una guerra civile in cui non ci sarebbe stata pietà per nessuno, donne o bambini”, e le “case famiglia” serbe sarebbero state colpite usando “semplici granate”.

Spegelj continuò a sostenere apertamente il “Massacro” per “risolvere” la questione di Knin, capoluogo della Krajina, facendo “scomparire” la città. Si vantò: “Abbiamo il riconoscimento internazionale per questo”. Gli Stati Uniti ci avevano già “offerto tutta l’assistenza possibile”, comprese “migliaia di veicoli da combattimento” e “l’armamento completo” di 100.000 soldati croati “gratuitamente”.

Il risultato finale desiderato? “I serbi in Croazia non ci saranno mai più”, concluse Spegelj, “creeremo uno Stato a tutti i costi, se necessario, a costo di spargere sangue”.

Il sostegno occidentale agli orrori pianificati e perpetrati durante l’Operazione Tempesta fu ampiamente espresso anche durante l’incontro del 31 luglio 1995. Lì, Tudjman disse ai suoi generali, “abbiamo un amico, la Germania, che ci sostiene costantemente”. I croati dovevano solo “informarli in anticipo” dei loro obiettivi. “Anche nella NATO c’è comprensione per le nostre opinioni”, spiegò, aggiungendo: “Godiamo della simpatia degli Stati Uniti”.

Nel 2006, il quotidiano tedesco Der Spiegel confermò che i Massacri portavano l’impronta di Washington, citando fonti militari croate che affermavano di aver goduto di “un sostegno diretto, seppur segreto, sia del Pentagono che della CIA nella pianificazione e nell’esecuzione dell’offensiva ‘Tempesta’”.

“In preparazione all’offensiva, i soldati croati furono addestrati a Fort Irwin in California e il Pentagono collaborò alla pianificazione dell’Operazione”, riportò il quotidiano. Il supporto degli Stati Uniti andò ben oltre quanto pubblicamente riconosciuto, ovvero che le forze croate si limitarono a sottoporsi a esercitazioni di addestramento condotte dall’appaltatore militare privato statunitense MPRI, rivelò Spiegel.

“Immediatamente prima dell’offensiva, l’allora vicedirettore della CIA George Tenet incontrò Gotovina e il figlio di Tudjman, allora direttore dei servizi segreti croati, per consultazioni dell’ultimo minuto. Durante l’Operazione, gli aerei statunitensi distrussero i centri di comunicazione e antiaerei serbi e il Pentagono trasmise le informazioni raccolte via satellite alle forze croate”.

In una riunione di gabinetto del 7 agosto 1995, Tudjman si vantò di come Washington “dovesse essere soddisfatta” del modo in cui l’esercito croato aveva eseguito l’Operazione Tempesta. Il suo Premier, Ivo Sanader, discusse poi del coordinamento dell’Operazione con i funzionari statunitensi, che “lavoravano in nome” del vicepresidente Al Gore. Ha assicurato ai presenti che “tutte le autorizzazioni sono state approvate direttamente” dal Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, e che la Croazia poteva quindi “aspettarsi un sostegno continuo” da Washington durante i Massacri.

UN DIPLOMATICO STATUNITENSE ESULTA PER UN “TRIONFO” GENOCIDA

Il 18 agosto, un vertice di alto livello con l’alto diplomatico statunitense Richard Holbrooke si è tenuto nel palazzo presidenziale di Zagabria. Membro fisso dell’istitutivo di politica estera di Washington, ossessionato dall’interventismo, Holbrooke aveva messo gli occhi su nomine prestigiose sotto Bill Clinton e oltre, forse sotto una futura amministrazione di Hillary Clinton. Il successo dello smantellamento della Jugoslavia avrebbe alimentato le sue ambizioni.

In una trascrizione, Holbrooke ha descritto Tudjman con adulatorietà come il “padre della Croazia moderna”, il suo “liberatore” e “creatore”. Notando con approvazione che l’uomo forte aveva “riconquistato il 98% del territorio”, senza menzionare che era stato epurato dai serbi, il diplomatico americano si descrisse come “amico” del neo-indipendente Stato, la cui condotta violenta definiva legittima.

“Avete una giustificazione per la vostra azione militare nella Slavonia orientale”, informò Holbrooke a Tudjman, “e io l’ho sempre difesa a Washington”. Quando alcuni negli Stati Uniti suggerirono di tenere a freno Zagabria, Holbrooke sostenne che i croati avrebbero dovuto “continuare” comunque, dichiarò.

Riguardo all’Operazione Tempesta, Holbrooke ammise: “Abbiamo detto pubblicamente, come sapete, che eravamo preoccupati, ma in privato sapevano cosa volevamo”. Definiva la terrificante guerra lampo un “trionfo” dal “punto di vista politico e militare”, che lasciava i rifugiati come “l’unico problema” dal punto di vista di Zagabria.

Di fatto, dirigendo il Presidente croato, Holbrooke consigliò a Tudjman di “fare un discorso in cui affermava che la guerra era finita e che i serbi dovevano tornare”. Pur prevedendo che “la maggioranza non sarebbe tornata”, Holbrooke a quanto pare riteneva importante almeno lasciare aperta l’offerta al pubblico.

Le autorità croate affrontarono questo “problema” approvando leggi discriminatorie che rendevano praticamente impossibile il ritorno dei serbi sfollati, confiscandone al contempo i beni. Pur possedendo prove schiaccianti di gravi Crimini di Guerra, il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia, finanziato dalla NATO, non incriminò nessuno dei responsabili dell’Operazione Tempesta fino al 2008.

Molti funzionari colpevoli, tra cui Tudjman, morirono nel frattempo. Tre comandanti militari sopravvissuti furono infine processati nel 2011. Uno fu assolto e due condannati, sebbene la sentenza fosse stata ribaltata in appello nel 2012.

Quella sentenza giunse a diverse altre conclusioni straordinarie. Sebbene Zagabria accettasse “misure discriminatorie e restrittive” per impedire il ritorno dei serbi sfollati, ciò non significava che la loro partenza fosse forzata. Sebbene i civili fossero stati assassinati in gran numero, compresi anziani e infermi che non potevano fuggire, l’Operazione Tempesta in qualche modo non aveva deliberatamente preso di mira i non combattenti. E nonostante l’esplicito desiderio di Spegelj e Tudjman di far “scomparire” i serbi, né i funzionari governativi né quelli militari hanno avuto l’intenzione specifica di espellere l’intera minoranza serba dalla Croazia.

L’anniversario dell’Operazione Tempesta è ora celebrato come “Giorno della Vittoria” in Croazia. Il successo dell’attacco è oggi venerato negli ambienti militari occidentali e l’Operazione potrebbe aver influenzato operazioni simili in altri teatri di conflitto per procura. Nel settembre 2022, il Kyiv Post ha elogiato l’inaspettatamente vittoriosa controffensiva ucraina a Kharkov definendola “Operazione Tempesta 2.0”, suggerendo che fosse un presagio dell’imminente “capitolazione” della Russia.

Quasi tre anni dopo, le forze di Kiev stanno collassando in tutto il Donbass. A differenza della Croazia, l’ultima ondata di ultranazionalisti americani sembra improbabile che prevalga.

* Kit Klarenberg è un giornalista investigativo e collaboratore di MintPress News, che esplora il ruolo dei servizi segreti nel plasmare la politica e la percezione. I suoi articoli sono pubblicati su The Cradle, Declassified UK e The GrayZone.

