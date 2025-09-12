Cinque tesi sulla situazione in Nepal

Se la tua casa non è pulita, le formiche entreranno dalla porta e attireranno i serpenti.

La crisi in Nepal si è aggravata all’inizio di settembre, facendo cadere il governo di centro-destra del primo ministro KP Oli. Lo stimolo immediato è stata la regolamentazione e il divieto dei social media il 4 settembre. Le proteste per questa azione sono state accolte da spari da parte della polizia, che hanno provocato l’uccisione di 19 manifestanti. La situazione si è intensificata in grandi manifestazioni, che hanno portato ad attacchi contro le case dei politici e contro l’edificio del parlamento nazionale, nonché contro l’edificio presidenziale.

Circolano diverse narrazioni sull’attuale sconvolgimento, ma due dominano:

Fallimento sistemico della governance: Che anni di promesse non mantenute, corruzione e alleanze opportunistiche hanno prodotto una crisi di legittimità non per questo o quel partito, ma per l’establishment. L’attuale impennata è spiegata come una reazione popolare dovuta alla negligenza cumulativa. Tesi di Rivoluzione Colorata: Che le proteste siano state architettate da una forza esterna, la maggior parte delle quali punta il dito contro gli Stati Uniti e contro il finanziamento del National Endowment for Democracy del Congresso degli Stati Uniti a favore di Hami Nepal (istituito nel 2015).

Entrambe le teorie rendono facile per le parti interessate all’interno del Nepal deviare la responsabilità su ingerenze straniere o su una vaga idea di “classe politica”. In queste teorie non c’è discussione sull’ordine borghese sottostante e sui suoi problemi in Nepal: un’economia clientelare lunga un secolo, il controllo della terra, della finanza e dei contratti governativi nelle mani di un oligopolio con stretti legami con la monarchia, e un paradigma di crescita che dipende dall’esportazione di lavoratori migranti e dallo sviluppo infrastrutturale finanziato dal debito. Le fonti strutturali delle lamentele delle persone sono appiattite in concetti semplicistici, ma evocativi, come “corruzione” e “rivoluzione colorata”.

Nessuna di queste teorie è totalmente errata o corretta, ma è solo parziale e la loro parzialità può essere molto fuorviante. Questo articolo non può di per sé correggere questa parzialità, ma spera di offrire alcuni spunti di discussione. Le cinque tesi che seguono hanno solo lo scopo di inquadrare il dibattito che speriamo si terrà non solo sulla difficile situazione del Nepal, ma su quella di molti paesi del Sud del mondo.

1. Cattiva gestione dell’opportunità.

Dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione in Nepal nel 2015, c’era un’immensa speranza che l’ampia sinistra sarebbe stata in grado di far progredire la situazione sociale dei nepalesi. Pertanto, nel 2017, i vari partiti comunisti hanno conquistato il 75% dei seggi nel parlamento nazionale.

L’anno seguente, i partiti comunisti più grandi si unirono per formare il Partito Comunista del Nepal, anche se l’unità non era molto profonda perché i partiti avevano le loro strutture e i loro programmi e non potevano formare veramente un partito unificato, ma principalmente un blocco elettorale unificato.

La mancanza di un programma comune per l’attività politica comunista e di un’agenda comune per risolvere i problemi del popolo attraverso lo strumento dello Stato ha portato alla dissipazione delle opportunità fornite alla sinistra.

Il partito unificato si è scisso nel 2021 e da allora i vari partiti di sinistra si sono alternati al potere, cosa che la gente vedeva come individualismo e opportunismo.

Quando il ministro dell’Interno Narayan Kaji Shrestha (2023-2024) del Centro maoista ha cercato di usare gli strumenti dello Stato per indagare sulle pratiche di corruzione – anche nel suo stesso partito – è stato cacciato dall’incarico.

Dal 2024, il governo in Nepal comprendeva una frazione di destra della “sinistra” (guidata da K. P. Oli) e una frazione di destra (il Congresso nepalese), il che lo rendeva un governo di centro-destra. La lunga lotta per la democrazia iniziata con la rivoluzione del 1951, approfondita con Jana Andolan del 1990, e poi sembrata cementarsi con il Loktantra del 2006, Andolan sembra essere sconfitta, quando in realtà quella lunga lotta riapparirà in un’altra forma.

2. Incapacità di affrontare i problemi fondamentali del popolo.

I problemi in Nepal nel 2015, quando è stata adottata la nuova Costituzione, erano gravi. Un forte terremoto a Gorkha ha devastato la provincia, provocando la morte di oltre 10.000 persone e centinaia di migliaia di senzatetto. Almeno un quarto dei nepalesi viveva sotto la soglia di povertà. La discriminazione di casta ed etnica ha creato un grande senso di disperazione.

La regione di Madhesh, lungo il confine tra Nepal e India, è stata particolarmente colpita dal senso di svantaggio e poi dall’analisi di essere ulteriormente emarginata dalla Costituzione del 2015. La debole sanità pubblica e l’istruzione – sottofinanziate per un secolo – non sono riuscite a soddisfare le aspirazioni della classe media emergente.

I governi di sinistra hanno proposto varie politiche per affrontare alcuni di questi problemi, sollevando ampie fasce della popolazione dalla povertà (la povertà infantile è passata dal 36% nel 2015 al 15% nel 2025) e dall’abbandono delle infrastrutture (l’accesso all’elettricità è ora al 99% e un miglioramento registrato nell’indice di sviluppo umano).

Rimane, tuttavia, un enorme divario tra le aspettative e la realtà, con i tassi di disuguaglianza che non diminuiscono abbastanza rapidamente e la migrazione a livelli sorprendentemente alti. Anche i livelli di corruzione sono rimasti troppo alti nel Paese, a causa del deterioramento della percezione della corruzione (classificato 107/180 nel 2024). La corruzione, la disuguaglianza e l’inflazione non potevano essere contenute dal governo, che ha fatto accordi molto scadenti per il commercio e per la finanza (il ritorno alla Extended Credit Facility del FMI ha ristretto le sue possibilità fiscali).

3. La tendenza a cercare rifugio nell’idea della monarchia indù.

La piccola borghesia nepalese, che ha mandato i figli alle scuole medie inglesi, e che spesso proviene da caste indù oppresse o “arretrate”, è frustrata dalla continua dominazione delle caste superiori e si ispira alla politica della piccola borghesia di destra Hindutva dell’Uttar Pradesh in India, uno degli stati confinanti con il Nepal. Questo è il motivo per cui ci sono stati molti manifesti nelle proteste di Yogi Adityanath, leader del Bharatiya Janata Party (BJP) di destra dell’India e leader del governo dell’Uttar Pradesh.

Questa frazione della popolazione è anche in vena di “tornare” alla monarchia, che è una monarchia indù. Diverse forze politiche sostengono queste tendenze, come il partito pro-monarchia (Rashtriya Prajatantra Party o RPP) e i suoi alleati più ampi (Joint Peoples’ Movement Committee – formato nel marzo 2025 nell’ambito delle proteste per il ritorno alla monarchia, Shiv Sena Nepal, Vishwa Hindu Mahasabha).

Dagli anni ’90, l’Hindu Swayamsevak Sangh (HSS), l’affiliato internazionale dell’RSS indiano, ha silenziosamente costruito shakha (gruppi) e quadri dagli anni ’90. L’HSS – insieme a un gruppo tentacolare di organizzazioni come lo Shiv Sena e l’RPP – ha condotto una campagna contro le politiche laiche e per un ritorno al Raj indù.

Piuttosto che limitarsi a prendere di mira la laicità, il blocco Hindutva ha focalizzato l’attenzione su quella che dice essere una porta girevole delle élite di Kathmandu che hanno detenuto il potere da quando la monarchia è stata abolita nel 2008. Inquadrano la loro retorica civilizzatrice intorno alla lotta alla corruzione e alla beneficenza, con mobilitazioni attraverso festival indù e influencer online, nonché sensibilizzazione selettiva alle caste emarginate e oppresse in nome dell’unità indù.

Questo blocco, potentemente organizzato a differenza dei giovani, ha la capacità di prendere il potere e di ristabilire l’ordine in nome dello Stato indù e della monarchia, riportando l’autoritarismo in nome dell’anti-corruzione.

4. Stanco della valvola di sfogo della migrazione.

Se ignoriamo i piccoli paesi come Montserrat e Saint Kitts e Nevis, il Nepal è il paese con il più alto tasso pro capite di migrazione per lavoro. Con una popolazione di 31 milioni di abitanti, ci sono attualmente 534.500 nepalesi che lavorano all’estero – 17,2 persone ogni 1.000 nepalesi. I numeri sono aumentati negli ultimi anni. Nel 2000, la cifra registrata per i nepalesi che hanno ottenuto permessi di lavoro all’estero era di 55.000, ora è dieci volte superiore. C’è stato un nuovo record nel 2022-23 con 771.327 permessi rilasciati).

Ampi settori dei giovani sono arrabbiati per non essere stati in grado di soddisfare le loro esigenze di lavoro in Nepal, ma sono costretti a emigrare e spesso a svolgere lavori orribili. Un terribile incidente nel febbraio 2025 è avvenuto a Yeongam (Corea del Sud), quando un migrante di 28 anni, Tulsi Pun Magar, si è probabilmente suicidato perché il datore di lavoro dell’allevamento di suini in cui lavorava continuava a rivedere al ribasso il tasso salariale.

Tulsi proveniva dalla comunità Gurkha di Pokhara. Sulla scia del suo suicidio, è arrivata la notizia che 85 nepalesi sono morti in Corea del Sud negli ultimi cinque anni, la metà dei quali per suicidio.

Notizie di storie come queste hanno aumentato la frustrazione e la rabbia nei confronti del governo. Online, molti hanno condiviso l’opinione che il governo sia più attento agli investitori diretti stranieri che ai propri migranti, il cui investimento in Nepal attraverso le rimesse è di gran lunga superiore a quello di qualsiasi capitale straniero.

5. Le influenze esterne degli Stati Uniti e dell’India.

Il governo di centro-destra di KP Oli era stato vicino agli Stati Uniti. Il Nepal aveva aderito alla Millennium Challenge Corporation (MCC) del governo degli Stati Uniti nel febbraio 2017, una decisione di un governo di sinistra che è stata enormemente contestata da ampi settori della sinistra.

A causa della pressione dal basso, il governo del Nepal è rimasto lontano dal MCC, ma il governo di centro-destra di Oli ha accolto John Wingle (vicepresidente vice presidente del MCC) a Kathmandu nell’agosto 2025 per tenere colloqui sulla ripresa degli aiuti statunitensi e per discutere la continuazione dei progetti infrastrutturali.

Nel frattempo, il governo di estrema destra indiano di Narendra Modi ha cercato di promuovere il ruolo del partito nazionalista indù di estrema destra in Nepal, che finora è stato ai margini. Se c’è stata un’attività esterna nelle proteste del 2025, è più probabile che l’India, e non gli Stati Uniti, abbia avuto un ruolo negli eventi. Tuttavia, anche qui, è possibile che l’estrema destra in Nepal approfitti semplicemente del crollo del governo Oli e dell’enorme sentimento contro la corruzione.

E’ importante riconoscere che nessuna casa o ufficio del RPP è stato attaccato, mentre a marzo i quadri del RPP hanno attaccato un ufficio comunista – una prefigurazione di ciò che è accaduto a settembre.

L’esercito sembra aver riportato un po’ di calma in Nepal. Ma questa è una calma che è di disordine e di pericolo. Quello che verrà dopo è da vedere. Ci vorrà del tempo prima che la polvere si depositi.

L’esercito inviterà una delle celebrità online a prendere il potere, come il sindaco di Kathmandu, Balendra Shah? I manifestanti hanno suggerito Sushila Karki, che è un ex presidente della Corte Suprema del Nepal (2016-2017) molto rispettato, che ha fatto carriera essendo indipendente dai partiti politici. Queste sono scelte del custode. Non avranno il mandato di apportare modifiche significative.

Fingeranno di essere al di sopra della politica, ma questo non farà altro che disilludere la gente nei confronti della democrazia e far precipitare il paese in una crisi a lungo termine. Un nuovo primo ministro non risolverà i problemi del Nepal.

Vijay Prashad è il direttore del Tricontinental: Institute for Social Research, dove Atul Chandra è il co-coordinatore del suo programma per l’Asia

