Venezuela. Tutto quello che volevate sapere sul blocco statunitense, ma non avete osato chiedere

Intervista a Luis Britto Garcia, storico e scrittore venezuelano.

Qual è stato l’incomparabile trionfo dell’audace assedio dell'”Invincibile Armata” statunitense?

Finora, la spericolata “Invincible Armada”, aumentata a nove cacciatorpediniere, una corazzata (la Erie in fase di demolizione), un sottomarino atomico e sciami di minacciosi cacciabombardieri, ha applicato tutta la sua incomparabile potenza di fuoco per far saltare in aria con un missile quello che il video mostra sembra un peschereccio di 18 piedi con umili motori fuoribordo.

Quali prove conclusive rimangono della vittoria?

L’esplosione tempestiva ha anche disintegrato i membri dell’equipaggio e qualsiasi indicazione del presunto carico. Non c’è stato alcun avvertimento, perquisizione o atto ostile da parte delle vittime. Si tratta di omicidio con premeditazione e malizia, aggravato dalla pirateria per essere stato commesso in alto mare e al di fuori della giurisdizione delle acque territoriali.

I Caraibi sono una terra di nessuno dove navi e vite possono essere distrutte in modo irresponsabile?

No. Nel 2014, il Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC) ha proclamato l’America Latina e i Caraibi come una zona di pace basata sul rispetto dei principi e delle norme del diritto internazionale, degli strumenti internazionali di cui gli Stati membri sono parti e dei principi e delle finalità della Carta delle Nazioni Unite.

Una parata navale è utile per combattere il traffico di droga?

No. Gli stupefacenti vengono trafficati via terra, in aria e in mare attraverso un sistema complesso che comprende il finanziamento bancario, il sostegno delle forze dell’ordine che dovrebbero combatterlo, la complicità dei governi e le onnipresenti reti di distribuzione che riforniscono i consumatori americani, che negli Stati Uniti, secondo il National Survey on Drug Use and Health, rappresentano il 24,9 per cento del totale: un cittadino su quattro.

I trafficanti di droga non sono rilevabili?

No. L’ex agente della CIA Edward Snowden, nel suo libro Permanent Surveillance (Editorial Planeta, 2019), testimonia che Ira Hunt, direttore della tecnologia della CIA, ha dichiarato apertamente che “abbiamo praticamente a portata di mano la possibilità di elaborare tutte le informazioni generate dagli esseri umani”. Sarebbe una coincidenza se gli unici esenti da questa supervisione fossero i trafficanti di droga o i loro complici nel governo e nel sistema finanziario.

Le accuse di “narco-terrorismo, traffico di armi, riciclaggio di denaro e corruzione” presentate il 26 marzo 2025 dal procuratore generale degli Stati Uniti contro il legittimo presidente del Venezuela, e la conseguente ricompensa di 50 milioni per il suo omicidio o la sua cattura, sono efficaci?

Il nuovo procuratore sembra non aver imparato che i poteri degli Stati Uniti possono essere applicati solo ai cittadini di quel paese per atti commessi nel suo territorio. Ordinare il rapimento di cittadini di altri paesi all’estero senza un giusto processo di estradizione è un tentativo di estendere i poteri degli Stati Uniti in modo illimitato a tutti i territori e gli abitanti del globo. Né è legale per esso offrire ricompense per il rapimento o l’omicidio di persone non soggette alle sue leggi o residenti nel suo territorio: è una tangente che rende i suoi promotori colpevoli del reato di istigazione a commettere crimini.

Una invasione militare statunitense riuscirebbe a controllare il narcotraffico?

Ovunque arrivino le truppe statunitensi, la droga irrompe in massa. A Panama dal 1905; in Messico durante la spedizione punitiva di Pershing nel 1916. In Europa a causa del patto del governo di graziare il boss della droga Lucky Luciano nel 1942 in cambio di collaborazione. A Cuba, la collusione della base di Guantánamo con il dittatore Batista ha protetto l’installazione della mafia di Luciano e Meyer Lansky. In Laos, Cambogia e Vietnam, la CIA ha stabilito il traffico di droga attraverso la sua compagnia aerea Air America. La stessa agenzia trafficava stupefacenti per finanziare l’affare Iran-Contra in Nicaragua. Per riassumere, i luoghi in cui sono installate le basi o le truppe statunitensi diventano enclave di traffici: Afghanistan, Siria, Guatemala, Perù, Ecuador, Colombia, Panama. Gli Stati Uniti non fanno eccezione.

I bloccanti hanno un programma politico?

Sì, il documento Terra di Grazia, presentato da María Corina Machado in inglese. Comprende la privatizzazione dei Petróleos de Venezuela, l’eliminazione del sistema pensionistico e dell’istruzione gratuita, la vendita massiccia di tutte le proprietà della Repubblica e la consegna di aree con risorse naturali, economiche, di comunicazione, strategiche o turistiche a società straniere esenti dal pagamento delle tasse e conformi alle norme del lavoro.

Gli Stati Uniti intendono invadere il Venezuela per generosità?

No. Gli Stati Uniti sono il più grande consumatore di energia fossile al mondo. Importano il 40 per cento di ciò che divorano, i suoi idrocarburi da fracking sono i più costosi sul mercato. Le sue riserve, secondo Wikipedia, si esauriranno tra 15 anni e occuperanno un modestissimo undicesimo posto, mentre quelle venezuelane sono le prime del pianeta.

L’invasione sarà per stanotte?

L’invasione di Grenada richiese settemila marines; A Panama ne servivano 30mila; quello del Vietnam del Sud nel 1969 ne consumò 450 mila. Invadere e controllare un paese di oltre 30 milioni di abitanti e 915.445 chilometri quadrati richiederebbe truppe incalcolabili.

Siamo soli di fronte a un colosso?

Nel mondo di oggi, sta avanzando un conflitto tra l’alleanza atlantica degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, rappresentata dal G7, dal G20 e dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, e i paesi emergenti come Cina, Russia, Iran, Brasile e India, rappresentati nell’ASEAN, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, BRICS+, Mercosur, Alba, Unasur, Celac e i Non Allineati non hanno alcun interesse affinché questo accada. Se il Venezuela cadesse, un emisfero del pianeta e le sue incomparabili ricchezze rimarrebbero sotto l’egemonia esclusiva degli Stati Uniti. Come nel 1902 e nel 1903, è molto probabile che un’abile diplomazia dell’equilibrio ci salverà ancora una volta dalla pianta insolente dello straniero.

Il blocco è un’arma immediata e infallibile?

Chiedete al Nicaragua, bloccato per 46 anni, a Cuba, bloccato per 65 anni, e alla Repubblica Popolare Cinese, bloccata per 80 anni e oggi la prima potenza mondiale.

Da Resumen Latinoamericano

