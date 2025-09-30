Gaza. Un piano di pace che va bene a Israele. Hamas prende tempo. Rispunta fuori Blair

Come prevedibile il piano di Trump su Gaza è stato accettato da Israele.

“Sostengo il vostro piano per porre fine alla guerra a Gaza che raggiunge i nostri obiettivi di guerra. Riporterà in Israele tutti i nostri ostaggi, smantellerà le capacità militari di Hamas, porrà fine al suo dominio politico e garantirà che Gaza non rappresenti mai più una minaccia per Israele”, ha detto Netanyahu.

Hamas al momento ha fatti sapere che discuterà “in modo approfondito” del piano Trump in 20 punti e “che è pronta a chiudere la guerra” a Gaza. Riferirlo è la tv saudita “Al-Sharq”, che cita due fonti palestinesi, secondo cui “la delegazione negoziale di Hamas ha informato i mediatori che il movimento terrà discussioni approfondite sulla proposta di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’interno della propria leadership e con le fazioni palestinesi per studiarla e presentare una risposta che rappresenti tutti i palestinesi”. Secondo le fonti, “Hamas è desideroso di fermare la guerra e porre fine alle sofferenze del popolo palestinese”.

Una fonte diplomatica informata ha detto ad Al Jazeera che il Qatar e l’Egitto avevano consegnato alla delegazione negoziale di Hamas il piano della Casa Bianca per Gaza e che la delegazione aveva promesso ai mediatori di studiare la proposta in modo responsabile.

I mediatori del Qatar e dell’Egitto si sono incontrati lunedì con i rappresentanti di Hamas e hanno consegnato loro il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Il segretario generale della Jihad islamica palestinese, Ziad al-Nakhaleh, considera il piano degli Stati Uniti una “ricetta per far saltare in aria la regione” e ha dichiarato che “il piano non è altro che un accordo americano-israeliano che esprime pienamente la posizione di Israele”, aggiungendo che “Israele sta cercando di imporre da questo piano ciò che non potrebbe ottenere con la guerra”.

“Siamo molto, molto vicini” al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco per Gaza, ha affermato Trump. “Sento che anche Hamas lo vuole”, ha dichiarato il presidente americano ringraziando Netanyahu “per aver accettato il piano” per far finire la guerra a Gaza. “Se Hamas non accetta, sosterrò pienamente Bibi nel fare quello che deve”, ha aggiunto Trump.

Il piano prevede l’avvio di un dialogo tra Israele e i palestinesi – ma né Hamas né Anp – per raggiungere un “orizzonte politico che garantisca una convivenza pacifica e prospera”, affermando al contempo che Israele non occuperà né annetterà Gaza, e che nessuna parte sarà costretta ad andarsene.

L’iniziativa include la sospensione di tutte le operazioni militari israeliane a Gaza, compresi i bombardamenti aerei e di artiglieria, per 72 ore dal momento in cui Israele dichiara pubblicamente la sua accettazione dell’accordo, durante le quali tutti i prigionieri vivi vengono rilasciati e i resti dei morti vengono consegnati. In base al piano, Hamas rilascerà i resti di un prigioniero israeliano in cambio dei resti di 15 palestinesi deceduti di Gaza.

Il piano prevede il ritiro dell’esercito israeliano secondo calendari e criteri relativi al processo di disarmo, da concordare con le forze israeliane, i garanti internazionali e gli Stati Uniti

Dopo il completamento del rilascio degli ostaggi, Israele rilascerà 250 prigionieri politici palestinesi condannati all’ergastolo oltre ad altri 1.700 detenuti arrestati a Gaza dopo il 7 ottobre 2023.

Il piano garantisce l’accesso completo e immediato alla Striscia di Gaza dopo l’accettazione dell’accordo, mentre le disposizioni, tra cui l’espansione degli aiuti, saranno attuate nelle aree descritte dall’accordo come “libere dal terrorismo” se Hamas ritarda o rifiuta la proposta.

Secondo la Casa Bianca il piano di Trump prevede un passaggio sicuro per i membri di Hamas che desiderano lasciare la Striscia.

Il presidente degli Stati Uniti ha rivelato che il piano proposto prevede l’istituzione di un nuovo organismo di supervisione internazionale sulla Striscia di Gaza chiamato Consiglio di Pace e co-presieduto dallo stesso Trump e dall’ ex premier britannico Blair, che vede così confermate le voci sul suo rientro in campo quando si diffonde l’odore dei soldi.

Il piano si concentrerà poi sulla Gaza del dopoguerra e promuove un “piano di sviluppo economico di Trump” per rivitalizzare Gaza, che ha molti parallelismi con il piano “Riviera” di Gaza che Trump aveva inizialmente proposto.

Anche oggi le forze armate israeliane hanno ucciso almeno 30 palestinesi a Gaza dall’alba, ha riferito Al Jazeera citando fonti ospedaliere. Il numero include almeno 15 palestinesi vicino a un centro di distribuzione degli aiuti nel centro della Striscia di Gaza, hanno riferito gli ospedali di al-Awda e al-Aqsa.

