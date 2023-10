La pulizia etnica a Gaza nei documenti dell’intelligence israeliana

Il primo giorno della guerra israeliana contro la Striscia di Gaza, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva lanciato un avvertimento provocatorio a circa 2,3 milioni di civili nell’enclave costiera assediata: “Andatevene ora”, ha detto, sapendo che le persone erano intrappolate e non potevano farlo.

Tuttavia, con il passare del tempo e la fuga di documenti, sembra esserci una vera e propria spinta dall’interno del regime israeliano per la pulizia etnica della popolazione di Gaza verso il deserto del Sinai in Egitto.

Un think tank israeliano, il “Misgav Institute for National Security & Zionist Strategy” ha pubblicato un documento il 17 ottobre, in cui ha delineato la sua proposta di piano di pulizia etnica, dichiarando che “al momento c’è un’opportunità unica e rara di evacuare l’intera Striscia di Gaza in coordinamento con il governo egiziano”.

Questo è stato poi seguito, poco dopo, da un rapporto pubblicato sull’agenzia di stampa israeliana, Calcalist, che ha delineato un documento che proponeva la stessa strategia. In questo caso, però, il documento portava il simbolo ufficiale del ministero dell’Intelligence israeliano, guidato da Gila Gamliel.

Entrambi i piani, che sostengono lo stesso progetto per la pulizia etnica di Gaza dalla sua popolazione civile palestinese, cercano palesemente di trarre vantaggio dalla situazione attuale per creare una “soluzione” al “problema di Gaza” per Israele.

L’idea è quella di fornire all’Egitto un incentivo economico – anche se questo deve essere di 20-30 miliardi di dollari, secondo il documento del think tank – per convincerlo ad accettare gli sfollati.

C’è anche un elemento di adattamento, che viene evidenziato nel piano del ministero dell’Intelligence israeliano, che parla di istituire una zona di sicurezza/cuscinetto all’interno del territorio egiziano, “larga diversi chilometri”; proponendo di fatto un’occupazione de facto della terra egiziana al solo scopo di impedire alla popolazione di Gaza di tornare alle proprie case.

Fin dal primo giorno della brutale guerra israeliana contro la popolazione di Gaza, il piano è stato reso chiaro attraverso le azioni del regime di Tel Aviv.

La leadership israeliana ha dichiarato di voler cercare di distruggere Hamas, annunciando piani e attuandoli in un modo da prendere di mira quasi esclusivamente la popolazione civile palestinese all’interno di Gaza.

Il 9 ottobre, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ordinò un assedio completo della Striscia di Gaza. “Non ci sarà elettricità, né cibo, né carburante, tutto è chiuso”, ha detto, aggiungendo: “Stiamo combattendo gli animali umani e stiamo agendo di conseguenza”.

Per anni, all’interno dei circoli di potere israeliani, si è parlato di costringere la popolazione di Gaza a trasferirsi nel Sinai egiziano come soluzione, con questa proposta che risale a una strategia simile, che è stata proposta dalle Nazioni Unite nel1950, quando Gaza era sotto il dominio del presidente egiziano, Gamal Abdul Nasser.

La proposta dell’ONU è stata fortemente osteggiata e l’intera idea è andata in pezzi a seguito di forti proteste contro di essa. Eppure, per il governo israeliano, che non sa cosa fare con la Striscia di Gaza, questa idea sembra essere più allettante che mai.

Se leggiamo tra le righe, è chiaro che il governo israeliano ha, fin dal primo giorno, cercato di bloccare l’ingresso a Gaza di forniture mediche, cibo, acqua, carburante, elettricità e altri aiuti umanitari chiave.

Ha anche raso al suolo alcune delle aree più ricche e delle aree più popolari all’interno della Striscia di Gaza, nel tentativo di distruggere completamente le infrastrutture civili del territorio.

Insieme a questo, la vastità delle atrocità che vengono commesse contro i civili è alla pari con qualsiasi grande guerra che abbiamo visto negli ultimi decenni, se non peggiore per alcuni aspetti.

Se foste un governo che tenta di costringere 2,3 milioni di persone a fuggire dalle loro case, questa sarebbe la strategia da adottare per spaventarle e sottometterle.

Tuttavia, ci sono alcuni grossi problemi per il regime israeliano. Il primo e più ovvio è il fatto che il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi si è fermamente opposto all’idea di assorbire così tanti rifugiati palestinesi in tendopoli nel Sinai.

Il secondo problema più grande per gli israeliani è il fatto che, nel caso in cui si verificasse una tale spinta, l’Hezbollah libanese quasi certamente lancerebbe una guerra contro di loro da nord.

Mentre i politici israeliani continuano a usare un linguaggio genocida e parlano di cancellare completamente Gaza dalla carta geografica, la realtà sul terreno è qualcosa di piuttosto diverso.

Israele non è più nella posizione in cui si trovava nel 1948, dove i suoi crimini potevano essere nascosti ed era molto più potente militarmente dei suoi vicini arabi. Nonostante la dura retorica e la continuazione del massacro della popolazione civile di Gaza, l’esercito israeliano è nella sua posizione più debole di sempre.

* Palestine Chronicle. Robert Inlakesh è un giornalista, scrittore e documentarista.

30 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO