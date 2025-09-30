Gran Bretagna. Decine di attivisti per la Palestina arrestati alla conferenza del Partito Laburista

La polizia di Liverpool ha arrestato decine di manifestanti fuori dalla conferenza del Partito Laburista in corso nella città portuale britannica dopo che gli attivisti hanno organizzato un sit-in contro la messa fuorilegge del movimento Palestine Action. Un centinaio di persone si sono radunate domenica con cartelli che dichiaravano: “Mi oppongo al genocidio. Sostengo Palestine Action”.

Il Partito Laburista, oggi al governo con Starmer, qualche giorno stava tenendo la sua conferenza a Liverpool e qualche giorno fa era salito agli onori della agenda politica riconoscendo lo stato di Palestina.

Ma lo stesso governo britannico ha messo fuori legge il gruppo “Palestine Action” ad aprile scorso, designandolo come “organizzazione terroristica” poche settimane dopo che gli attivisti hanno spruzzato vernice rossa su un aereo della RAF che presumibilmente trasportava parti di armi destinate a Israele.

Palestine Action ha a lungo preso di mira fabbriche di armi ed edifici governativi, accusando il Regno Unito di consentire la guerra di Israele contro Gaza. In particolare gli stabilimenti della Elbit israeliana sul suolo britannico.

La messa fuorilegge di Palestine Action è decisamente illegale e sproporzionata per una rete di attivisti protagonisti di azioni simboliche e senza mai utilizzare le armi. Oggi in Gran Bretagna esprimere sostegno a Palestine Action può comportare una pena detentiva fino a 14 anni e ci sono già stati centinaia di arresti contro persone che esprimevano tale sostegno.

I difensori delle libertà civili e Amnesty International hanno denunciato la decisione del governo britannico, mentre i critici di tutto lo spettro politico affermano che la illegalizzazione di Palestine Action equivale a un attacco radicale alla libertà di parola.

