Marocco. Generazione Z 212 e le proteste giovanili: dalle reti digitali alle strade

Nell’autunno del 2025, il Marocco ha assistito a un vasto movimento di protesta guidato dai giovani, che ha riportato al centro del dibattito nazionale questioni fondamentali come la giustizia sociale, i diritti basilari e la legittimità politica.

Il movimento – conosciuto come Generazione Z 212, in riferimento al prefisso telefonico internazionale del Paese – nasce da decenni di emarginazione, disoccupazione, carenze nei sistemi sanitari ed educativi e da una corruzione diffusa.

La scintilla è stata un tragico episodio avvenuto presso l’ospedale Hassan II di Agadir, dove alcune donne sono morte durante il parto per mancanza di assistenza. Questo evento ha acceso la miccia di una rivolta sociale che si è rapidamente estesa a Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Taroudant, Salé e Oujda, esprimendo la frustrazione di un’intera generazione, soprattutto tra le classi lavoratrici e popolari.

Ciò che distingue la Generazione Z 212 non è solo la sua ampiezza e diffusione geografica, ma anche la sua forma di organizzazione digitale, che unisce rivendicazioni sociali e mobilitazione tecnologica. Il movimento rappresenta una nuova forma di azione politica in cui la tecnologia diventa uno strumento di liberazione – e non soltanto un mezzo al servizio del capitale o di strutture autoritarie.

Attraverso brevi video, meme e dibattiti online, i giovani hanno creato una sfera pubblica alternativa in cui potersi organizzare, discutere e sviluppare una coscienza collettiva, al di fuori dei media ufficiali che hanno cercato di screditare il movimento.

Organizzazione digitale in rete: una nuova arena politica

Il tratto più caratteristico del movimento è la sua organizzazione elettronica. Funziona al di fuori dei partiti e dei sindacati tradizionali, considerati da molti giovani rigidi e distanti dalla realtà. I social network come TikTok, Instagram e Facebook sono diventati strumenti di mobilitazione, mentre i server Discord hanno svolto il ruolo di centri popolari digitali per il dibattito strategico e le decisioni orizzontali.

Questa organizzazione decentrata ha reso il movimento resistente ai tentativi di repressione da parte delle autorità. Quando venivano chiusi gli account, ne nascevano di nuovi; quando gli attivisti venivano arrestati, le reti continuavano a funzionare. Il movimento è così diventato una struttura viva e flessibile, capace di riprodursi e diffondersi rapidamente – dalle città alle periferie.

La sfera digitale è diventata più di un semplice mezzo di comunicazione: un processo collettivo di formazione, in cui i giovani hanno condiviso esperienze e sviluppato una coscienza politica. È un esempio concreto di come la tecnologia possa essere usata come strumento di libertà e di come la lotta di classe oggi si svolga tanto nello spazio fisico quanto in quello digitale.

Rispetto a esperienze precedenti nella regione – come la rivoluzione tunisina del 2011 o le proteste in Libano del 2019 – la Generazione Z 212 si distingue per il fatto che un’intera generazione considera la sfera digitale come naturale estensione della propria vita politica. Si tratta di una delle prime rivolte quasi completamente digitali del mondo arabo e di un modello per la mobilitazione progressista del futuro.

Le rivendicazioni dei giovani: giustizia sociale

Le richieste espresse, sia nelle strade che online, riflettono un programma pratico di orientamento progressista: miglioramento dell’istruzione pubblica, accesso gratuito ed efficiente alla sanità, creazione di posti di lavoro dignitosi, lotta alla corruzione e una distribuzione più equa delle risorse.

Il movimento ha messo al centro i bisogni concreti della popolazione, ponendo le esigenze quotidiane al di sopra dei dibattiti teorici o ideologici, dimostrando così che la rilevanza della sinistra si misura con l’azione pratica più che con gli slogan.

Questo approccio mette in evidenza un aspetto essenziale della politica di sinistra contemporanea: la connessione tra rivendicazioni sociali, strategie organizzative e strumenti digitali, senza cadere in gerarchie intellettuali o burocratiche.

Repressione

Fin dall’inizio, il movimento è stato oggetto di una forte repressione. In aree come Lqliâa, vicino ad Agadir, i manifestanti sono stati colpiti con munizioni vere, gas lacrimogeni e retate notturne. Centinaia di persone, tra cui minorenni, sono state arrestate. Allo stesso tempo, le autorità hanno utilizzato il controllo digitale: chiusura di account, blocco di contenuti e limitazione dell’accesso a gruppi online.

Questa doppia repressione – fisica e digitale – ha avuto però l’effetto opposto. I giovani hanno elaborato nuove tattiche: piccole manifestazioni notturne mobili, punti di incontro locali e l’uso di piattaforme sicure con VPN e crittografia. La repressione sul terreno e nel cyberspazio ha rivelato i limiti del sistema e rafforzato la consapevolezza della necessità di una resistenza sia fisica che digitale.

Questa esperienza illustra ciò che la Sinistra Elettronica definisce “lotta di classe digitale”: il confronto con le strutture autoritarie si svolge contemporaneamente nella sfera virtuale e nelle strade. La capacità di unire queste due dimensioni sarà decisiva per le mobilitazioni sociali e politiche future.

Democrazia partecipativa dal basso

Nonostante la sua grande vitalità, la sfida principale del movimento è quella di collegare le proteste spontanee a una strategia a lungo termine.

Per ottenere un cambiamento duraturo, le rivendicazioni concrete devono far parte di un progetto complessivo di emancipazione, che unisca le lotte digitali e quelle territoriali, permettendo la costruzione di ampie alleanze per una trasformazione sociale profonda.

Il movimento giovanile marocchino dimostra come una democrazia partecipativa dal basso possa funzionare: un’organizzazione collettiva basata sui bisogni reali della popolazione, piuttosto che sulle scelte di un’élite intellettuale.

Questa coscienza pratica e dialettica conferisce al movimento forza e capacità di espansione, indicando al tempo stesso un cammino per una sinistra rinnovata, capace di integrare la creatività e l’energia delle nuove generazioni al centro del processo decisionale.

Orizzonti per una sinistra rinnovata

La Generazione Z 212 sottolinea che il futuro della sinistra dipende dall’integrazione degli strumenti digitali di organizzazione con le strutture tradizionali come partiti, sindacati e movimenti sociali. Il capitalismo digitale e la sorveglianza autoritaria richiedono nuove strategie, in cui la lotta nelle strade e quella nello spazio digitale siano strettamente collegate.

L’esperienza della gioventù marocchina evidenzia la necessità di un’organizzazione orizzontale, flessibile e multipiattaforma, che combini l’azione sul campo con l’innovazione tecnologica, restituendo così alla sinistra una nuova rilevanza a livello locale e globale.

La lotta di classe del futuro si estenderà dalle strade fino agli spazi digitali. L’esperienza marocchina ricorda che un’organizzazione progressista efficace deve basarsi sull’integrazione delle rivendicazioni sociali concrete, degli strumenti tecnologici e delle strutture collettive in grado di canalizzare l’energia giovanile verso un cambiamento sociale e politico duraturo.

In questo senso, la Generazione Z 212 non è solo un fenomeno marocchino, ma anche una lezione per la sinistra mondiale: la lotta per la giustizia deve svolgersi sia sul terreno che online, e l’organizzazione digitale della gioventù è la chiave per unire queste due dimensioni.

