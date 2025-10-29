“Per i palestinesi è necessario un governo di unità nazionale”. Intervista a Jameil Mezher (Fplp)

Intervista con Jameil Saleh Mezher, vice segretario generale del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Dall’Egitto, Mezher ha detto che l’obiettivo principale dei vari gruppi dovrebbe essere quello di formare un fronte unito per resistere a Israele. Considerato un gruppo terroristico dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, il FPLP non considera prioritario discutere la sua eventuale partecipazione al nuovo governo.

Jameil Saleh Mezher in questa intervista al giornale brasiliano Brasi de fato, ha parlato della visione del FPLP su una futura amministrazione palestinese, dell’ondata di solidarietà internazionale che ha seguito il genocidio israeliano, delle relazioni con l’Iran e le difficoltà nel mantenere la pace a Gaza dopo due anni di distruzione.

Qual è la posizione del FPLP sul futuro governo di Gaza e della Cisgiordania?

La posizione del Fronte Popolare sul futuro del governo a Gaza e in Cisgiordania si basa su una visione nazionale globale, radicata nella ferma convinzione che qualsiasi futuro governo debba essere il risultato di un ampio consenso nazionale, non di insediamenti parziali o pressioni esterne, soprattutto alla luce delle gravi sfide e degli sconvolgimenti storici che la causa palestinese deve affrontare.

Secondo la visione del Fronte, il governo non dovrebbe essere semplicemente un organo amministrativo che gestisce gli affari dei suoi cittadini, ma una struttura politica incentrata sulla lotta che contribuisca a ripristinare l’unità nazionale e a porre fine alla divisione che ha indebolito il fronte interno palestinese e ha permesso all’occupazione di persistere nelle sue campagne di sterminio. espansione degli insediamenti e progetti di giudaizzazione.

Pertanto, abbiamo costantemente sottolineato la necessità di avviare un dialogo nazionale inclusivo che coinvolga tutte le fazioni, tra cui Hamas, la Jihad islamica e le forze sociali, con l’obiettivo principale di raggiungere il consenso sulla formazione di un governo di unità nazionale sotto l’ombrello del Quadro di Leadership ad Interim dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) come riferimento nazionale generale.

Il compito di questo governo sarebbe quello di gestire gli affari sia in Cisgiordania che a Gaza, di lavorare alla ricostruzione di ciò che è stato distrutto dall’occupazione, di fornire aiuti e rafforzare la determinazione del popolo palestinese sul terreno, nonché di preparare elezioni presidenziali, legislative e municipali che stabiliscano una nuova legittimità democratica basata su un’autentica partecipazione e rappresentanza.

Il Fronte crede anche che uno dei doveri del governo sia quello di affrontare tutti i tentativi dell’occupazione di frammentare la geografia e la demografia palestinese, sia attraverso il tentativo di separare Gaza dalla Cisgiordania o attraverso le politiche di insediamento e il blocco, e di esercitare la piena autorità sia in Cisgiordania che a Gaza. senza divisione o duplicazione dei riferimenti.

Se la formazione di un governo di unità nazionale si rivelasse difficile a breve termine, il Fronte propone un’alternativa transitoria: istituire un organismo nazionale temporaneo e concordato per amministrare la Striscia di Gaza ad interim, sotto l’autorità dell’Autorità Palestinese.

La sua missione sarebbe quella di facilitare l’azione di un governo unificato e di spianare la strada all’Autorità Palestinese per amministrare pienamente la Striscia di Gaza, preservando la posizione di Gaza all’interno del sistema nazionale unificato, non come un’entità separata o parallela. Questo organismo, che si chiami comitato amministrativo, comitato di sostegno o altro, dovrebbe operare sotto l’egida del governo palestinese, con il sostegno arabo e internazionale.

Con questa posizione, il Fronte cerca di formulare un progetto nazionale palestinese globale e una strategia nazionale per affrontare i piani dell’occupazione, bilanciando le esigenze della ricostruzione e della ricostruzione con la continuazione della lotta nazionale contro l’occupazione, basata sul partenariato, la giustizia sociale e l’unità del processo decisionale politico palestinese.

Come si svilupperà la resistenza all’occupazione dopo la fine del genocidio?

È ovvio che la resistenza deve continuare finché persiste l’occupazione. Questo è un principio fondamentale per il Fronte e per le fazioni della resistenza. Tuttavia, alla luce degli importanti eventi accaduti dopo il 7 ottobre 2023, continuare la resistenza non significa impiegare gli stessi metodi o escludere un mezzo a favore di un altro. La resistenza deve adattarsi alle realtà imposte dal terreno, dalla politica e dalla società.

A seguito dei cambiamenti cruciali nel panorama palestinese dopo il 7 ottobre 2023, dobbiamo costruire strumenti di resistenza aggiornati che impieghino più di un metodo e più di un fronte contemporaneamente. Questi strumenti non si limitano alla resistenza armata, che continuerà ad esistere e ad operare anche se verrà rispettato un cessate il fuoco. Mentre riconosciamo la resistenza armata come un diritto per affrontare l’occupazione, sottolineiamo la necessità che essa faccia parte di una decisione e di una strategia nazionale unificata.

L’evoluzione della resistenza richiede la sua unificazione e la sua escalation sotto la bandiera di un unico Fronte di Resistenza che determini il tempo, la forma e il luogo delle azioni di resistenza, specialmente nella Cisgiordania occupata, dove la situazione è particolarmente pericolosa a causa dei crimini dei coloni e delle politiche di occupazione come gli insediamenti, Giudaizzazione e annessione. Devono essere compiuti sforzi per fare pressione e indebolire l’occupazione in Cisgiordania, alleviando al contempo la pressione sui combattenti a Gaza.

La resistenza sul fronte diplomatico, internazionale e legale non dovrebbe essere ignorata. Dobbiamo trarre vantaggio dai cambiamenti nella mobilitazione globale, che si prevede diventeranno uno strumento importante e influente, creando opportunità per espandere la pressione internazionale mentre le ondate di solidarietà popolare crescono nelle città europee e americane, le campagne di boicottaggio si intensificano e le imprese si rifiutano di collaborare con i sistemi di occupazione. Dobbiamo tradurre la simpatia popolare in pressione parlamentare, giudiziaria ed economica che spinga a cambiare l’equilibrio di potere.

Infine, l’essenza della resistenza in questa fase è quella di passare da atti individuali di resistenza a un’azione nazionale collettiva e calcolata, capace di infliggere un dolore maggiore al nemico, tenendo conto anche delle circostanze sul terreno e nell’arena internazionale, e di ridurre il peso sulla base popolare che sostiene la resistenza.

Il Fronte di Liberazione della Palestina ha firmato l’accordo di Pechino promettendo l’unità tra i vari gruppi politici palestinesi. Tuttavia, molti, come gli Stati Uniti e l’Unione Europea, si rifiutano di collaborare con l’organizzazione perché la considerano terroristica. E’ disposto a non partecipare a un futuro governo per non indebolirlo?

Dalla fondazione dell’Autorità Palestinese e dalla formazione dei suoi primi governi, il Fronte ha mantenuto una posizione coerente, caratterizzata da chiarezza e indipendenza nazionale. Rifiutò di partecipare a qualsiasi governo dell’Autorità Palestinese, poiché la sua legittimità si basava sugli accordi di Oslo, ai quali si opponeva. Il Fronte ha affrontato con rigore qualsiasi pratica o decisione negativa che colpisse la vita e i diritti delle persone, ma non è mai stato un ostacolo alla formazione dei governi. Al contrario, è sempre stata la voce nazionale dell’opposizione, che chiede un cambiamento, valuta le prestazioni e combatte la corruzione. Questo approccio riflette la ferma posizione nazionale del Fronte, libera da considerazioni emotive o di fazione.

Il Fronte ha assunto una posizione di rilievo nel 2006, alla vigilia della vittoria di Hamas alle elezioni legislative, quando ha annunciato la sua fiducia nel Consiglio legislativo al governo formato da Hamas. Ciò non è dovuto al pieno sostegno alle politiche o ai programmi di Hamas, ma al suo rifiuto degli accordi di Oslo come quadro di governo. Astenendosi dall’opporsi al governo di Hamas, il Fronte ha anche evitato di essere visto come un alleato nella crescente divisione che ha seguito le elezioni. Ha affermato il suo rispetto per i risultati elettorali e il diritto del partito vincitore di formare un governo e dimostrare la sua capacità di gestire gli affari del popolo. Questo comportamento dimostra che l’atteggiamento del Fronte nei confronti del governo si basa sul supremo interesse nazionale, non su interessi particolari o di frazione.

Oggi, dati i significativi cambiamenti nel panorama palestinese, è prematuro discutere la partecipazione del Fronte a qualsiasi governo di unità nazionale. Per il Fronte, la questione fondamentale non è la propria partecipazione, ma garantire che il Governo realizzi il suo obiettivo primario: adempiere ai suoi doveri e alle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese in conformità con un programma nazionale che dia priorità all’interesse nazionale rispetto agli interessi di frazione, porre fine al periodo di divisione e cattiva gestione dell’Autorità, e trasformare il governo in uno strumento di lotta per il popolo palestinese, piuttosto che in un peso.

In breve, la posizione del Fronte è coerente: sostiene qualsiasi misura nazionale che ripristini l’unità e rafforzi il funzionamento delle istituzioni palestinesi. Qualsiasi decisione futura sulla partecipazione o la non partecipazione sarà determinata da ciò che contribuisce all’unità, agli interessi e agli obiettivi del popolo palestinese.

L’Iran è un alleato storico del FPLP. Gli eventi di quest’anno, come il rovesciamento del governo siriano e gli attacchi israeliani contro l’Iran, sono stati indeboliti dallo scambio con Teheran?

L’Iran è stato e rimane un alleato storico del popolo palestinese e della resistenza, compreso il Fronte Popolare. Gli eventi che si sono verificati quest’anno, come la caduta del governo siriano e la guerra criminale contro l’Iran, sebbene abbiano causato alcune ripercussioni e occasionali interruzioni, non hanno in alcun modo influenzato le relazioni con Teheran in modo da ridurre o indebolire la cooperazione. Al contrario, le relazioni continuano a svilupparsi, sulla base del rispetto dei principi nazionali palestinesi, del diritto del nostro popolo alla liberazione e all’autodeterminazione, e del continuo sostegno alle fazioni della resistenza in varie forme. Ciò riflette la posizione distintiva e mutevole dell’Iran.

Così, il sostegno dell’Iran al popolo palestinese non è mai stato legato a cambiamenti temporanei nel panorama regionale. Si basa su un principio fermo: il diritto del popolo palestinese a resistere e a ottenere la liberazione e il rifiuto dell’occupazione. Questo sostegno copre tutte le dimensioni possibili – legate alle lotte politiche, legali e diplomatiche e, in alcuni settori, alla logistica – per contribuire alla fermezza e alla resilienza del nostro popolo.

Insomma, il rapporto con Teheran è stabile, solido e in continua evoluzione. Si basa su un sostegno continuo al nostro popolo e ai suoi diritti, non intaccato dagli sviluppi regionali e dalle sfide che la Repubblica islamica deve affrontare. Questo impegno rende questa relazione uno strumento strategico per il popolo palestinese nella sua resistenza e nel suo progetto nazionale.

Crede nella possibilità di una riconciliazione tra Hamas e Fatah?

Crediamo che la riconciliazione tra Hamas e Fatah sia possibile e realistica, a condizione che ci sia una vera volontà da entrambe le parti e che l’interesse nazionale prevalga su qualsiasi calcolo di fazione o di parte. Le sfide sono significative e il popolo palestinese non può più tollerare il persistere della divisione, che ha gravemente limitato la sua capacità di resistere e affrontare l’occupazione. Ecco perché la volontà condivisa di costruire ponti di fiducia e di tornare a un processo decisionale palestinese unificato è così importante.

Durante gli anni della divisione e fino ai giorni nostri, il Fronte non ha risparmiato sforzi per raggiungere la riconciliazione e porre fine alla divisione. Egli ritiene che qualsiasi passo verso la riconciliazione debba essere sostenuto da un ruolo arabo autentico e serio, che fornisca le necessarie garanzie politiche, economiche e diplomatiche. Ci deve anche essere un quadro nazionale completo che assicuri l’equa condivisione delle responsabilità, rispetti e unifichi le istituzioni legittime e ripristini i diritti civili e politici di tutti i palestinesi.

Siamo ottimisti perché l’esperienza passata ha dimostrato che l’unità è possibile quando tutti danno la priorità all’interesse supremo del nostro popolo sopra ogni altra cosa e trascendono le meschine preoccupazioni delle fazioni.

Qual è la posizione del FPLP sulle esecuzioni a Gaza di persone accusate di tradimento filo-israeliano?

La posizione del Fronte sulle esecuzioni effettuate a Gaza contro persone accusate di collaborare con l’occupazione deve essere compresa nel contesto della complessa realtà della Striscia di Gaza. Attraverso le sue politiche e le ripetute guerre, l’occupazione ha cercato di minare la stabilità interna, attaccare le forze di polizia e creare bande armate che hanno commesso omicidi, aggressioni, rapine e attacchi contro i combattenti della resistenza durante i periodi di guerra. Data l’assenza di un governo centrale efficace a causa degli attacchi ai quartier generali, ai funzionari e alla polizia, era naturale per la resistenza prendere misure rigorose per proteggere il fronte interno e garantire la fermezza del popolo.

Le azioni della resistenza, compresa l’esecuzione delle sentenze ai sensi del Codice Penale Rivoluzionario dell’OLP, si inquadrano nell’esaurimento di tutte le vie legali disponibili e nella persecuzione di chiunque tenti di minare la sicurezza interna o di creare scappatoie legali per l’occupazione e i suoi collaboratori, al fine di indebolire la fermezza e la resistenza del nostro popolo. Questo lavoro riflette un consenso nazionale per proteggere il fronte interno da tutti i tentativi di sabotaggio e caos, attraverso i quali l’occupazione cerca di distruggere l’unità palestinese e seminare disordine.

Il Fronte sottolinea che la sicurezza della resistenza è parte integrante della sicurezza del popolo palestinese e della sua causa nazionale. Perseguitare gli agenti dell’occupazione e coloro che si sono allontanati dal fronte interno è un modo per proteggere sia la resistenza che il popolo, salvaguardando il loro spazio politico e la loro unità. Queste misure di sicurezza nazionale riflettono una decisione nazionale collettiva basata sulla collaborazione per proteggere il progetto nazionale e una consapevolezza condivisa del pericolo rappresentato per il nostro popolo dalla guerra di sterminio sionista e dai tentativi dell’occupazione di incitare ai conflitti interni.

Una volta raggiunta la stabilità e cessata l’aggressione, ci sarà senza dubbio un’autorità governativa legittima presente sul campo per attuare tutte le misure legali e amministrative necessarie, a partire da indagini approfondite e trasparenti, proseguendo con processi equi in conformità con i quadri giuridici approvati e estendendosi ai programmi di riconciliazione nazionale, alle misure di riabilitazione e alla giustizia di transizione.

*A cura di: Luís Indriunas da Brasil de Fato

29 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO