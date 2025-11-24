Dietro la risoluzione 2803: dividere la Striscia ed emarginare la Resistenza

Il piano Trump per Gaza, come si sa, è stato approvato all’ONU qualche giorno fa, grazie all’appoggio di quasi tutti i paesi arabi e islamici, che hanno indotto la Russia a ritirare una sua bozza alternativa elaborata in precedenza.

Esso, però, ha incontrato l’opposizione sia di Israele che della Resistenza Palestinese , con il primo che, come di consueto, vuole tenersi le mani libere, mentre la seconda rifiuta qualsiasi ipotesi di disarmo e di mandato coloniale sulla Striscia.

Formalmente, questa risoluzione prevede, appunto, il disarmo della Resistenza da un lato ed il ritiro completo dell’esercito sionista dall’altro, grazie alla presenza sul terreno di una forza internazionale. Tuttavia, nessuno pare avere gli strumenti per garantire il reggiungimento di questi due obiettivi.

Il giornale libanese Al-Akhbar prova a delineare, in maniera realistica ed informata, i possibili scenari riguardo lo schieramento di forze che si avrà nella Striscia, nonché gli obiettivi reali degli USA.

Risoluzione 2803: La Resistenza mette in guardia contro gli scontri con le forze internazionali

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, fra la tarda serata di lunedì e martedì, una risoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti a sostegno del piano di Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. La Risoluzione 2803, basata sull’impiego di una forza internazionale sul terreno, ha ricevuto il sostegno della maggior parte degli stati arabi, tra cui Egitto e Algeria.

Delinea la creazione di una “Forza Internazionale di Stabilizzazione” che assumerebbe i compiti di sicurezza attualmente assunti forze di occupazione israeliane, una volta che queste si saranno ritirate. Tuttavia, il mandato include il completo disarmo di Gaza e lo smantellamento delle infrastrutture militari delle fazioni armate.

Questo mandato ha già suscitato una forte opposizione da parte delle fazioni palestinesi, che hanno immediatamente respinto la risoluzione. Il Cairo si è da allora mosso per contenere le ricadute, cercando la cooperazione delle fazioni e offrendo consolazioni che, a suo dire, avrebbero salvaguardato gli “interessi palestinesi“.

I gruppi della Resistenza hanno risposto che l’assegnazione della missione di disarmo alle forze internazionali, avrebbe posto queste ultime sullo stesso piano dell’occupazione israeliana. La dichiarazione di Hamas ha implicitamente avvertito che qualsiasi tentativo di impadronirsi di armi con la forza potrebbe innescare scontri con le truppe in arrivo.

Un alto funzionario egiziano ha dichiarato ad Al-Akhbar che la forza “non avrà il compito di disarmare la resistenza“, ma si concentrerà invece sui compiti di neutralizzare le armi, “impedire la costruzione di nuovi tunnel e interrompere l’addestramento militare all’interno di Gaza da parte di Hamas o di altre fazioni“.

Washington sembra avere un’interpretazione diversa. Trump e i suoi inviati hanno ripetutamente affermato che il compito della forza è disarmare Gaza e trasformarla in una zona demilitarizzata, e la risoluzione adotta chiaramente questo linguaggio.

Nessuna delle parti coinvolte sembra avere un progetto coerente per il futuro immediato di Gaza. Ciò che è chiaro è l’attuale divisione del territorio in due zone quasi uguali, dove la metà orientale è controllata dalle forze di occupazione israeliane con le milizie alleate, e la metà occidentale è controllata da Hamas e altre fazioni della resistenza. È improbabile che i paesi che contribuiscono con truppe alla forza internazionale accettino uno scenario in cui i loro soldati si scontrino direttamente con la resistenza, il che rende la missione di disarmo pressoché impossibile.

L’esito più probabile è che la forza internazionale si dispieghi lungo la linea di demarcazione interna e possibilmente all’interno delle aree controllate da Hamas, senza tentare un effettivo disarmo. Israele sosterrebbe allora la legittimità del protrarsi dell’occupazione di Gaza orientale. Ha già vincolato il suo ritiro al disarmo previsto dal piano di Trump.

I funzionari statunitensi sperano di offrire un modello positivo del piano di Trump, concentrandosi sulla ricostruzione, sugli aiuti e sulle misure di sicurezza nella zona controllata da Israele. L’altra metà di Gaza verrebbe lasciata ai margini. L’idea è ambiziosa nella migliore delle ipotesi, poiché rispecchia una serie di proposte già avanzate negli ultimi due anni.

