Gaza. Non ci sarebbe mai stata una fase due, la strategia era il cessate il fuoco

La prima fase dell’accordo di cessate il fuoco non era mai stata pensata come una fine, solo un inizio. Per i palestinesi, ha offerto una rara tregua dal massacro, un’opportunità per recuperare corpi, riconnettere le famiglie e contrastare la macchina del genocidio.

Ma nel momento in cui la resistenza ha adempiuto ai suoi impegni consegnando prigionieri, restituendo i resti e rispettando ogni clausola, la maschera è caduta.

L’intento di Tel Aviv non è mai stato quello di avanzare a una seconda fase, ma di estrarre ciò che poteva, poi rallentare, spostare i pali e riaffermare il controllo con altri mezzi.

La strategia di tregua e dominio

Il cessate il fuoco, mediato sotto la scusa di un “soccorso”, è stato orchestrato da Tel Aviv e Washington come strumento per ristabilire il loro controllo – non solo su Gaza, ma sui termini più ampi di guerra e pace in Asia occidentale.



Le potenze occidentali hanno da tempo utilizzato le negoziazioni come meccanismi per legittimare il loro dominio. Il linguaggio del diritto internazionale, l’architettura della diplomazia e persino il vocabolario dell’umanitarismo sono tutti regolarmente strumentalizzati per servire gli interessi dell’imperialismo.

Dietro le dichiarazioni pubbliche e i ritardi procedurali c’era un piano più profondo volto a trasformare la tregua in un cambiamento di svolta e a riformulare il futuro di Gaza in modo da mettere completamente da parte i palestinesi. Il processo di cessate il fuoco stesso divenne uno strumento di dominio, plasmato proprio dalle potenze la cui macchina militare e politica aveva portato Gaza alla catastrofe.

La questione centrale, quindi, non è perché la seconda fase sia ritardata. La questione è: chi lo sta ritardando, a quale scopo e all’interno di quale architettura politica viene gestito questo processo?



Rispondere a questa domanda significa guardare oltre i titoli e entrare nei corridoi di potere che vanno dal gabinetto di guerra israeliano all’apparato di sicurezza nazionale di Washington, dalle divisioni all’interno dell’esercito israeliano alle linee rosse tracciate dalla resistenza palestinese riguardo ai programmi di tutela internazionale.

La resistenza ha mantenuto l’accordo – Tel Aviv lo ha rotto

Parlando a The Cradle, il funzionario di alto rango di Hamas Abdel Majid al-Awad espone un resoconto semplice ma compromettente: la resistenza ha rispettato pienamente i suoi obblighi nella prima fase, inclusa la liberazione di tutti i prigionieri viventi in un unico gruppo e la consegna continua dei corpi nonostante le complessità logistiche.



Dall’altra parte, non c’era tale impegno. Le violazioni quotidiane del cessate il fuoco, la distruzione incessante delle infrastrutture e l’uccisione mirata di civili rappresentano una continuazione del ben consolidato schema israeliano di ritardi ed evasione sotto la maschera di “considerazioni di sicurezza”.



Questo è il contesto in cui ora si trova la seconda fase. E qui, è la posizione della resistenza che sconvolge la narrazione dominante.

Secondo Mahfouz Munawwar, alto funzionario della Jihad Islamica Palestinese, la resistenza non ha firmato alcun accordo politico post-conflitto. L’unico accordo firmato fu la prima fase. Tutto il resto, comprese le discussioni su governance e sicurezza a Gaza, è stato rimandato a un futuro consenso intra-palestinese. Il disarmo non è sul tavolo. Ne parlerà solo una volta terminata l’occupazione.



Questa verità fa crollare il mito – ampiamente diffuso nei media israeliani – secondo cui la resistenza avrebbe implicitamente accettato la seconda fase. Non è così. Ha sostenuto che qualsiasi futuro politico per Gaza debba essere deciso collettivamente dai palestinesi, non imposto da potenze straniere.

Tutela con un altro nome

In questo contesto, la recente decisione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (UNSC) di istituire un “Consiglio di Pace” per amministrare Gaza è uno degli sviluppi più pericolosi finora. Per Hamas, “La risoluzione impone un meccanismo internazionale di tutela sulla Striscia di Gaza, che il nostro popolo e le loro fazioni rifiutano. Impone anche un meccanismo per raggiungere gli obiettivi dell’occupazione, che non è riuscita a raggiungere con il suo brutale genocidio“.

La cosiddetta “approvazione condizionale” citata da Washington e Tel Aviv è poco più che una spinta mediatica. L’attuazione effettiva della seconda fase rimane impossibile perché Israele vuole che venga privata di costi, politica, diritti palestinesi e qualsiasi vero ritiro.

Israele ora collega i progressi sulla seconda fase a tre questioni: il ritorno dei corpi, le reti di tunnel e quelle che definisce “minacce residue“.

Come spiegano Awad e Munawwar, queste non sono vere preoccupazioni di sicurezza, ma strumenti politici per ritardare il ritiro e imporre nuove realtà sul campo.



Dall’inizio della guerra, Israele ha usato la questione dei tunnel per giustificare la continuazione delle operazioni terrestri – anche se il proprio esercito riconosce che eliminare la rete di tunnel è un obiettivo irraggiungibile. Il termine “minacce residue” è volutamente vago, pensato per sostenere un ambiente di guerra permanente.

In altre parole, si tratta di tentativi di imporre i termini di un vincitore dopo una sconfitta sul campo di battaglia. Tel Aviv sta cercando di ottenere concessioni politiche attraverso colloqui che non è riuscita a ottenere con la forza.

Ricostruzione di Gaza

Uno dei tentativi più pericolosi è l’imposizione della cosiddetta “linea gialla” – una divisione geografica che di fatto dividerebbe Gaza in nord e sud, trasformando un accordo militare temporaneo in una rottura politica permanente.



Il cosiddetto “cuscinetto di sicurezza” fa parte della campagna in corso di Israele per dividere la geografia palestinese – separando Gaza dalla Cisgiordania occupata, isolando Gerusalemme Est occupata e ora dividendo Gaza stessa.

Awad è inequivocabile: la resistenza non accetterà alcun ridisegno dei confini, né militari né politici. Non c’è Gaza senza la Palestina, e non c’è Palestina senza Gaza. Qualsiasi tentativo di tradurre le linee di battaglia in confini permanenti è semplicemente una nuova versione del progetto “Nuova Gaza” – un piano per separare la striscia dal suo contesto nazionale e trasformarla in una zona demilitarizzata e dipendente dagli aiuti.

Altrettanto allarmante è il mandato mutevole della proposta “Forza di Sicurezza Internazionale” (ISF). Quella che inizialmente era stata presentata come una missione di monitoraggio per supervisionare un cessate il fuoco si è ora, secondo le proposte degli Stati Uniti, trasformata in un’entità amministrativa a tutti gli effetti.

Dal monitoraggio del ritiro, all’amministrazione di Gaza, all’esercito dell’autorità, all’imposizione di un nuovo ordine politico, la forza di sicurezza mira a spogliare la resistenza di ogni ruolo e a imporre un ordine politico che serva interessi stranieri.

Sia Hamas che la Jihad islamica hanno categoricamente respinto questa proposta – non come posizione tattica, ma come posizione di principio: qualsiasi forza straniera non approvata da un consenso palestinese è una forza occupante, indipendentemente dalla bandiera che issa.



Anche stati arabi chiave hanno espresso obiezioni, riconoscendo che questo piano è poco più di un rilancio del vecchio modello di amministrazione fiduciaria di Washington. Riduce la causa palestinese a un problema umanitario e oscura la questione centrale della liberazione nazionale.

Allora perché Israele sta ostacolando la “seconda fase”?

Fonti sia di Hamas che della Jihad informano The Cradle che Israele sta ostacolando la seconda fase per quattro ragioni fondamentali.



Primo, perché avanzare alla fase successiva equivarrebbe a riconoscere il fallimento della sua guerra. All’interno di Israele, il consenso è chiaro: la campagna militare non ha dato risultati. Formalizzare una seconda fase confermerebbe tale fallimento, quindi la leadership politica e militare preferisce mantenere il processo in sospeso – guadagnando tempo nella speranza di recuperare la leva persa.

Secondo, perché Washington gioca su entrambi i lati. Pur facendo pubblicamente pressione su Tel Aviv per obbedire, permette contemporaneamente all’esercito israeliano di ridefinire i termini. Questa doppiezza crea una zona grigia che Tel Aviv sfrutta a suo vantaggio.



Terzo, perché il governo israeliano di estrema destra percepisce qualsiasi ritiro come una capitolazione. I progressi sul cessate il fuoco rischiano di fratturare la coalizione di governo, esponendo il governo al collasso interno.

E quarto, perché Tel Aviv sta cercando di estrarre in negoziazione ciò che non è riuscita a imporre con la forza. Richiede resistenza disarmo senza compromessi, distruzione di tunnel senza combattimenti, supervisione estera senza responsabilità e il distacco permanente di Gaza dalla Cisgiordania occupata – mascherando tutto come un cessate il fuoco.

Gli Stati Uniti, dopo aver orchestrato il cessate il fuoco, ora si trovano di fronte a un dilemma. Vuole che la guerra finisca per evitare il collasso regionale e ristabilire la propria posizione globale. Ma non può costringere Israele al ritiro totale senza scatenare una reazione politica interna e destabilizzare ulteriormente la regione.

Il risultato è un congelamento controllato. L’obiettivo non è porre fine alla guerra, ma contenerla – mantenendola entro limiti che proteggano gli interessi degli Stati Uniti senza mettere a rischio la loro strategia regionale.



Questo segna un passaggio dalla “guerra totale” a una guerra al rallentatore governata da decisioni politiche internazionali, non da attacchi aerei o invasioni.

Una visione palestinese per la seconda fase

In questo vuoto, la resistenza ha tracciato la propria visione per la seconda fase.



Innanzitutto, Gaza non è un’entità separata. È inseparabile dal tessuto nazionale palestinese. Non esiste alcun futuro per Gaza al di fuori del contesto dell’unità palestinese.



In secondo luogo, qualsiasi forza internazionale deve essere limitata al monitoraggio delle frontiere. Non può governare, gestire o controllare la società palestinese.

In terzo luogo, la ricostruzione e la governance civile di Gaza dovrebbero essere guidate da un comitato tecnocratico palestinese, formato tramite consenso nazionale e sostenuto dagli stati arabi e islamici.



Tuttavia, questa visione non è compatibile con il piano americano. È il suo antidoto.

Quindi, la seconda fase è stata ritardata – o ostacolata?

La risposta tende verso la seconda opzione. Deliberatamente, strategicamente e in piena coordinazione tra Tel Aviv e Washington. Come raccontano sia Awad che Munawwar a The Cradle, la seconda fase, lontana dal semplice negoziatore, plasmerà il futuro di Gaza, della Cisgiordania occupata, dell’Autorità Palestinese (AP), della resistenza e dell’ordine regionale.



Ecco perché Israele e i suoi alleati stanno guadagnando tempo. Vogliono assicurarsi che, quando inizierà la seconda fase, non riporti la resistenza a una posizione di iniziativa, né faccia crollare il governo israeliano.

Cercano di bloccare qualsiasi percorso verso l’unità palestinese attorno a un’amministrazione nazionale indipendente. Vogliono impedire la riapertura di una via di statalità valida, mantenere la separazione tra Gaza e la Cisgiordania occupata e preservare il controllo sui valichi, sull’agenda della ricostruzione e sulla narrazione politica più ampia.

La seconda fase inizierà solo quando Tel Aviv sarà certa che non scatenerà una nuova ondata di liberazione palestinese.

E così, torniamo alla contraddizione fondamentale: la resistenza ha adempiuto ai suoi obblighi; l’occupazione non ha soddisfatto nessuno. In questo divario tra piena conformità ed elusione totale, si sta sviluppando uno dei capitoli più importanti della lotta palestinese.

In Asia occidentale, gli accordi raramente sono strumenti per porre fine ai conflitti, ma strumenti per smantellare la resistenza.

Eppure la domanda rimane: Israele può rimandare per sempre l’inevitabile, oppure lo slancio politico forgiato dalla resistenza sul campo di battaglia si imporrà anche sul tavolo dei negoziati?



La risposta sta nel popolo palestinese – sulla loro unità, sul rifiuto della tutela straniera e sulla capacità della resistenza di tradurre la propria resistenza militare in una strategia politica in grado di riconfigurare l’intera equazione regionale.

* da The Cradle

26 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO