Il genocidio dei palestinesi si estende alla Cisgiordania. Omicidi a freddo e arresti di massa

Nella Giornata Internazionale di Solidarietà con la Palestina, le notizie che arrivano da Gaza e Cisgiordania confermano che il genocidio israeliano contro il popolo palestinese sta proseguendo, nonostante molti abbiano spento telecamere e attenzione politica a quanto accade.

I video circolati da giovedi sui social media mostrano due palestinesi che si arrendono alle forze di occupazione israeliane, alzano le mani e poi sollevavano la camicia per dimostrare di essere disarmati. I soldati colpiscono i palestinesi a calci poi aprono il fuoco a bruciapelo uccidendoli sul posto. Successivamente un bulldozer presente fa crollare una saracinesca sui due cadaveri-

Fonti locali hanno riferito all’agenzia Anadolu che l’omicidio è avvenuto nel quartiere Jabal Abu Dhahir di Jenin durante una incursione militare israeliana nella zona.

Il Ministero della Salute palestinese ha identificato i due uomini come Muntasir Qassem Abdullah, 26 anni, e Youssef Assa’sa, 37 anni, affermando che i loro corpi sono stati trattenuti dalle forze israeliane.

Il governatore di Jenin, Kamal Abu al-Rub, ha detto alla Anadolu che l’esercito israeliano “non ha permesso a nessuno di avvicinarsi alla scena e ha impedito alle ambulanze di evacuare i due giovani”. “I due giovani alzarono le mani contro l’esercito, ma i soldati hanno aperto il fuoco contro di loro”.

L’esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver condotto un’indagine sul campo sulle circostanze dell’incidente, ma il ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha chiesto la fine della convocazione dei soldati per indagare sulla sparatoria contro i palestinesi.

L’ufficio per i diritti umani dell’ONU venerdì ha dichiarato di essere “sconvolto dall’uccisione sfacciata” dei due palestinesi in “un’apparente esecuzione sommaria.”

“Gli omicidi di palestinesi da parte delle forze di sicurezza israeliane e dei coloni nella Cisgiordania occupata sono aumentati, senza responsabilità, anche nei rari casi in cui vengono annunciate indagini,” ha detto Jeremy Laurence parlando con i giornalisti a Ginevra.

In Cisgiordania continua l’escalation delle forze di occupazione israeliane che venerdi hanno assaltato il campo profughi di al-Far’a nel governatorato di Tubas, nella Cisgiordania occupata settentrionale, ferendo tre palestinesi e detenendone decine nell’ambito di un’operazione militare che è ormai giunta al terzo giorno. Questo segue l’esecuzione di due giovani palestinesi a Jenin giovedì, ripresa dalle telecamere.

L’agenzia di stampa Anadolu ha citato testimoni che hanno affermato che un ampio contingente di truppe israeliane è entrato nel campo dopo essere rimasto intorno ad esso negli ultimi due giorni, ha riportato Al-Jazeera.

Una quindicina di palestinesi abitanti del campo profughi sono stati arrestati dopo che le forze di occupazione hanno fatto irruzione nelle loro case, ha detto il direttore della Società dei Prigionieri Palestinesi a Tubas, Kamal Bani Odeh.

Odeh avrebbe anche dichiarato che l’esercito israeliano ha arrestato 162 palestinesi negli ultimi due giorni e li ha portati nei centri di interrogatorio sul campo, che sono case trasformate in caserme militari.

Ha aggiunto che la maggior parte dei detenuti è stata rilasciata a gruppi mentre alcuni sono stati ricoverati a causa di maltrattamenti e per essere stati tenuti all’aperto per due giorni, il che ha causato problemi di salute a causa dell’esposizione al freddo.

Nidal Odeh, direttore delle ambulanze e dei servizi di emergenza a Tubas, ha dichiarato che le squadre di emergenza hanno curato più di 70 palestinesi feriti da soldati israeliani dall’inizio dell’aggressione nel governatorato di Tubas.

La Mezzaluna Rossa ha riferito che 10 palestinesi sono rimasti feriti questa mattina in un attacco di coloni nell’area di Khalail al-Lawz, a sud di Betlemme in Cisgiordania. Le forze di occupazione israeliane hanno arrestato 5 cittadini, tra cui due bambini e una donna del governatorato di Qalqilya, secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, aggiungendo che le forze di occupazione hanno assaltato la città di Qalqilya dall’ingresso orientale,

Gaza. il cessate il fuoco è una farsa

A Gaza nel 50° giorno del cessate il fuoco, due bambini palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano nella città di Bani Suheila, all’interno della Linea Gialla, a est di Khan Younis, mentre gli aerei di occupazione israeliani hanno colpito i quartieri di Al-Tuffah e Shujaiya, e l’artiglieria colpiva a est di Jabalya.

I bombardamenti hanno colpito le aree orientali della città di Gaza e la città di Beit Lahiya, le aree orientali del campo di Al-Bureij, la città di Rafah e le città di Al-Qarara e Bani Suhaila, a est della città di Khan Younis.

Gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato una serie di incursioni nei quartieri di Shujaiya e Al-Tuffah, a est di Gaza City, mentre le forze di occupazione hanno sparato sulle aree orientali del quartiere Al-Zaytoun, a sud-est della città. Anche navi militari israeliani hanno sparato dal mare verso Gaza City.

