La lobby israeliana si sta sciogliendo sotto i nostri occhi

Il mese scorso, un membro di spicco dell’organizzazione ebraica J Street, che aveva lavorato per Obama e Harris, ha spiegato che la tradizione del Congresso di sostenere Israele “a prescindere da tutto” è stata imposta da un “gruppo ben finanziato di ebrei“.

“Un piccolo gruppo di ebrei americani, organizzato e ben finanziato, ha trattato la questione come una questione cruciale nelle elezioni, e la maggior parte dei candidati ha deciso che non valeva la pena di opporsi a loro“, ha scritto Ilan Goldenberg.

Non molto tempo fa, simili attacchi alla Lobby israeliana (compreso il mio) sono stati liquidati come “teorie cospirazioniste antisemite”. Ora, un’importante organizzazione ebraica si unisce.

Questo perché la comunità ebraica americana è oggi in aperta crisi per il suo storico sostegno a Israele. Ebrei di spicco stanno finalmente attaccando la Lobby, una struttura politica creata 60 anni fa da importanti gruppi ebraici per garantire che non ci fosse alcuna incomprensione tra il governo israeliano e quello statunitense.

La crisi è stata catalizzata dalla vittoria del Sindaco eletto di New York Zohran Mamdani, che ha infranto una regola della politica americana. Non si può essere antisionisti ed essere presi sul serio nella politica americana

La Lobby israeliana ha speso decine di milioni per sconfiggere Mamdani, guidata da Bill Ackman e Mike Bloomberg, eppure Mamdani ha comunque battuto Andrew Cuomo due volte. Dopo le elezioni generali del mese scorso, l’istitutivo ebraico ha parlato con timorosa forza. L’elezione di Mamdani è “cupa” e “inquietante“, ha dichiarato la Conferenza dei Presidenti.

“L’elezione di Zohran Mamdani a Gracie Mansion ci ricorda che l’antisemitismo rimane un pericolo chiaro e presente“.

La Lega Anti-Diffamazione ha annunciato un “monitoraggio di Mamdani” sull’idea che Mamdani promuoverà la violenza antisemita, un’affermazione basata sulle critiche di Mamdani a Israele. “Mamdani ha promosso narrazioni antisemite, e ha dimostrato un’intensa animosità verso lo Stato Ebraico, contraria alle opinioni della stragrande maggioranza degli ebrei newyorkesi“.

Se la Lobby pensava di poter abbattere Mamdani, ha fallito. Due settimane dopo le elezioni, Mamdani si è recato alla Casa Bianca e ha parlato di “Genocidio” israeliano, e Trump non ha fatto nulla per contraddirlo. Era ora di sentire quella parola alla Casa Bianca.

Il coraggio di Mamdani ha innescato il nuovo discorso critico nei confronti di Israele, ma è stato reso possibile da un movimento sociale più ampio. I giovani americani si stanno rivoltando contro Israele per le sue politiche anti-palestinesi di Genocidio e Apartheid.

Rahm Emanuel ha portato la triste notizia alla più grande organizzazione ebraica, le Federazioni Ebraiche, il mese scorso. Ricordando che Obama aveva visitato Israele prima di annunciare la sua campagna presidenziale nel 2007, Emanuel, che si candida alla presidenza, ha affermato che nel 2028 nessun candidato democratico oserà seguire il copione tradizionale.

“Nessuno lascerà l’America per andare a Gerusalemme. Questa è la politica“.

E non solo i democratici. Emanuel ha affermato che tutti i giovani, di sinistra e di destra, si stanno rivoltando contro Israele.

“Guardate dove si colloca Israele in America con le persone sotto i 30 anni“, ha detto: “Dimenticate il partito. Oggi è un rischio politico assumere una posizione pro-Israele. Israele è estremamente impopolare, voglio ribadire questo concetto a tutti noi che sosteniamo uno Stato Ebraico, oggi, per una generazione sotto i 30 anni, gli ultimi due anni di Israele saranno una definizione fondamentale tanto quanto lo fu la Guerra dei Sei Giorni per una generazione precedente. Ma dobbiamo essere onesti riguardo al compito che abbiamo qui“.

La Lobby israeliana si sta sciogliendo sotto i nostri occhi. Nella stessa conferenza, Eric Fingerhut, ex membro del Congresso e capo delle Federazioni, ha affermato che la cattiva immagine di Israele era il risultato di una cospirazione internazionale:

“Abbiamo assistito a un attacco pianificato e coordinato alla reputazione di Israele in Nord America e alla comunità ebraica che lo sostiene. Alimentato da miliardi di dollari in denaro sporco da Iran, Qatar, Cina, Russia e altri ancora. Diffuso dagli strumenti di comunicazione più avanzati mai inventati“.

La conferenza era dedicata a ripristinare il posto di rilievo di Israele nel dibattito americano, “un’importante riabilitazione a lungo termine della narrazione di ciò che Israele significa“.

Ma è fallita, clamorosamente. La copertura mediatica dell’evento si è concentrata su un altro crollo: l’autrice Sarah Hurwitz, ex autrice di discorsi di Obama, che si è lamentata del fatto che parlare di Israele ai giovani oggi significhi cercare di superare un “muro di bambini morti“.

I bambini morti stanno arrivando persino agli ebrei americani, ha detto Hurwitz: “Avete TikTok che martella il cervello ai nostri giovani tutto il giorno con video della carneficina a Gaza. Ecco perché molti di noi non riescono ad avere una conversazione sana con i giovani ebrei, perché qualsiasi cosa cerchiamo di dire loro, la sentono attraverso questo muro di carneficina. Voglio fornire dati, informazioni, fatti. La sentono attraverso questo muro di carneficina“.

Hurwitz ha affermato che l’educazione all’Olocausto ha fallito con i giovani ebrei. Ha portato i giovani a vedere gli israeliani pesantemente armati come Nazisti e i loro scarni bersagli palestinesi come oggetti di compassione.

Hurwitz è stata attaccata sui social media per questi commenti. Ma è un’eroina per la comunità ebraica ufficiale nella sua insistenza sul fatto che coloro che negano il diritto degli ebrei a uno Stato Ebraico siano antisemiti.

La sovranità ebraica in Medio Oriente è insita nella religione ebraica, afferma Hurwitz, e la forza militare di Israele è la risposta necessaria a una storia di odio ebraico lunga 2000 anni. Negando queste verità, gli antisionisti dimostrano di odiare gli ebrei.

Queste idee sono sbagliate e pericolose. Il motivo per cui i giovani americani odiano Israele è che ha ucciso civili palestinesi indiscriminatamente e distrutto i loro mezzi di sussistenza per due anni a Gaza, con il sostegno del governo americano e della Lobby israeliana.

La celebrità dei media per bambini, la signora Rachel, ha espresso la dimensione morale di Gaza a novembre, quando ha accolto a New York una bambina traumatizzata di nome Qamar:

“Mi dispiace tanto per Qamar che il mondo sia rimasto a guardare mentre il suo campo veniva bombardato, le sono state negate le cure mediche per 20 giorni, le hanno dovuto amputare una gamba e ha vissuto in una tenda diroccata, allagata e fredda“.

Non c’è da stupirsi che la signora Rachel sia emersa come immagine principale nell’ambito della solidarietà palestinese negli Stati Uniti, grazie alla sua chiarezza, semplicità e senso di responsabilità.

I media convenzionali oggi stanno facendo tutto il possibile per negare questo movimento. Negano che gli atteggiamenti sulla Palestina abbiano avuto a che fare con la sconfitta di Kamala Harris nel 2024. Negano di essere stati un fattore importante nella vittoria di Mamdani a New York.

Anche se candidati ribelli che si candidano contro Israele stanno spuntando come funghi nelle primarie democratiche in tutto il Paese.

Questo sconvolgimento politico è ora una crisi ebraica, come è giusto che sia. La comunità ebraica si sta disgregando a causa del suo sostegno ufficiale al Genocidio.

Gli ebrei che denunciavano le azioni di Israele erano fondamentali per la coalizione di Mamdani. Alcuni erano Sionisti progressisti. Ma il Sionismo progressista è esso stesso in fermento, abbandonando vecchi dogmi, come quello secondo cui il BDS è antisemita, per allinearsi ai giovani ebrei.

Mentre Sarah Hurwitz, Eric Fingerhut e Jonathan Greenblatt stanno guidando l’istitutivo ebraico verso una posizione marginale, l’argomentazione finale di Hurwitz è “eccezionalista”. “Gli ebrei hanno un ruolo speciale da svolgere nel mondo, ed è per questo che la gente ci odia“.

Si inserisce in una lunga tradizione: la Lobby ha imposto una menzogna dopo l’altra al nostro discorso politico. “I rifugiati non hanno il diritto di tornare alle loro case”. “Trasferire 700.000 coloni in territori occupati va bene”. “Non c’è Apartheid”. “Non c’è Genocidio”.

Le guerre di Israele contro i suoi vicini sono “nell’interesse degli Stati Uniti“.

Queste menzogne ​​ora stanno fallendo. Qualunque fossero gli ideali abbracciati dal Sionismo alle sue origini come movimento di liberazione europeo, di fronte alla Resistenza palestinese si sono trasformati in intolleranza. La comunità ebraica ufficiale ha promosso quell’intolleranza.

Le bugie della Lobby israeliana erano un tempo un argomento tabù in America. Oggi la sua crisi riporta questo dibattito sulla pubblica piazza.

* Philip Weiss, fondatore e caporedattore di #Mondoweiss – (traduzione: La Zona Grigia) – Articolo originale: https://mondoweiss.net/…/the-israel-lobby-is-melting…/?

6 Dicembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO