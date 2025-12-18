Assange denuncia la Fondazione Nobel: “trasformato il Premio per la pace in “strumento di guerra”

Julian Assange ha presentato una denuncia penale oggi in Svezia accusando 30 individui associati alla Fondazione Nobel, compresa la sua leadership, di aver commesso presunti crimini gravi, tra cui il reato di appropriazione indebita grave di fondi, facilitazione di crimini di guerra e crimini contro l’umanità e finanziamento del crimine di aggressività.

La denuncia mostra che il testamento di Alfred Nobel del 1895 impone esplicitamente che il premio per la pace sia assegnato all’individuo che nel corso dell’anno precedente “ha conferito il maggior beneficio all’umanità” facendo “la più grande o migliore opera per la fraternità tra le nazioni, per la abolizione o riduzione degli eserciti permanenti e per la celebrazione e la promozione di congressi di pace”.

Assange sostiene che “La decisione politica della commissione di selezione norvegese non sospende il dovere fiduciario dei gestori dei fondi svedesi“. “Qualsiasi esborso che contraddica questo mandato costituisce un’appropriazione indebita della dotazione”.

La denuncia, presentata simultaneamente all’Autorità svedese per i crimini economici (Ekobrottsmyndigheten) e all’Unità per i crimini di guerra svedese (Krigsbrottsenheten), afferma che i sospettati, tra cui la presidentessa della Fondazione Nobel Astrid Söderbergh Widding e la direttrice esecutiva Hanna Stjärne, hanno trasformato “uno strumento di pace in un strumento di guerra”. Questa presunta “criminalità grave” comprende:

1) grave appropriazione indebita e cospirazione in relazione al versamento di 11 milioni di SEK (1,18 milioni di USD) del denaro del Premio per la Pace a María Corina Machado, le cui azioni precedenti e in corso la escludono categoricamente dai criteri stabiliti nel testamento di Alfred Nobel;

2) Agevolazione dei crimini di guerra, compreso il crimine di aggressione e crimini contro l’umanità, in violazione degli obblighi della Svezia ai sensi dell’articolo 25(3)(c) dello Statuto di Roma, perché gli imputati sono consapevoli dell’incitamento e del sostegno di Machado alla commissione dei crimini internazionali da parte di Stati Uniti USA e sapevano o avrebbero dovuto sapere che l’esborso del denaro del Nobel avrebbe contribuito alle esecuzioni extragiudiziali di civili e sopravvissuti ai naufragi in mare, e stanno violando il loro obbligo di cessare i pagamenti.

Assange fa notare che i membri della Fondazione Nobel hanno precedentemente esercitato la loro autorità di vigilanza sui premi e sui loro versamenti trattenendo i versamenti del Premio Letteratura nel 2018. “La mancanza di intervento qui, nonostante i crimini di guerra USA al largo della costa venezuelana e il ruolo chiave di Machado nel promuovere l’aggressione” è responsabile penale.

“La dotazione di Alfred Nobel per la pace non può essere usata per promuovere la guerra“, dichiara Assange. Gli imputati hanno obblighi giuridici concreti di “garantire il rispetto dello scopo previsto dal testamento di Alfred Nobel, ossia porre fine alle guerre e ai crimini di guerra, e non facilitarli.”

L’incitazione di Machado al più grande spiegamento militare Usa dalla guerra in Iraq la rende categoricamente ineleggibile

La denuncia segnala come l’annuncio e la cerimonia del Nobel si siano verificati in quello che analisti militari descrivono come “il più grande dispiegamento militare degli USA nei Caraibi dalla crisi missilistica a Cuba” – superando ora i 15.000 uomini, compresa la portaerei USS Gerald R. Ford.

La concentrazione militare è ancora in corso, poiché il presidente Trump ha annunciato il 10 dicembre, due giorni dopo la cerimonia del Nobel, che gli attacchi USA “comincerebbero dalla terra“. La strategia in Venezuela fa parte di ciò che il Segretario alla Guerra di Trump Peter Hegseth definisce un cambiamento verso la “massima letalità, non la debole legalità” e “passare all’offensiva“.

In questo contesto, Assange afferma che “Machado ha continuato a incoraggiare l’amministrazione Trump a seguire il suo percorso di escalation“, anche entrando in una cospirazione per dare all’amministrazione USA. USA accesso a 1,7 trilioni di dollari in riserve di petrolio e altre risorse naturali attraverso la privatizzazione una volta che Maduro sarà rovesciato.

“Usando la sua posizione elevata come destinataria del Premio Nobel per la pace, Machado può aver ben inclinato la bilancia a favore della guerra, facilitata dai sospetti nominati“, dichiara Assange nella denuncia penale.

La denuncia elenca le prove di questo incitamento all’intervento militare degli USA. USA, così come lodi per la condotta del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gaza. Le sue dichiarazioni includono:

“L’escalation militare può essere l’unica via… Gli Stati Uniti potrebbero aver bisogno di intervenire direttamente” (30 ottobre 2025)

Machado ha definito gli attacchi militari USA USA navi civili che hanno ucciso almeno 95 persone al giorno d’oggi, come “giustificati” e “visionari“.

Machado ha dedicato il premio al presidente degli Stati Uniti USA , Trump, perché “finalmente ha messo il Venezuela… in termini di priorità per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

– Dichiarazioni storiche che includono la sua testimonianza del 2014 davanti al Congresso USA USA dove ha detto: “L’unica strada che rimane è l’uso della forza“.

Il dossier cita un’ampia opposizione di esperti e istituzioni al premio di pace di Machado:

21 organizzazioni di pace norvegesi hanno dichiarato: “Machado è l’opposto di un premio Nobel per la pace“.

Il premio Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel ha dichiarato: “Dare il premio a qualcuno che chiede un’invasione straniera è una beffa del testamento di Alfred Nobel“.

L’Istituto di ricerca per la pace di Oslo (PRIO) ha confermato che Machado “ha chiesto un intervento militare in Venezuela“.

AZIONE RICHIESTA

La denuncia afferma che “C’è un rischio reale che i fondi derivanti dalla dotazione Nobel siano stati o siano stati deviati intenzionalmente o negligentemente dal loro scopo caritatevole per facilitare l’aggressione, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra.”

Assange chiede che le autorità svedesi:

1. Congeliamo immediatamente il trasferimento in sospeso del premio monetario di 11.000.000 SEK e qualsiasi altro budget connesso rimanente, e assicuratevi la restituzione della medaglia.

2. Indagate sulle persone nominate e i funzionari della Fondazione e le entità associate per appropriazione indebita grave, facilitazione di crimini di guerra e crimini contro l’umanità e cospirazione.

3. Sequestrate i verbali del consiglio di amministrazione, e-mail, chat di gruppo e registri finanziari.

4. Interrogando Widding, Stjärne e altri sospettati.

5. Indagate completamente a livello nazionale o rinviate la causa alla Corte penale internazionale (Statuto di Roma Art. 25(3)(c)).

“Questa denuncia mira al congelamento immediato di tutti i fondi rimasti e a un’indagine penale completa per impedire che il Premio Nobel per la pace diventi permanentemente uno strumento di pace in uno strumento di guerra“, conclude Assange.

