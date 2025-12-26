La sinistra irachena a un bivio: rinnovamento, unità e riconquista dell’azione dal basso

1. La sinistra irachena: una crisi di strumenti, non una crisi di valori

Questo articolo arriva in un momento critico che la sinistra irachena (1) sta attraversando. I risultati delle recenti elezioni di novembre 2025 non possono essere letti come una semplice sconfitta elettorale passeggera, né come una conseguenza diretta della legge elettorale scorretta e del dominio del denaro sulla politica. Questi fattori esterni sono corretti e influenti, a cui si aggiungono le sfide ancora più dure della restrizione sistematica e del restringimento, e della corruzione strutturale. Tuttavia, concentrarsi solo sulle influenze esterne trascura l’essenza del problema.

Ciò che è successo è un’espressione concentrata di una crisi più profonda che ha influenzato le forme di organizzazione, il metodo di lavoro e il discorso all’interno di tutta la sinistra irachena in generale. È una crisi che tocca il rapporto disfunzionale tra l’idea corretta e i suoi strumenti sbagliati. È la relazione tra un discorso radicale e trasformativo e il modo in cui viene presentato all’interno di un “mercato politico” altamente complesso e brutale. Nonostante questo chiaro declino, la sinistra irachena rimane la vera speranza e l’alternativa più seria per il cambiamento sociale.

Partendo da questa doppia diagnosi, la vera domanda diventa: perché, nonostante la cattiva situazione delle masse e il potere delle cricche della tirannia e della corruzione, il cambiamento sociale non si è trasformato in una scelta popolare chiara e convincente? Perché il progetto della Sinistra è rimasto sparso, in conflitto, molteplici nel nome, simile negli slogan e diverso nei meccanismi di lavoro, tanto che le masse non hanno visto un’unica alternativa coerente? (2)

2. Beneficiamo della metodologia capitalista?

Per comprendere questo difetto, diventa necessario guardare la questione da un’angolazione non convenzionale. La logica del capitalismo, basata sulla scienza e sulla misurazione piuttosto che sull’ideologia, presenta un modello pratico rigoroso su come affrontare il declino e la debolezza. Dove la crisi della sinistra irachena può essere letta come la crisi di un buon “prodotto” trasformativo, con politiche che sembrano teoricamente corrette ma che non hanno ancora trovato le forme ottimali per tradurle praticamente, e con una gestione e un marketing che necessitano di sviluppo, all’interno di un mercato politico con una grande concorrenza da parte di forze religiose, nazionaliste e borghesi.

Il capitalismo tratta la società come mercato, e le idee come merci. Quando un gruppo di “aziende” con un nome simile entra e vende un prodotto che è “cambiamento sociale”, senza armonia o coordinamento, la qualità stessa si trasforma in un problema.

Questo è ciò che è realmente accaduto alla sinistra irachena nelle recenti elezioni. Non era solo organizzativamente disperso, ma anche politicamente diviso tra partecipazione e boicottaggio. Non apparve una posizione unificata, né un discorso chiaro, né una tattica collettiva compresa. Le masse non vedevano un “prodotto” con caratteristiche chiare, ma piuttosto una serie di prodotti simili che competevano tra loro invece di affrontare i veri concorrenti.

In questo caso, il mercato stesso punisce il prodotto incoerente. La pluralità caotica, il discorso conflittuale e la confusione sono tutti fattori che fanno perdere fiducia nelle masse, non perché rifiutino l’idea di cambiamento, ma perché esso le raggiunge in modo sparso ed elitario teorico, difficile da comprendere rispetto allo sviluppo della società e ai suoi bisogni quotidiani.

3. La sinistra deve affrontare il declino e la debolezza

Con il declino e la debolezza, appare la differenza fondamentale tra la logica del capitalismo e quella di molte forze della sinistra. Il capitalismo non torna a ogni crisi dai suoi teorici classici per cercare se i loro testi fossero pienamente applicati. Come sistema pratico, tratta il declino come segnale tecnico misurabile e trattabile. Cambia strumenti, discorsi, facciate e meccanismi di lavoro rapidamente, senza senso di colpa e senza santificare nomi e storia. Utilizza la ricerca scientifica: raccoglie dati, analizza numeri, studia il comportamento, distribuisce moduli, utilizza tecnologie avanzate e intelligenza artificiale, e testa ipotesi. Chiede in modo semplice e rigoroso: Perché il prodotto non ha avuto successo? E in base alle risposte, ricostruisce le sue politiche.

Al contrario, alcune forze della Sinistra tendono, di fronte al declino, a tornare ai loro teorici classici alla ricerca di risposte, e alla brillante storia dei loro partiti decenni fa, anche se la vera domanda deve essere: perché il nostro messaggio non è arrivato oggi? Il problema non sta nel tornare all’eredità di sinistra come metodo critico vivente, ma piuttosto quando questa eredità e i vecchi meccanismi organizzativi si trasformano in uno standard rigido che si eleva oltre la realtà.

4. Riappropriamoci del metodo scientifico che è sempre stato l’essenza del pensiero di sinistra

La lezione qui non è glorificare il capitalismo né adottarne i valori, ma trarre beneficio dal suo metodo scientifico. La sfida fondamentale sta nel “prendere in prestito lo strumento” (la metodologia scientifica) rifiutando allo stesso tempo lo “spirito” (profitto individuale e dominio di classe).

La sinistra irachena ora ha bisogno di questo tipo di valutazione e rigore scientifico. Condurre veri sondaggi nei quartieri popolari e tra le donne e i lavoratori maschili della mano e del pensiero, non per concedere il proprio orizzonte di classe, ma per capire come arriva il suo messaggio, come viene compreso e dove si rompe. Ha bisogno di studiare e misurare l’impatto delle sue politiche, misurare la sua presenza sul campo e nello spazio digitale, e misurare il linguaggio del suo discorso.

Per chiedere chiaramente: perché non arriviamo? E perché non influenziamo? Solo dopo di ciò si possono prendere decisioni politiche e organizzative coraggiose basandosi sui risultati.

5. La sinistra nell’era della rivoluzione digitale

Nel contesto della rivoluzione digitale, questa necessità aumenta in urgenza e in modo senza precedenti. Viviamo in un’epoca in cui le idee non si misurano più solo per la solidità del loro punto di partenza teorico, ma per la loro capacità di raggiungere, influenzare, interagire e trasformarsi in un’azione collettiva tangibile, criteri che le giovani generazioni comprendono e con cui si confrontano quotidianamente nella loro vita digitale e sociale.

La giovane generazione di lavoratrici e lavoratrici di mano e pensiero non riceve la politica attraverso lunghi discorsi né attraverso testi teorici pesanti, ma attraverso piattaforme digitali, brevi video, discussioni aperte, campagne di solidarietà rapide e forme di organizzazione orizzontale flessibile che permettono la partecipazione diretta e il processo decisionale dal basso verso l’alto. Ignorare queste trasformazioni non significa neutralità, ma lasciare questo spazio interamente agli avversari della Sinistra, che sono più organizzati e capaci di investire in strumenti digitali.

Da qui, affrontare lo spazio digitale come un vero e proprio campo di lotta di classe diventa una necessità politica e organizzativa, non una questione tecnica o mediatica secondaria. Per l’organizzazione, la mobilitazione, la costruzione della fiducia, la formulazione del discorso e la misurazione dell’impatto, sono tutti arrivati oggi per attraversare questo spazio tanto quanto per strada e luoghi di lavoro.

E senza che la Sinistra possieda degli strumenti di organizzazione, mobilitazione e valutazione scientifica in questo campo, non è in grado di trasformare la grande rabbia sociale in una forza organizzata capace di continuità e influenza. La Sinistra contemporanea è quella che è capace di collegare la giustizia del proprio progetto sociale a un uso consapevole e sistematico degli strumenti dell’epoca, permettendole di riconquistare il proprio ruolo come vera forza di cambiamento in una società che sta cambiando rapidamente.

6. Perché abbiamo bisogno di un quadro di sinistra ampio e unificato?

La sinistra irachena ha svolto un ruolo storico importante nella lotta per i diritti delle donne e degli uomini lavoratori della mano e del pensiero. Ma questa storia onorevole ci porta oggi con una responsabilità più grande: non accontentarci di celebrare il passato, ma affrontare la realtà così com’è. Per la sinistra irachena vive una situazione difficile manifestata in un declino continuo, un crescente isolamento popolare e una netta distanza dalle giovani generazioni. L’età media delle attuali leadership varia principalmente tra i sessanta e i settant’anni, con il mio apprezzamento per il loro grande ruolo di lotta e sacrifici, che richiedono di fare spazio alle energie delle giovani generazioni che vivono una realtà diversa.

Di fronte a questa realtà, non è più possibile accontentarsi di diagnosticare la crisi. Perché se il nostro avversario di classe si ricostruisce costantemente attraverso analisi, sperimentazioni e correzioni, allora i nostri rimanenti sparsi e prigionieri delle nostre forme antiche indeboliscono le nostre possibilità di influenza. Da qui, parlare di un quadro di sinistra ampio e unificato diventa una risposta pratica a una crisi e a una necessità storica.

7. Lezioni di unità e lavoro frontale: come hanno riconquistato la loro efficacia le forze globali di sinistra?

In molte esperienze nel mondo, le forze di sinistra hanno dimostrato che uscire dalla marginalizzazione e dal declino non si è ottenuto attenendosi alle vecchie forme organizzative, ma attraverso l’unità, il lavoro congiunto e la costruzione di quadri flessibili capaci di assorbire la pluralità.

In Portogallo, il Blocco di Sinistra ha presentato un modello di riferimento per unire diverse correnti di sinistra all’interno di un unico quadro che rispetta il pluralismo, il che gli ha permesso di diventare un numero difficile nella formazione di governi e di possedere una capacità negoziale non disponibile ai singoli partiti.

In Cile, l’alleanza “Approva la Dignità” è stata formata tra il Partito Comunista e le organizzazioni giovanili che hanno guidato ampie proteste e portato Gabriel Boric come il presidente più giovane del paese nel 2021, e nonostante le battute d’arresto delle elezioni del 2025, l’alleanza è rimasta salda come blocco di opposizione organizzato che ha impedito la frammentazione delle forze del cambiamento.

In Danimarca, la fusione di tre piccoli partiti marxisti in un’organizzazione multipiattaforma, l’Alleanza Rosso-Verde, ha portato alla transizione della sinistra da margine a una forza politica che ha raccolto il 7,1% dei voti nelle elezioni del 2025 ed è emersa come una delle principali forze municipali nella capitale. In Colombia, il Patto Storico è riuscito come coalizione che includeva marxisti, ambientalisti e femministe nel rompere il monopolio tradizionale del potere e nel portare Gustavo Petro alla presidenza nel 2022 attraverso un discorso pragmatico radicale che tocca la vita quotidiana delle persone.

In Germania, l’unificazione delle correnti di sinistra provenienti da Est e Ovest nel partito Die Linke ha raggiunto un solido quadro che ha rappresentato per anni la sinistra sociale ed elettorale nonostante le variazioni intellettuali. Per quanto riguarda la Spagna, Podemos ha utilizzato l’organizzazione orizzontale e strumenti digitali per spostare la sinistra dalle piazze della protesta al cuore del Parlamento in tempi record, sfidando le strutture tradizionali dei partiti.

In Brasile, il “Fronte della Speranza” ha riconquistato il potere nel 2022 attraverso ampie alleanze che hanno prodotto slogan ideologici sintetici e con l’uso professionale dello spazio digitale per affrontare il dominio dell’estrema destra.

Ciò che unisce queste esperienze moderne, nonostante la differenza di contesto, è la consapevolezza che la sinistra non è più capace di agire e influenzare come partiti individuali chiusi, ma piuttosto come alleanze ampie, flessibili e multipiattaforma, capaci di gestire le differenze e collegare la politica a richieste sociali dirette. Queste lezioni non vengono trasferite letteralmente all’Iraq, ma aprono un orizzonte pratico per pensare alla costruzione di un quadro di sinistra iracheno ampio e unificato, capace di superare la frammentazione e trasformare la giustizia del progetto di sinistra in una forza sociale organizzata ed efficace.

8. Fondamenti e meccanismi del quadro unificato della sinistra

Si può proporre una tabella di marcia per stabilire un quadro unificato di sinistra irachena, basato sul radunare tutte le forze di sinistra e progressiste su punti di incontro e un programma minimo concordato, attraverso questo:

Tenere una conferenza generale per tutte le fazioni e figure della sinistra irachena e curda, discutendo la costruzione di un quadro organizzativo unificato multipiattaforma, inclusi partiti, correnti, sindacati e sindacati, e permettendo l’adesione di individui di attivisti donne e uomini. Formulare un programma minimo unificato incentrato su ciò che è possibile ottenere nel breve termine; un programma breve, chiaro e diretto che si concentra sugli interessi delle lavoratrici e lavoratori di mano e pensiero, e sullo sviluppo dei servizi di base, la giustizia sociale e la creazione di opportunità di lavoro. Il programma adotta le questioni dei pieni diritti delle donne, della neutralizzazione della religione dallo stato e della protezione delle libertà. Questo programma è formulato in un linguaggio moderno, compreso e pratico, lontano dalle complessità ideologiche. Scegliere un nome semplice come “Bread and Freedom Alliance o Union”, lontano dal tradizionale uso di nomi di sinistra. Il quadro si basa su una leadership collettiva rotazionale, su regole organizzative flessibili e su forme di appartenenza diverse e flessibili. Soprattutto, le entità fondatrici di sinistra devono essere pronte a ristrutturare i loro quadri e ad allentare il centralismo tradizionale del partito. Concentrandosi su una decentralizzazione ampia secondo province e regioni, affinché ogni unità diventi capace di guidare efficacemente il proprio lavoro all’interno di una linea politica generale unificata. L’uso attivo delle scienze moderne nella leadership, nella gestione, nell’organizzazione, nei media e nella digitalizzazione, e nella valutazione periodica delle politiche, con l’adozione del feedback delle masse come meccanismo di base. Rafforzare il ruolo dei giovani nella leadership attraverso regole organizzative vincolanti, come i tassi di rappresentanza per giovani e donne negli organi di leadership con veri poteri. Costruire una politica digitale efficace che affronti lo spazio digitale come un vero e proprio campo di lotta di classe, includendo molteplici piattaforme mediatiche, programmi di formazione digitale, l’uso dell’intelligenza artificiale e veri strumenti scientifici di misurazione.

La condizione decisiva è che il quadro unificato sia in grado di funzionare secondo i punti di incontro e il programma concordato, contenendo positivamente la differenza senza trasformarsi in un’arena di conflitti.

9. Continueremo a interpretare il mondo mentre i nostri nemici continueranno a cambiarlo?

La domanda centrale oggi non riguarda le intenzioni, ma piuttosto l’azione: la sinistra propone alternative partendo da ciò che è possibile socialmente e di classe e raggiungibile all’interno degli equilibri esistenti, e con la logica del cambiamento graduale cumulativo? O si accontenta di alzare slogan senza alcun cambiamento reale e tangibile nella vita delle masse che ne derivi?

In conclusione, la crisi della sinistra irachena non è una crisi di sincerità o di storia, ma piuttosto una crisi di strumenti e forme di lavoro. Lo sviluppo scientifico e le trasformazioni digitali hanno ridisegnato gli spazi di influenza, e chiunque li ignori esce automaticamente dall’equazione. Non abbiamo bisogno di una Sinistra nuova nei suoi valori, ma piuttosto di una Sinistra nuova nel suo discorso, nelle sue azioni e nei suoi meccanismi organizzativi; una sinistra che traduce il pensiero in cambiamenti tangibili sul campo, senza abbandonare l’essenza del suo progetto socialista.

Da qui, l’audacia richiesta oggi è il coraggio di smantellare strutture rigide e abbandonare i centralismi ristretti, a favore di un quadro ampio e flessibile che accolga tutti e riconnetta l’organizzazione con la realtà vivente. Davanti a noi ci sono due scelte e nessuna terza. O prendiamo la via del rinnovamento e dell’unità pratica e rivendichiamo il nostro ruolo di vera forza di cambiamento, oppure continuiamo sulla strada attuale e rischiamo che il movimento della storia ci sfuggisca. Le esperienze globali dimostrano chiaramente che l’unità non è solo possibile, ma anche fattibile, anche nelle condizioni più dure.

Note:

(1) La Sinistra irachena è composta da un gruppo di partiti e organizzazioni, tra cui le più importanti sono: il Partito Comunista Iracheno, il Partito Comunista del Kurdistan, il Partito Comunista dei Lavoratori dell’Iraq, il Partito Comunista del Kurdistan, l’Organizzazione Alternativa Comunista, il Partito della Sinistra Comunista, oltre ad altre organizzazioni.

(2) Tutte le liste di sinistra e progressiste in Iraq che hanno partecipato alle elezioni non hanno ottenuto alcun seggio nel Parlamento iracheno nelle elezioni di novembre 2025.

26 Dicembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO