La Colombia oggi si mobilita a difesa della democrazia e della propria sovranità

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha chiamato per oggi, 7 gennaio, la prima mobilitazione del 2026, con un appello al popolo a scendere nelle piazze del paese.

“Mercoledì ci vedremo in tutte le piazze della Colombia, alle 16:00. Ora a difendere la sovranità nazionale,” ha detto il presidente in un suo messaggio pubblicato su X.

La chiamata arriva come risposta diretta alle dichiarazioni di Trump, che ha descritto il capo di stato colombiano come “malato” e lo ha accusato di sostenere la produzione di droga, lasciando aperta la possibilità di un intervento militare nel territorio colombiano. Alla domanda se ciò significasse che potrebbe esserci un’operazione statunitense in Colombia, Trump ha risposto: “Mi sembra una buona idea.”

In città come Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena e Santa Marta, i raduni si svolgeranno in spazi emblematici come Plaza Mayor, Plaza Cayzedo e Plaza de Bolívar.

Significativa la manifestazione a Cucuta, punto di confine con il Venezuela, dove si svolgerà una manifestazione binazionale a difesa della democrazia e della sovranità che si incontrerà al ponte internazionale “Simon Bolivar” che unisce i due paesi.

Il presidente ha annunciato che guiderà personalmente il raduno in Plaza de Bolívar a Bogotá, da dove si rivolgerà ai cittadini in quello che si prevede sarà un discorso di difesa pubblica contro le accuse provenienti dagli USA.

Il presidente ha invitato anche i colombiani a issare la bandiera della Colombia sulle loro case come simbolo di sostegno all’autodeterminazione nazionale e al rifiuto di qualsiasi interferenza straniera.

