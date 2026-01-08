Aggressione israeliana nel 2026: il futuro di Gaza e Cisgiordania

I media e la politica occidentali sono convinti che la cosiddetta guerra nella Striscia di Gaza sia finita. Di conseguenza, la nuova narrazione è che i combattimenti siano terminati grazie alle pressioni dei governi occidentali, che hanno accolto le richieste delle loro società di porre fine alla violenza nella Striscia di Gaza.

Si tratta di un’idea sbagliata a più livelli, che deve essere affrontata perché continuerà a dominare l’approccio occidentale alla questione palestinese in generale e al futuro della Striscia di Gaza in particolare.

Il mito della “guerra finita”

Gli ultimi due anni non sono stati una guerra, ma un Genocidio e l’intenzione principale, ovvero quella di ridurre le dimensioni della Striscia di Gaza sia territorialmente che demograficamente, permea le attuali azioni militari incrementali e discrete che hanno già causato la morte di centinaia di palestinesi dalla dichiarazione del cessate il fuoco.

Israele ha annesso parte della Striscia, presumibilmente per restituirla nel caso in cui Hamas fosse disarmato, ma allo stesso tempo il Ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato l’intenzione di Israele di costruire insediamenti ebraici e basi militari nella parte settentrionale della Striscia.

Inoltre, l’opera di ricostruzione e gli aiuti umanitari fondamentali vengono sospesi, presumibilmente perché c’è ancora il corpo di un ostaggio israeliano che non è stato restituito, ma bisogna comprendere, come ha affermato Giora Eiland, ex capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano, che consentire la ricostruzione di Gaza non è nell’interesse di Israele.

Si tratta di una transizione da un Genocidio Totale a uno incrementale, un metodo che Israele ha già utilizzato negli anni dal 2009 al 2023. C’è la possibilità che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump richieda una politica israeliana diversa, ma il suo approccio estroso è difficile da sviluppare.

L’unico aspetto positivo del suo approccio è la consapevolezza che il coinvolgimento turco nella ricostruzione della Striscia e come parte di una forza internazionale sia l’unica garanzia che, almeno a breve termine, non tutti i piani israeliani saranno attuati. Il ruolo della Turchia è il principale pomo della discordia tra Trump e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e resta da vedere come verrà risolto.

I piani a lungo termine di Israele

Ma i Piani israeliani a lungo termine dovrebbero preoccuparci. Vanno oltre l’annessione di parte della Striscia, probabilmente la costruzione di insediamenti e basi militari, e si estendono in Cisgiordania e forse anche oltre, in alcuni Stati arabi confinanti.

L’élite politica israeliana, e non importa se ci sarà un governo diverso nel 2026, desidera annettere l’Area C della Cisgiordania. Nell’ambito di questa visione, l’esercito ha già condotto operazioni di Pulizia Etnica in diversi campi profughi, come Jenin e Shams al-Din, azioni che sono sfuggite all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale e hanno messo ancora una volta a nudo l’indifferenza dei governi occidentali nei confronti del destino di decine di migliaia di palestinesi quest’inverno.

Allo stesso tempo, l’altra operazione di Pulizia Etnica, iniziata anni fa, continua a Gerusalemme Est, nella Valle del Giordano e sui Monti Hebron meridionali. A ciò si aggiunge l’opera dei Giovani delle Colline, vigilantes al servizio del governo che vessano quotidianamente i palestinesi attraverso Pogrom. Si tratta di un Piano a lungo termine, non di una politica casuale.

Allo stesso modo, è stato adottato un duplice approccio discutibile nei confronti degli oltre un milione di palestinesi cittadini di Israele. Da un lato, una politica pesante che delegittima la loro attività politica in solidarietà con la popolazione di Gaza, e dall’altro, incoraggiando bande criminali a terrorizzare la vita nei loro villaggi e città, nella speranza che ciò provochi l’emigrazione. Ancora una volta, si tratta di una strategia, non di una politica isolata.

Infine, c’è il desiderio di estendere Israele al Libano meridionale e alla Siria meridionale, nell’ambito di una visione messianica di ricostruzione del grande Israele biblico. Questo dovrebbe essere preso sul serio, insieme al desiderio di tornare al confronto con l’Iran. Parte di queste provocazioni è dovuta alla speranza di Netanyahu di indire elezioni in tempo di guerra (o addirittura di annullarle e di annullare il suo processo a causa della guerra), ma per i suoi alleati ideologici, questi scontri consolideranno Israele come una temibile potenza regionale.

Tutto questo avrà successo? Difficile dirlo. Non tutti in Israele condividono questo orientamento ideologico, ma esso domina la società e la politica israeliane. Molto dipenderà dalla risposta regionale e internazionale a questi sviluppi. Una risposta ferma può scongiurare questo tipo di aggressione e provocazione, di cui i palestinesi saranno le principali vittime.

Sanzioni, condanne e una diplomazia attiva sono stati raramente tentati contro Israele. È giunto il momento di tentare un simile approccio, non solo per il bene dei palestinesi, ma anche per salvare gli israeliani da se stessi.

* Ilan Pappé è professore all’Università di Exeter. In precedenza è stato docente di scienze politiche presso l’Università di Haifa. È autore di: Lobbisti per il Sionismo su entrambi i Lati dell’Atlantico; La Pulizia Etnica della Palestina; Il Medio Oriente Moderno; Una Storia Della Palestina Moderna: Una Terra, Due Popoli; Dieci Miti su Israele; La Fine di Israele: Il Collasso del Sionismo; La Pace Possibile in Palestina e Israele sul Baratro. Pappé è descritto come uno dei “Nuovi storici” israeliani che, dal rilascio dei pertinenti documenti del governo britannico e israeliano all’inizio degli anni ’80, hanno riscritto la storia della creazione di Israele nel 1948.

Traduzione: La Zona Grigia – Fonte: https://www.aa.com.tr/…/opinion-israeli…/3790065

