La Colombia si è mobilitata contro le minacce statunitensi

Migliaia di cittadini si sono mobilitati ieri in Colombia in difesa della sovranità nazionale e della democrazia, in risposta all’appello lanciato dal presidente Gustavo Petro di fronte alle recenti minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La mobilitazione si è concentrata principalmente nella Plaza de Bolívar a Bogotá, ma si è svolta anche in città come Cali, Medellín e Cúcuta, dove i manifestanti hanno espresso il rifiuto dell’ingerenza straniera e sostegno al governo nazionale.

Fin dalle prime ore del mattino, Plaza de Bolívar si è riempita di bandiere colombiane, striscioni e slogan patriottici.

Alla mobilitazione hanno partecipato sindacati, movimenti sociali e organizzazioni della società civile, a testimonianza del sostegno all’appello presidenziale. Tra gli slogan più visibili vi erano messaggi come “Rispetto per la Colombia”, “Petro non è un trafficante di droga” e “Grazie Petro”.

Significativamente a Cúcuta, una città al confine con il Venezuela, la giornata ha assunto un valore altamente simbolico. I manifestanti colombiani hanno marciato verso il Ponte Internazionale Simón Bolívar, dove hanno incontrato quelli venezuelani.

In un atto di fratellanza, entrambi i gruppi hanno cucito insieme le bandiere di Colombia e Venezuela e cantato i rispettivi inni nazionali, in un gesto di unità latinoamericana.

“Siamo una sola bandiera, siamo colombiani, siamo venezuelani, siamo latinoamericani. Chiediamo sovranità e libertà. Non possiamo permettere pressioni da parte del governo degli Stati Uniti,” hanno detto i manifestanti.

