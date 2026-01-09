Iran. Dietro la crisi e il crollo della valuta emergono i profittatori

Mentre le sanzioni colpiscono e le riserve estere svaniscono, i mercanti iraniani si sollevano in una protesta contro un ordine economico in declino, radicato nella cattiva gestione sistemica e nel profitto delle élite.

Negli ultimi giorni del 2025, mentre il rial precipitava a livelli minimi senza precedenti, la vivace Viale Jomhuri (trad: Repubblica) di Teheran si è trasformata in un corridoio di sfida.

I ‘Bazaari‘ (tradizionale classe mercantile con profonda influenza politica ed economica) e i negozianti di telefoni cellulari, messi all’angolo da una valuta in crollo e da dazi severi, hanno chiuso i loro negozi e si sono riversati nelle strade.

La loro indignazione ha acceso un incendio che si è diffuso rapidamente al Gran Bazar, da tempo considerato il barometro economico dell’Iran. A differenza delle proteste del 2022 sulle libertà sociali o dei disordini del 2009 scatenati da dispute elettorali, questa ondata di manifestazioni è guidata chiaramente dal collasso economico e da una cattiva gestione da tempo incapace.

Quella che era iniziata come una rivolta dei mercanti contro un ambiente commerciale insostenibile, ha rivelato presto la marcescenza più profonda di una cattiva gestione economica durata decenni, della corruzione istituzionale e di un sistema soffocato dalle sanzioni che punisce il popolo per sostenersi.

Sanzioni, sabotaggio e un’economia in declino

L’Iran, una nazione di oltre 86 milioni di abitanti, ha registrato una modesta crescita economica dello 0,3% nell’estate 2025, mentre l’inflazione è salita oltre il 42 percento a dicembre. La partecipazione alla forza lavoro rimane terribilmente bassa, quasi 20 punti indietro rispetto alla media globale. Questi indicatori disastrosi sono peggiorati costantemente sotto il peso delle incessanti sanzioni statunitensi, reimposte per la prima volta dal presidente Donald Trump nel 2018 durante il suo primo mandato, e intensificatesi durante due mandati presidenziali.

Il crollo spettacolare del rial – superando la soglia dei 1.445.000 contro il dollaro statunitense – non è avvenuto nel vuoto. Ha rappresentato un aumento del 47,8 percento in soli sei mesi.

Più alto era il tasso, più si arrabbiavano le aziende le cui vendite dipendono direttamente dal tasso di variazione dollari-rial. La prima scintilla di proteste è stata accesa dai negozianti in due centri commerciali per cellulari nel centro di Teheran . Hanno iniziato uno sciopero, affermando di non poter fare affari perché stavano lottando con una nuova tariffa di registrazione telefonica che il governo aveva imposto su dispositivi a 600 dollari o più.

Il giorno seguente, i negozianti non si limitarono a chiudere i negozi, ma si rifugiarono sulla famosa Republic Avenue per protestare contro la situazione. Anche i commercianti di dollari di Ferdowsi Avenue si sono uniti alle proteste e, nel Grande Bazar, orafi e argentieri abbassarono le persiane per paura del caos.

Un negoziante in Lalezar Street racconta a The Cradle che, “siamo stati costretti a chiudere i nostri negozi perché alcuni manifestanti ci hanno attaccati verbalmente e minacciati di saccheggiare i nostri negozi lanciando pietre contro le nostre finestre.”

Oltre a sanzionare vie tradizionali come banche, aziende e privati, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha preso di mira indirizzi di valuta digitale che accusa di essere utilizzati da una rete finanziaria per trasferire monete petrolifere e non petrolifere iraniane.

Secondo Gholma-Reza Taj Gardoun, presidente della commissione parlamentare di bilancio, “il governo iraniano ha ricevuto solo 13 dei 21 miliardi di dollari provenienti dal petrolio negli ultimi otto mesi”. Ha aggiunto che “gli 8 miliardi di dollari rimanenti sono la causa dell’attuale turbolenza, della carenza di banconote sul mercato e dell’aumento del tasso di cambio.”

Un sistema truccato di profittatori

Taj Gardoun non è l’unico a smascherare come le entrate dalle esportazioni di petrolio e non petrolio non siano mai tornate in Iran. Al centro della crisi si trova una classe parassita di imprese semigovernative e commercianti politicamente connessi che traggono profitto dalla disfunzione fiscale dell’Iran.

L’ex ministro delle finanze e attuale parlamentare Samsani Hussein stima che “117 dei 335 miliardi di dollari provenienti dalle esportazioni non petrolifere non siano tornati al paese, da quando gli Stati Uniti hanno reimposto le sanzioni nel 2018.” Gran parte di questo capitale, dice, è stata sottratta a entità ‘khosulati’ – aziende quasi-governative che beneficiano della proprietà statale ma operano senza trasparenza o supervisione.

Altrettanto preoccupante è il ruolo oscuro dei “trustees” – una rete segreta incaricata di aggirare le sanzioni per vendere petrolio iraniano.

L’ex governatore della Banca Centrale dell’Iran (CBI), Valiollah Seif, ha riconosciuto che “sono persone di fiducia, iraniani e non iraniani, che trasferiscono denaro (per l’Iran)”, aggiungendo che “il trasferimento di denaro è un processo molto rischioso e il pagamento di questi cosiddetti fiduciari e dei cambiavalute che lavorano con loro è elevato.” Seif ha rivelato che “a volte un fiduciario sottrae i fondi.”

Oltre ai fiduciari, anche le entità quasi-governative sono accusate di rifiutarsi di restituire i fondi non derivanti dall’esportazione petrolifera alla banca centrale e di venderli a tassi superiori al tasso regolare approvato dalla Banca Centrale sul mercato ufficiale.

Queste aziende sono di proprietà di vari fondi affiliati al governo iraniano. I ministeri del petrolio e del welfare sociale hanno ottenuto la maggioranza delle quote in questi fondi attraverso il processo di privatizzazione in diversi governi.

Il terzo gruppo che non ha restituito il denaro dall’esportazione sono individui o imprese con permessi commerciali speciali. Un vice governatore della Banca Centrale riferisce che “Gli individui che possiedono o affittano 900 licenze speciali devono restituire circa 16 miliardi di dollari alla banca centrale, (ma non l’hanno fatto).”

Il risultato è una trappola di liquidità in cui il cambio valuta scompare dai mercati ufficiali, alimentando un circolo vizioso di inflazione e speculazione.

Per mesi, il governo del presidente iraniano Masoud Pezeshkian è apparso paralizzato, osservando la crisi della moneta che precipitava e la rabbia pubblica che cresceva. Mentre alcuni suggeriscono che lo Stato abbia deliberatamente lasciato scivolare il rial per alleviare i deficit di bilancio, altri citano il caos istituzionale e la mancanza di una politica economica coesa.

Si riferiscono a una confessione fatta dall’ex presidente iraniano Hassan Rouhani nel 2020: “La valuta estera appartiene al governo, il prezzo è deciso dal governo e possiamo abbassarlo, se lo decidiamo noi.”

In risposta alle voci di insoddisfazione, Pezeshkian ha incaricato il suo ministro dell’Interno di incontrare i rappresentanti dei manifestanti e ascoltare le loro lamentele.

Ha seduto con i commercianti e ha sostituito il governatore della Banca centrale Mohammad-Reza Farzin con l’ex ministro delle finanze Abdolnasser Hemmati. Tuttavia, quest’ultimo, che è stato messo sotto accusa dieci mesi fa per la sua cattiva gestione del mercato dei cambi, ha dichiarato che: “Non ha alcuna responsabilità riguardo al mercato valutario e il suo compito è controllare le banche squilibrate e ridurre l’inflazione.”

Austerità in una polveriera

Per le strade, le manifestazioni – che in sostanza non erano grandi – si trasformarono in rivolte sporadiche, per lo più nelle province occidentali, segnate da incendi dolosi contro edifici governativi e dall’assalto alle stazioni di polizia per catturare i loro arsenali.

Città o paesi più piccoli nell’Iran occidentale sono ora teatro di rivolte, con il numero di rivoltosi limitato a decine, neanche centinaia.

Sono state segnalate vittime, anche tra le forze di sicurezza, mentre le proteste passano da dissenso organizzato a espressioni di frustrazione pura. Circa una dozzina di persone, comprese le forze di polizia, sono state uccise in tutto il paese e sono stati effettuati arresti.

Il leader iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, il 3 gennaio ha ammesso che i ‘bazaari’ hanno lamentele legittime riguardo all’instabilità economica. Tuttavia, ha chiarito che la Repubblica Islamica “non cederà al nemico” e affronterà seriamente i manifestanti violenti; “I rivoltosi devono essere messi al loro posto.”

I commenti del leader iraniano sono stati una risposta a Trump dopo che ha sostenuto i manifestanti, minacciando la Repubblica Islamica di intervento militare “se i manifestanti vengono uccisi.” Il Fronte Riformista si unì al rifiuto delle minacce straniere, avvertendo che qualsiasi interferenza nelle proteste avrebbe intensificato la violenza e distorto le richieste del popolo.

In un ultimo tentativo di riconquistare il controllo economico, un funzionario iraniano dell’Organizzazione per il Bilancio e la Pianificazione ha affermato che “ai Trustees verrà chiesto di restituire miliardi di dollari nei loro conti esteri al paese.” Un deputato avverte: “il parlamento interrogherà il ministro del petrolio sulla questione dei Trustees.”

Il ministro dell’economia iraniano ha dichiarato che sono stati ottenuti risultati positivi dai negoziati con diversi paesi, tra cui il rilascio di parte delle risorse finanziarie iraniane e l’apertura di canali di finanziamento per l’importazione di beni essenziali, insieme a graduali sforzi per unificare il tasso di cambio in un unico tasso.

Contemporaneamente, Pezeshkian sta proseguendo con i piani per eliminare gradualmente i sussidi alle importazioni essenziali – una mossa che definisce una “chirurgia economica” e che sarà compensata da voucher mirati per i cittadini a basso reddito. Ma l’austerità in mezzo al crollo della valuta, all’inflazione e a una crisi di credibilità è una formula esplosiva.

I funzionari iraniani stanno seguendo da vicino la situazione in Venezuela, dove il rapimento del presidente Nicolás Maduro e l’aumento dell’aggressione statunitense offrono parallelismi inquietanti. Per ora, le proteste di strada a Teheran restano contenute. Ma se il dolore economico persiste e le riforme approfondissero le disuguaglianze, la prossima ondata potrebbe non essere così facilmente placata.

* Fereshteh Sadeghi è una giornalista iraniana e attivista sui social media con sede a Teheran, dove ha scritto per Panjereh e altre pubblicazioni iraniane. Ha conseguito un master in studi femminili presso l’Università di Teheran. Da The Cradle

9 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO