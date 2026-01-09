Nuova strage a Gaza, Israele uccide 13 palestinesi inclusi 5 bambini

Nonostante l’accordo di tregua, gli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza hanno causato ieri la morte di 13 palestinesi, tra cui 5 bambini.

Nel sud della Striscia di Gaza, un drone ha colpito una tenda in un campo profughi e ha causato la morte di quattro persone, tra cui tre bambini; un altro adulto è morto dopo essere stato colpito. Nel nord della Striscia, una ragazza di 11 anni è stata uccisa vicino al campo profughi di Jabaliya, un’altra persona è morta in un attacco contro una scuola. In un diverso attacco al centro della Striscia sono stati uccisi un adulto e un bambino. Quattro persone sono state uccise in un attacco aereo contro una casa nell’est di Gaza.

Le forze armate israeliane hanno detto ai media che stavano verificando le notizie e hanno segnalato il lancio di un proiettile “dalla zona della città di Gaza verso lo Stato di Israele”, che è però caduto all’interno della Striscia. “Poco dopo, le forze militari israeliane hanno attaccato con precisione il punto di lancio”, hanno dichiarato le forze armate di Tel Aviv.

Il Palestine Chronicle riferisce che l’attività militare israeliana nella giornata di ieri è stata segnalata anche altrove nella Striscia di Gaza. Fonti locali hanno riferito che elicotteri israeliani hanno aperto il fuoco a est di Khan Yunis, nel sud, mentre le aree orientali del governatorato centrale, inclusi Deir al-Balah e il campo di al-Bureij, sono state oggetto di pesanti bombardamenti di artiglieria e fuoco da parte di veicoli ed elicotteri israeliani fin dalle ore del mattino.

Mercoledì, due palestinesi sono rimasti gravemente feriti in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira una casa in via Yafa, nel quartiere al-Tuffah, a nord-est di Gaza City, secondo Al-Jazeera. Una fonte medica dell’Al-Ahli Baptist Hospital ha descritto le ferite come gravi.

L’esercito israeliano ha ucciso almeno 425 palestinesi a Gaza da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore lo scorso 10 ottobre.

