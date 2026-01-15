Sei punti per orientarsi nell’Iran in tumulto

L’Iran è in subbuglio. In tutto il paese si sono verificate proteste di diverse entità, con una crescente violenza che ha visto sia manifestanti che poliziotti finire all’obitorio. Ciò che è iniziato come scioperi e proteste contro l’inflazione ha riunito una serie di malcontenti, con donne e giovani frustrati da un sistema incapace di garantire il loro sostentamento.

L’Iran è sotto assedio economico prolungato ed è stato attaccato direttamente da Israele e dagli Stati Uniti non solo entro i suoi confini, ma in tutta l’Asia occidentale (comprese le sue sedi diplomatiche in Siria). Questa guerra economica condotta dagli Stati Uniti ha creato la situazione per questo tumulto, ma il tumulto stesso non è diretto contro Washington, bensì contro il governo di Teheran.

Ci sono rapporti – come sul giornale israeliano mainstream Ha’aretz nell’ottobre 2025 su “operazioni d’influenza israeliane che mirano a insediare Reza Pahlavi come Sciah dell’Iran” – che i servizi segreti israeliani abbiano un ruolo nelle proteste, e gli Stati Uniti hanno apertamente detto ai manifestanti che avrebbero bombardato Teheran se la violenza del governo fosse aumentata.

L’anno scorso, si sono svolte proteste in dodici raffinerie di petrolio di South Pars, dove cinquemila lavoratori a contratto del Sindacato dei lavoratori della raffineria di gas di Bushehr hanno marciato con le loro famiglie il 9 dicembre ad Asaluyeh per chiedere salari più alti e migliori condizioni di lavoro. Quando i lavoratori hanno portato la loro lotta al Parlamento Nazionale a Teheran, chiedendo la fine del sistema del lavoro a contratto, gli israeliani e gli Stati Uniti hanno approfittato di queste sincere proteste per tentare di trasformare una lotta legittima in una potenziale operazione di cambio di regime.

Per capire cosa sta accadendo, ecco sei punti di rilevanza storica offerti a scopo di discussione. Dal 1979, l’Iran ha giocato un ruolo molto importante nel movimento che va oltre le monarchie nel mondo arabo e musulmano, ed è stato un importante difensore della lotta palestinese. L’Iran non è nuovo alle interferenze straniere, risalenti al controllo britannico del petrolio iraniano dal 1901, alla Convenzione anglo-russa del 1907 che divise l’Iran in sfere d’influenza, al colpo di stato del 1921 che portò Reza Khan al trono, al colpo di stato del 1953 che insediò suo figlio, Mohammad Reza Shah Pahlavi, e poi alla guerra ibrida contro la Rivoluzione Iraniana dal 1979 ad oggi.

Ecco questi sei punti:

1. La Rivoluzione Iraniana del 1978-79 rovesciò il dominio dello Scià dell’Iran Reza Pahlavi, e a causa della forza del clero religioso e delle sue formazioni politiche, portò alla creazione della Repubblica Islamica nell’aprile 1979, con la Costituzione della Repubblica Islamica entrata in vigore nel dicembre 1979. Le altre correnti della rivoluzione (dalla sinistra comunista ai liberali) si trovarono in gran parte emarginate e in alcuni casi persino represse. Le proteste di marzo 1979 per la Giornata Internazionale della Donna a Teheran seguirono le restrizioni sui diritti delle donne (in particolare contro la politica del velo obbligatorio), che costrinsero il governo ad accettare le richieste delle proteste, ma fu una vittoria a breve termine, dato che nel 1983 fu approvata una legge sul velo obbligatorio.

2. La Rivoluzione seguì il colpo di stato militare di Zia ul-Haq in Pakistan nel 1977, la Rivoluzione di Saur in Afghanistan (agosto 1978), la formazione del Partito Socialista Yemenita (ottobre 1978) che portò la Repubblica Democratica Popolare dello Yemen nella sfera sovietica e che condusse alla guerra Nord-Sud nello Yemen (febbraio-marzo 1979), e la presa del potere da parte di Saddam Hussein in Iraq nel luglio 1979: l’intera regione dell’Asia sud-occidentale e centrale venne catapultata in sussulti politici.

Alcuni di questi sviluppi (Pakistan, Iraq) offrirono vantaggi agli Stati Uniti, e gli altri (Afghanistan, Iran, Yemen) furono contrari agli obiettivi statunitensi nella regione. Molto rapidamente, gli Stati Uniti tentarono di sfruttare i loro vantaggi cercando di rovesciare la Repubblica Islamica dell’Iran, la Repubblica Democratica Popolare dello Yemen e la Repubblica Democratica dell’Afghanistan.

3. La pressione degli Stati Uniti su questi processi portò a una situazione di guerra in tutti e tre i paesi. Gli USA e i loro alleati del Golfo spinsero l’Iraq a invadere l’Iran senza provocazione nel settembre 1980, iniziando una guerra che durò fino al 1988; gli stati arabi del Golfo spinsero lo Yemen del Nord a invadere lo Yemen del Sud dopo l’assassinio di Salim Rubaya Ali (un maoista che stava negoziando la fusione dei due Yemen); infine, in Afghanistan, gli USA iniziarono a finanziare i mujahideen per avviare una campagna di assassinii contro i quadri del Partito Democratico Popolare dell’Afghanistan.

Iran, Afghanistan e Yemen videro i loro progetti sociali ridimensionati dagli attacchi esterni che subirono. L’Afghanistan sprofondò in oltre quarant’anni di terribile violenza e guerra, sebbene la Repubblica Democratica dell’Afghanista sia riuscita a rimanere in piedi per diciotto anni; il governo marxista nello Yemen del Sud rimase tale fino al 1990, ma era un’ombra pallida delle sue stesse aspettative; l’Iran, intanto, vide la sua Repubblica Islamica sopravvivere a una dura politica di sanzioni che seguì la fine della guerra con l’Iraq (nel 1988).

4. La Repubblica Islamica affrontò diverse importanti e consecutive sfide. La più importante venne dall’imperialismo statunitense, che non solo incoraggiò pienamente la guerra dell’Iraq, ma sostenne le iniziative delle ex élite iraniane per ripristinare il loro dominio e appoggiò i tentativi israeliani di minare la Repubblica Islamica (compresi attacchi diretti all’Iran, operazioni di sabotaggio e assassinii di figure chiave del mondo scientifico e militare).

Sono gli Stati Uniti e Israele che hanno cercato sistematicamente di erodere il potere dell’Iran nella regione con l’assassinio del Generale Qassem Soleimani nel 2020, il duro attacco a Hezbollah durante il genocidio israeliano, l’assassinio di Syed Hassan Nasrallah nel 2024, e il rovesciamento del governo in Siria nel dicembre 2024 con l’insediamento dell’ex capo di al-Qaeda come presidente a Damasco.

Le vecchie élite iraniane, guidate dallo Sciah inizialmente fino alla sua morte nel 1980 e poi da suo figlio, il cosiddetto Principe della Corona Reza Pahlavi, si unirono a europei e USA per ripristinare il loro dominio. È importante sapere che mentre lo Sciah sedeva sul Trono del Pavone dal 1941, fu costretto ad accettare un governo democratico dal 1951 al 1953 che fu rovesciato dai servizi segreti occidentali; poi lo Sciah fu incoraggiato a esercitare un potere assoluto dal 1953 fino alla rivoluzione del 1978-79.

Il blocco dello Scià ha costantemente voluto tornare al potere in Iran. Sebbene il Movimento Verde del 2009 avesse una piccolissima componente monarchica, rappresentava le classi dominanti che volevano riforme politiche contro la presidenza più plebea di Mahmoud Ahmadinejad. È significativo che gli Stati Uniti abbiano “scelto” il figlio dello Sciah, che vive a Los Angeles, come figura di questa rivolta.

I limiti all’agenda sociale trasformativa della repubblica erano ben presenti in quanto tollerava settori della vecchia élite, permettendo loro di mantenere le proprietà, e quindi consentendo la formazione di un sistema di classi stratificato che avvantaggiava settori di questi proprietari e un’emergente classe media.

Dopo la morte dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini nel giugno 1989 e la fine della guerra Iran-Iraq, il governo adottò gran parte delle politiche di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale, che -in un modo o nell’altro- rimasero in vigore per decenni (la politica fu guidata da Mohsen Nourbaksh, che fu Ministro degli Affari Economici dal 1989 al 1994 e poi capo della Banca Centrale dal 1994 al 2003).

L’economia nel 1979 non fu organizzata secondo linee socialiste, ma aveva costruito un forte ruolo dello stato e della pianificazione pubblica a causa delle necessità dell’economia di guerra e dell’impegno per il benessere sociale islamico. Nourbaksh non poté smantellare completamente lo Stato, ma attuò riforme valutarie e bancarie e integrò cautamente l’Iran nell’economia globale.

La differenza di classe e le difficoltà di vita per la maggioranza degli iraniani aumentarono a causa dell’impatto combinato del regime di sanzioni USA-Europeo, delle minacce militari di USA-Israele (che hanno portato a un’alta spesa militare in Iran – ancora attorno al 2,5% del PIL, è molto più bassa del 12% del PIL durante il regno dello Sciah), e delle politiche neoliberali perseguite dai sempre più neoliberali ministri delle finanze del governo (come Ali Tayebnia dal 2013 al 2017 e Ali Madanizadeh dal 2025).

Fu questa limitazione della Repubblica Islamica che portò a cicliche proteste economiche: 2017-2018 (inflazione e tagli ai sussidi), 2019 (aumento prezzi carburante), 2025 (fornai), e 2025-26 (inflazione galoppante e crollo del rial iraniano).

5. Sebbene le attuali proteste siano in gran parte spinte da un tasso di cambio Rial/Dollaro a livelli record e un tasso di inflazione alimentare del 60%, la transizione dagli scioperi operai a South Pars ad una violenza urbana coordinata, indica un livello più profondo di intervento. L’amministrazione ha favorito settori del settore import-export, che hanno operato nel contesto delle sanzioni, per assistere gli esportatori di materie prime a scapito degli importatori – una situazione non facile da correggere.

Eppure, l’improvviso calo del 30-40% della valuta è un classico segno di manipolazione finanziaria esterna. Pertanto, ciò che è iniziato come una protesta di imprenditori contro la Banca Centrale senza interferenze, si è presto trasformato in un violento assalto top-down al tessuto statale.

Le “proteste” sono passate improvvisamente da assemblee pacifiche a sabotaggi urbani ad alta intensità, con la morte di circa 100 agenti delle forze dell’ordine, con denunce su alcuni agenti stati bruciati vivi, un membro della sicurezza sia stato decapitato e una clinica medica data alle fiamme, causando ad esempio la morte di un’infermiera. L’uso di armi da fuoco a distanza ravvicinata contro civili suggerisce ulteriormente un tentativo di massimizzare la tensione interna e fornire un pretesto per un intervento straniero.

L’orchestrazione geopolitica dietro il caos divenne innegabile quando il Dipartimento di Stato USA e il Mossad hanno applaudito apertamente la violenza in tempo reale. Una volta che le autorità hanno disabilitato l’accesso a Internet, le proteste ha perso significativamente forza, il che mette in dubbio la spontaneità del movimento e conferma la tesi che ci sia una strategia di destabilizzazione in atto, che cerca di trarre vantaggio dalla congiuntura internazionale attuale.

6. L’opposizione è scesa in strada ma riconosce di non avere la forza per prendere il potere. Ci sono segnalazioni di interferenze USA e israeliane, e non aiuta l’opposizione che il figlio dello Sciah abbia sia rivendicato il merito delle proteste sia che si veda come suo beneficiario. Con Trump alla guida dell’iper-imperialismo, e con Israele in un periodo che percepisce come vittorie infinite, è impossibile sapere cosa faranno queste pericolose cricche.

Man mano che le mobilitazioni perderanno slancio, cosa che avverrà, USA-Israele potrebbero approfittare della situazione per colpire Teheran e altre città con più forza di quanto fecero nel giugno 2025. Questo dovrebbe essere un motivo di preoccupazione non solo per le persone in Iran, la stragrande maggioranza delle quali non desidera un attacco al proprio paese, ma anche per le persone del Sud Globale – che si troveranno come il prossimo bersaglio dopo Venezuela e Iran.

Problemi reali affliggono la popolazione iraniana, ma questi problemi non saranno risolti con un bombardamento aereo iper-imperialista degli Stati Uniti e di Israele. Gli iraniani dovranno risolvere i propri problemi. Il regime di sanzioni e le minacce di violenza non fanno nulla per permettere che ciò accada. È facile dire “solidarietà agli iraniani” in Occidente, dove i manifestanti vengono picchiati e persino uccisi per il loro sostegno ai palestinesi e la loro rabbia per le politiche anti-immigrazione; sembra molto più difficile dire “fine delle sanzioni”, e quindi permettere al popolo iraniano di respirare nel proprio futuro.

*Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. È fellow di scrittura e corrispondente capo per Globetrotter. È editore di LeftWord Books e direttore del Tricontinental: Institute for Social Research.

Da People Dispatch

15 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO