Rivolta iraniana: il sostegno all’Asse della Resistenza nel mirino

Nella complessità della situazione iraniana, c’è una questione fondamentale che potenzialmente può costituire un punto d’incontro fra rivendicazioni economiche popolari e mire imperialiste: il sostegno all’Asse della Resistenza.

L’Iran, infatti, si trova a subire un regime sanzionatorio tale da aver portato ad una svalutazione a due cifre della moneta nazionale e, contemporaneamente, a sostenere in maniera ingente il complesso di forze che costituiscono il cosiddetto Asse della Resistenza, ovvero Houthi, Hezbollah, Resistenza Palestinese ed altre formazioni.

In pratica, entrano in contraddizione le esigenze materiali di ampi strati sociali ed il ruolo positivo assunto dal paese sull’arena mediorientale. È innegabile, infatti, che l’unica opposizione geopolitica all’espansionismo sionista e al genocidio, di fronte alla complicità sostanziale dei paesi arabi, sia costituita dall’Asse della Resistenza, al di là di quello che si pensi della sua reale efficacia o della “sincerità” da parte dell’Iran nel sostenere la causa palestinese (fattore, quest’ultimo, pressoché irrilevante dal punto di vista pratico).

Un venir meno di quest’alleanza eterogenea – non esclusivamente sciita, come spesso si dice – che trova un terreno di convergenza sull’opposizione, appunto, al sionismo e all’imperialismo, costituirebbe un formidabile acceleratore rispetto a disegni genocidi e settari in tutto il quadrante mediorientale, da cui lo stesso popolo iraniano non sarebbe immune.

È proprio il sostegno all’Asse di Resistenza che potrebbe essere, realisticamente, nelle mire di un intervento diretto degli USA, in questa fase poco propensi a cambi di regime integrali, ma molto più inclini ad “ammaestrare” i regimi ostili esistenti, a colpi di sanzioni e pressioni politiche.

In verità, già la vittoria elettore del “riformista” Pezeshkian è stata una spia del fatto che parte della popolazione vede l’eccessivo impegno esterno come una distrazione rispetto alle questioni economiche interne. Ma questo è un punto più o meno comune fra tutte le opposizioni illegali, da quelle separatiste a quelle laiche.

Si riporta, a titolo esemplificativo, l’articolo di un docente dell’Università dell’Arizona di origine iraniana, Kamran Talattof ,che ha due funzioni: da una parte illustra come gli slogan anti Asse della Resistenza continuino ad attraversare tutte le rivolte iraniane sin dal 2009, dall’altro mostra come essi siano una leva di politicizzazione delle rivolte utilizzata dai dissidenti della diaspora, di cui l’autore è esponente, per propagandare profondi cambiamenti politici in Iran.

Ovviamente, il testo va letto tenendo presente tendenze politiche dell’autore, che lo inducono ad utilizzare un linguaggio apocalittico e a dare, forse, un peso sproporzionato ai filomonarchici.

“Né Gaza né Libano!” I disordini in Iran non riguardano solo l’economia: i manifestanti respingono l’intera logica della Repubblica Islamica

Negli ultimi giorni , per le strade di diverse città iraniane è risuonato uno slogan familiare : “Né Gaza né Libano, sacrifico la mia vita per l’Iran”.

Questa frase è stata scandita durante le proteste scoppiate in Iran dal 28 dicembre 2025. La scintilla che ha scatenato la rivolta e gli scioperi nei bazar sono state le difficoltà economiche e la cattiva gestione del governo.

Ma da esperto di storia e cultura iraniana , credo che la presenza di questo slogan segnali che le proteste vanno oltre la semplice frustrazione economica. Quando in Iran si grida “Né Gaza né Libano”, credo che si stia rifiutando completamente il sistema teocratico iraniano. In altre parole, la crisi attuale non riguarda solo pane e lavoro, ma chi decide cosa rappresenta l’Iran.

Le origini dello slogan

La frase “Né Gaza né Libano, sacrifico la mia vita per l’Iran” ha acquisito importanza per la prima volta durante il Movimento Verde del 2009 , quando centinaia di migliaia di persone hanno protestato contro le contestate elezioni presidenziali in Iran.

Da allora è apparso in successive importanti manifestazioni, dalle proteste economiche del 2017-18 alla rivolta per il prezzo del carburante del 2019. È stato anche prominente durante il movimento “Donne, Vita, Libertà” del 2022 , innescato dalla morte di una donna curdo-iraniana, Mahsa Amini , in seguito al suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossatol’hijab “correttamente”.

L’espressione unisce due aspetti chiave dei successivi movimenti di protesta iraniani: le lamentele economiche, politiche o sociali interne e un rifiuto esplicito della giustificazione del governo per tali difficoltà, ovvero che il sacrificio in patria è necessario per raggiungere obiettivi ideologici di “resistenza” all’estero.

In particolare, lo slogan prende di mira il sostegno decennale della Repubblica islamica a Hezbollah in Libano e ad Hamas a Gaza .

Si stima che a partire dagli anni ’80 il regime abbia destinato annualmente tra i 700 milioni e 1 miliardo di dollari agli alleati regionali, fondi che molti iraniani sostengono dovrebbero invece essere destinati alle infrastrutture nazionali, all’assistenza sanitaria e all’istruzione.

Dall’alleanza al risentimento

Per comprendere appieno il significato dello slogan è necessario tracciare il contesto storico. Sotto la monarchia Pahlavi , filoamericana, che governò dal 1925 al 1979, l’Iran mantenne legami diplomatici ed economici con Israele, perseguendo al contempo la modernizzazione.

Gli oppositori dello Scià, in particolare i gruppi di sinistra, sfruttarono queste connessioni, utilizzando slogan come “L’Iran è diventato Palestina, perché restare fermi, o popolo?” per mobilitarsi contro la monarchia.

In effetti, molti dei leader rivoluzionari islamici che detronizzarono lo Scià nel 1979 avevano legami con gruppi palestinesi.

Dopo la rivoluzione, la Repubblica islamica ha invertito sia i suoi legami con gli Stati Uniti sia i rapporti dell’Iran con Israele, rendendo la retorica antisraeliana e il sostegno alla causa palestinese centrali per la sua identità.

Ruhollah Khomeini, leader della Rivoluzione islamica, dichiarò solidarietà ai musulmani oppressi in tutto il mondo, posizionando l’Iran come avanguardia della resistenza contro quello che lui chiamava “l’imperialismo occidentale e il sionismo”.

Ma questo impegno ideologico ha avuto un costo notevole per gli iraniani.

Il sostegno dell’Iran a Hezbollah durante la guerra civile libanese , il suo sostegno ad Hamas nella lotta del gruppo palestinese contro Israele e il suo coinvolgimento nei conflitti siriani e iracheni hanno contribuito a imporre sanzioni internazionali, isolamento diplomatico e pressioni economiche sull’Iran. E questi oneri sono ricaduti in modo sproporzionato sui cittadini comuni piuttosto che sull’élite al potere.

Crisi economica e sfida politica

“Abbasso la Repubblica islamica” è uno slogan che si sente anche durante l’attuale rivolta, la più grave che il governo iraniano abbia dovuto affrontare negli ultimi anni.

Ma né l’uso della forza letale (almeno 1.203 arresti e più di due dozzine di morti finora) né l’ordine del leader supremo Ali Khamenei del 3 gennaio di una repressione più dura hanno sedato i disordini.

Invece, le proteste si sono estese a 110 città e villaggi .

Le manifestazioni illustrano come le rivendicazioni economiche e politiche si intersechino in Iran. Quando i dimostranti gridano “Né Gaza né Libano” mentre protestano contro il prezzo del pane e la disoccupazione, non stanno dividendo le questioni in compartimenti stagni, ma tracciando una linea diretta tra le scelte di politica estera e le sofferenze interne.

Lo slogan propone tre argomentazioni simultanee.

In primo luogo, rifiuta la solidarietà imposta. Molti iraniani, compresi quelli favorevoli ai diritti dei palestinesi, sono risentiti dall’ essere arruolati in conflitti che non sono i loro. E l’insistenza del governo sul fatto che gli iraniani debbano fare sacrifici per cause lontane genera risentimento piuttosto che unità. Si prenda ad esempio il tentativo del governo di presentare la guerra di 12 giorni con Israele nel giugno 2025 come un momento di resistenza nazionale. Molti iraniani hanno, invece, incolpato la leadership di aver provocato il conflitto o di non aver difeso efficacemente il Paese dalle bombe israeliane o americane.

Lo slogan esige anche responsabilità nell’allocazione delle risorse. Quando i media statali trasmettono i funerali dei combattenti uccisi in Siria o nello Yemen , mentre gli ospedali iraniani sono privi di forniture di base , la discrepanza tra retorica e realtà diventa evidente.

Infine, il messaggio di protesta rivendica un’appartenenza politica radicata nella storia nazionale iraniana, e non solo nelle rivendicazioni ideologiche della Repubblica Islamica. Invocando specificamente l’Iran, “Sacrifico la mia vita per l’Iran”, i manifestanti affermano che la loro fedeltà primaria è rivolta al proprio Paese, non a movimenti ideologici transnazionali, a proxy regionali o all’ideologia del governo al potere.

I limiti della solidarietà

Nonostante la sua longevità, tuttavia, lo slogan si è rivelato divisivo. Mentre alcuni lo vedono come una necessaria affermazione di autodeterminazione dopo decenni di sacrifici forzati, altri – tra cui alcuni intellettuali e attivisti iraniani di sinistra – lo vedono come un abbandono della solidarietà con i popoli oppressi.

Ma non è necessario che le due opzioni siano alternative. Molti manifestanti che rischiano la vita per chiedere “Prima l’Iran” non esprimono indifferenza per le sofferenze dei palestinesi. Piuttosto, insistono sul fatto che una solidarietà efficace richiede uno Stato funzionante, in grado di sostenere i propri cittadini, e che la vera liberazione inizia in patria.

In ogni caso, la risposta della Repubblica islamica è stata quella di inquadrare le critiche come tradimento , suggerendo che coloro i quali mettono in dubbio il sostegno a Gaza o al Libano sono complici dell’imperialismo, una narrazione rafforzata attraverso un mix di retorica e coercizione.

Ma questa inquadratura fallisce sempre più nel convincere una popolazione che ha assistito al declino del tenore di vita ,mentre miliardi di dollari affluivano ai conflitti all’estero. Gli effetti delle sanzioni e la riduzione delle entrate in valuta estera hanno spinto lo Stato iraniano ad aumentare le tasse sulle famiglie, proteggendo al contempo le spese militari e ideologiche. Nel frattempo, l’impennata giornaliera del dollaro e il rapido crollo del rial hanno accelerato l’inflazione e eroso il potere d’acquisto.

Scrivere la propria storia

Indubbiamente, le attuali proteste in Iran sono motivate da motivi economici. Tuttavia, gli slogan utilizzati nelle proteste iraniane – che si tratti di controversie elettorali, crisi economiche o diritti delle donne – indicano una critica più ampia della filosofia di governo della Repubblica Islamica.

Nell’attuale ondata di proteste, i dimostranti esprimono attraverso slogan sia ciò che rifiutano – “Abbasso la Repubblica islamica” – sia ciò che molti ora vorrebbero che accadesse: “Questa è la battaglia finale; Pahlavi tornerà”, un riferimento al principe ereditario in esilio Reza Pahlavi.

Il coro “Né Gaza né Libano” chiede: cosa significa per un governo dare priorità ai conflitti esteri rispetto al benessere interno? Per quanto tempo la solidarietà imposta può sostituire la prosperità effettiva? E chi ha il diritto di stabilire quali cause valgano il sacrificio?

Tali interrogativi vanno oltre l’Iran. Sfidano le convinzioni su come i governi invochino cause internazionali per giustificare le politiche interne e su quando i cittadini abbiano il diritto di dire: “La nostra storia viene prima di tutto”.

In quanto tale, il coro “Né Gaza né Libano, sacrifico la mia vita per l’Iran” è, a mio avviso, sia una protesta che una rivendicazione. Rifiuta la narrazione dello Stato iraniano sul sacrificio obbligatorio, affermando al contempo il diritto del popolo a scrivere una storia nazionale incentrata sui bisogni, le sfide e le aspirazioni dell’Iran.

Kamran Talattof, 6 gennaio 2016, da The Conversation

https://theconversation.com/neither-gaza-nor-lebanon-iranian-unrest-is-about-more-than-the-economy-protesters-reject-the-islamic-republics-whole-rationale-265696

