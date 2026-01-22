Il sole tramonta sulla ribellione curda siriana

L’accordo che ha messo fine all’enclave curda siriana è stato presentato dai firmatari come un accordo pragmatico. Ma, in realtà, l’accordo rappresenta una grande sconfitta politica per le formazioni politiche curde siriane. Certamente, l’avanzata rapida dei gruppi armati siriani fedeli al presidente Ahmad al-Sharaa ha spezzato la resistenza delle Forze Democratiche Siriane (SDF), il gruppo in gran parte curdo, ma questo progresso può essere compreso solo con il totale sostegno degli Stati Uniti al governo siriano contro le SDF.

Le SDF erano in inferiorità numerica e non avevano supporto aereo, che era ciò di cui avevano beneficiato nella loro guerra contro lo Stato Islamico.

Mazlum Abdi delle SDF ha firmato la resa effettiva a nome del suo partito e del loro esercito. Il tweet dell’ambasciatore statunitense Tom Barrack (nonostante l’iperbole) suggeriva la fine dell’esperimento curdo siriano chiamato Rojava (la parola curda per dove tramonta il sole, ovvero la parte occidentale delle terre curde).

L’accordo ha formalizzato ciò che mesi di pressioni militari avevano già chiarito. Le istituzioni statali siriane sono tornate nel nord-est non come partner ma come autorità desiderose di un Stato centrale forte e leale ad al-Sharaa.

Nel corso dell’ultimo anno, i valichi di frontiera che erano stati nelle mani di vari gruppi sono tornati sotto il controllo del governo centrale e hanno iniziato a riscuotere i ricavi petroliferi per Damasco.

Le Forze Democratiche Siriane, una delle ultime sfide militari indipendenti rimaste ad al-Sharaa dopo la disfatta dell’Esercito Arabo Siriano, accettarono di essere subordinate al comando centrale militare ma non volevano che le loro unità venissero smantellate; in altre parole, le SDF volevano mantenere le proprie strutture all’interno delle forze armate siriane.

Questo era l’accordo favorevole ad Abdi e altri membri della leadership curda, come Ilham Ahmed (ex co-presidente delle SDF), ma erano aggirati da sezioni della leadership curda siriana che non volevano perdere l’autonomia dell’enclave curda. Ma ora gli uffici politici curdi hanno iniziato a chiudere, le bandiere vengono rimosse e il linguaggio dell’autonomia è stato cancellato dai documenti ufficiali.

Al-Sharaa è arrivato alla presidenza della Siria grazie alla sua politicizzazione nei fronti siriani di al-Qaeda.

Sebbene abbia lasciato il turbante per un completo, ci sono indizi che i suoi stessi seguaci si sentano a proprio agio con l’ideologia e i legami con al-Qaeda e lo Stato Islamico e che accolgano con favore un’alleanza sia con gli Stati Uniti che con Israele.

Nei giorni precedenti a questo cessate il fuoco e a questo accordo, i funzionari delle SDF hanno riferito che le forze armate siriane hanno concentrato la loro attenzione sulle prigioni che ospitavano combattenti dello Stato Islamico catturati dalle SDF. Sono stati infatti segnalati pesanti combattimenti vicino alla prigione di Shaddadi (Hasaka) e alla prigione di al-Aqtan (Raqqa).

Questi attacchi, hanno denunciato le SDF, sono stati uno “sviluppo altamente pericoloso” poiché suggerivano che le forze governative volessero liberare i combattenti dello Stato Islamico dalle prigioni e rimetterli sul campo di battaglia contro gruppi come le SDF. Ora lo Stato ha il controllo su queste prigioni e può fare ciò che vuole con questi detenuti.

L’alba di Rojava

Nel 2012, il governo di Bashar al-Assad ha ritirato le sue forze armate dal nord-est per poter difendere il sud-ovest da un ciclo di ribellioni. Questo ritiro offrì un’opportunità ai curdi siriani, che da decenni lottavano per un Kurdistan indipendente o per l’autonomia all’interno della Siria.

Il leader del Partito dell’Unione Democratica (PYD) Salih Muslim mi ha detto nel 2013 che le forze politiche e militari curde colmavano un vuoto. “Abbiamo organizzato la nostra società affinché il caos non prevalesse.”

Il musulmano del PYD ha fatto tre osservazioni: la Siria deve rimanere unita, la Siria deve appartenere a tutti coloro che vi vivono e la Siria deve essere decentralizzata. Il governo di Damasco ha accettato questi tre punti e si era raggiunta una tacita intesa tra le forze politiche curde siriane, altre minoranze in Siria e il governo di al-Assad. Questa fu l’opportunità che permise la nascita del Rojava.

Nel decennio successivo al 2012, l’enclave del Rojava è stata sottoposta a gravi attacchi dallo Stato Islamico (nel 2014-15) e dalle forze armate turche (2018), oltre a attacchi sostenuti da parte di vari gruppi minori.

In questo decennio, l’esercito delle SDF, le Unità di Difesa del Popolo (YPG), i Peshmerga curdi (dall’Iraq) e le forze armate del Partito dei Lavoratori Curdi (PKK dalla Turchia) hanno difeso questa enclave, in modo più drammatico, dall’avanzata dello Stato Islamico.

Quando lo Stato Islamico prese Sinjar e iniziò a pulire etnicamente l’area dagli yazidi nell’agosto 2014, furono le YPG e i suoi alleati a iniziare un lungo assedio dell’area, conquistato solo nel novembre 2015 a caro prezzo. Il supporto aereo statunitense iniziò ad assistere le YPG e le SDF nella loro missione di sconfiggere lo Stato Islamico e di esistere come enclave indipendente da Damasco. Né Salih Muslim né altri leader dei gruppi curdi siriani hanno riposto la loro fede pienamente sugli Stati Uniti, anche se l’equilibrio delle forze ha messo in moto un’alleanza che avrebbe sempre portato al tradimento.

Le dichiarazioni di Salih Muslim e Mazlum Abdi secondo cui il silenzio sull’invasione turca di Afrin nel 2018 avrebbe “fatto perdere alla Siria la sua unità” o che le YPG erano l’unica “barriera contro l’occupazione turca” non contavano molto.

Assad non avrebbe fatto infuriare il governo turco in quel momento (in effetti, fu in questo periodo che il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan firmarono un accordo per smilitarizzare Idlib e permettere agli eredi di al-Qaeda, inclusa la Hay’at Tahrir al’Sham di al-Sharaa o HTS, di rafforzare la loro forza in pace e aspettare la fortuna).

Forse se Assad fosse stato un giocatore di scacchi migliore, avrebbe provocato la Turchia difendendo i curdi siriani, impedendo così un accordo e costringendo i suoi alleati russi a fornire supporto aereo mentre l’Esercito Arabo Siriano entrava a Idlib per combattere il resto dell’HTS e i suoi alleati. Ma Assad iniziò a permettere ai russi di pensare strategicamente e quindi concesse un punto di forza nella speranza che il governo turco cessasse di tentare di rovesciare il suo governo.

Erdoğan in Turchia si rifiuta di vedere la ribellione curda siriana come altro che un’estensione della lotta del PKK turco. Nel 2020, ha detto ai suoi quadri di partito durante una riunione: “La Turchia non permetterà mai l’istituzione di uno stato terroristico proprio accanto ai suoi confini. Faremo tutto il necessario e prosciugheremo questa palude di terrorismo.” Questo avrebbe dovuto essere chiaro sia ad Assad che ai curdi siriani che non ci sarebbe stato alcun sostegno dalla Turchia e nessuna fine al tentativo di destabilizzazione da parte del partner turco nella NATO, gli Stati Uniti.

Negli ultimi cinque anni, Erdoğan ha fatto pressione sulla leadership politica del PKK affinché cessasse la sua ribellione e capitolasse di fatto. Nel 2025, dalla sua cella turca, il leader del PKK Abdullah Öcalan ha annunciato “la fine del metodo della lotta armata”.

Il progetto curdo siriano, legato al PKK, ha perso la sua più ampia profondità strategica. Da qui la pressione della Turchia affinché i curdi siriani ponessero fine al loro progetto di “autonomia armata”, come l’hanno definita i funzionari turchi. La pressione militare turca è continuata con una condanna internazionale ridotta o addirittura una considerazione ridotta e una legittimità curda diminuita.

Il misterioso ruolo di Israele in tutto questo fiasco deve ancora essere scritto adeguatamente.

La caduta di Assad

Sotto il sostegno degli attacchi aerei israeliani e statunitensi, le forze di Hay’at Tahrir al’Sham guidate da Ahmad al-Sharaa si riversarono su Damasco. Questa vittoria segnò una rottura decisiva per i curdi siriani. Al-Sharaa, il nuovo presidente, ha detto che il suo governo avrebbe riconquistato le terre settentrionali (ma non ha detto nulla sull’occupazione israeliana delle Alture del Golan né sulle centinaia di chilometri quadrati della zona cuscinetto ONU occupata da Israele dopo la presa di Damasco da al-Sharaa).

Dichiarazioni provenienti da Damasco hanno inviato un avvertimento ai curdi, anche se la leadership curda sperava, contro qualsiasi logica, che gli Stati Uniti li avrebbero protetti (nel dicembre 2024, Abdi ha detto che i curdi siriani erano in ‘comunicazione continua con i nostri amici americani, che sostengono i nostri sforzi per fermare l’escalation e garantire i diritti di tutte le componenti siriane, inclusi i diritti dei curdi nell’ambito di uno stato unificato’).

Gli Stati Uniti iniziarono un ritiro e i curdi siriani cominciarono a esprimere la loro disperazione. Un funzionario delle SDF mi ha detto che le loro forze avevano combattuto l’ISIS e subito enormi perdite, ma ora, secondo le sue parole, erano “niente” al confronto.

Le forze siriane invasero il nord. “La Siria non ha bisogno di esperimenti imposti con la forza”, ha detto al-Sharaa ma Rojava era nel suo mirino. Non ci volle molto per finire il lavoro. “Siamo determinati a proteggere i successi della rivoluzione,” ha detto Abdi, ma questo sembra più un desiderio illusorio.

L’esempio della Siria ha mandato una brezza fredda oltre confine nella regione autonoma curda nel nord dell’Iraq.

Il leader iracheno Muqtada al-Sadr ha pubblicato un messaggio su X con un avvertimento che quanto accaduto in Siria “non dovrebbe essere preso ingenuamente”. “Il pericolo è imminente”, scrisse, “e il terrorismo è sostenuto dall’arroganza globale”. Con il cambiamento di strategia del PKK turco e la sconfitta dei curdi siriani, qualsiasi fiducia in Irbil (Iraq) che la regione autonoma curda sia eterna ora svanirà. Al-Sadr ha suggerito unità di fronte all’aggressione esterna. È un suggerimento difficile da rifiutare in questi tempi.

Il crollo del Rojava non è stato semplicemente il fallimento di una rivolta locale nel sostenersi, è stato la sconfitta di una scommessa politica ossia che la decentralizzazione e l’autodifesa armata potessero contare sul sostegno degli Stati Uniti. Il linguaggio della democrazia e della dignità poteva piacere a qualche diplomatico americano occasionale, ma a Washington non significava nulla. “Abbiamo costruito Rojava su una palude,” mi ha detto un funzionario curdo siriano poche ore dopo l’accordo.

*Vijay Prashad è uno storico, editor e giornalista indiano. È borsista di scrittura e corrispondente capo del Globetrotter. È editore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research.

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter.

22 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO