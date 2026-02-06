I dossier Epstein: Israele, Trump e le infinite omissioni

Attualmente esistono prove che dimostrano senza ombra di dubbio che Epstein stava lavorando per conto di Israele in qualche modo, che ha usato un linguaggio suprematista ebraico e che molti individui potenti sono accusati di illeciti nei suoi confronti.

La recente pubblicazione dei documenti di Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, oltre 3 milioni di pagine, ha scatenato un’altra grande tempesta politica. Non solo viene menzionato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma anche una serie di leader mondiali e figure influenti, che si presume siano stati compromessi da Israele.

Razzismo, pedofilia, sacrifici rituali e cooptazione di personaggi influenti hanno scandito la storia di Jeffrey Epstein, raccontata attraverso i documenti pubblicati e/o trapelati nell’ultimo anno. Nell’ottobre del 2025, sia Drop Site News che The Investigations hanno rivelato un altro elemento chiave nello scandalo Epstein: il ruolo di Israele.

Nonostante si tratti di una delle notizie più controverse e in continua evoluzione al mondo, che cattura l’interesse di esponenti di ogni angolo del panorama politico, la menzione dei legami dei trafficanti di minori con Israele è quasi del tutto assente dalla copertura mediatica dell’argomento.

Sebbene si siano a lungo speculate sul potenziale coinvolgimento del Mossad israeliano con Jeffrey Epstein e la sua operazione, basandosi principalmente su prove circostanziali e affiliazioni, nessuna documentazione concreta ha dimostrato l’entità del collegamento; in altre parole, non c’era esattamente la prova schiacciante. Eppure, i documenti di posta elettronica estratti dal gruppo di pirati informatici Handala sono trapelati e hanno fornito esattamente questo.

Non solo il collegamento tra Epstein e Israele esisteva chiaramente, ma ora c’erano anche prove che il trafficante di minori condannato stava tentando di favorire il rovesciamento del governo siriano. Inoltre, aveva un rapporto così stretto con l’ex Primo Ministro israeliano Ehud Barak che ne aveva persino inviato bozze e raccomandazioni per i suoi editoriali.

Col passare del tempo, sia Murtaza Hussain che Ryan Grim di Drop Site News avrebbero pubblicato ulteriori prove del ruolo di Epstein nel favorire Israele. Tra queste, la vendita di uno Stato di sorveglianza alla Costa d’Avorio, dove un’importante spia israeliana avrebbe soggiornato a casa sua per settimane intere, e persino l’aver incoraggiato una banca svizzera Rothschild a finanziare l’industria israeliana delle armi informatiche.

Con il nuovo documento del Dipartimento di Giustizia incompleto, è diventato ancora più chiaro. Il rapporto di Epstein con Israele non era solo una ricerca di accordi, ma era anche qualcosa che lui era ideologicamente incline a sostenere. Sebbene abbia ricevuto scarsa attenzione, ci sono diversi scambi tra Epstein e altri colleghi ebrei, in cui usano esplicitamente la retorica suprematista ebraica, prendendo in giro coloro che chiamano “Goyim” (non ebrei) e riferendosi alle persone afro usando la parola che inizia con la N.

La componente ideologica dell’operazione Epstein è importante, in quanto potrebbe evidenziare le potenziali motivazioni del suo impegno ad aiutare Israele. Rende anche i suoi legami con il potere ancora più preoccupanti. In un’e-mail del 2016, Epstein affermò al fondatore di Palantir, Peter Thiel, che “come probabilmente saprai, rappresento i Rothschild”, un’importante famiglia di banchieri fortemente coinvolta nel Progetto Sionista fin dagli anni ’10 del 900.

Tenendo presente queste informazioni, i chiari legami di Epstein con leader mondiali, famiglie di banchieri, servizi segreti, giganti della tecnologia, appaltatori di armi e altro ancora, la menzione del nome di Donald Trump, circa 1.800 volte nei documenti pubblicati, solleva di per sé importanti interrogativi.

John Kiriakou, un ex importante agente della CIA diventato informatore, ha persino espresso la sua opinione secondo cui Jeffrey Epstein fosse un “agente di accesso” che lavorava per conto del Mossad israeliano. Ha spiegato che le agenzie di spionaggio usano persone come Epstein per raggiungere individui in posizioni di potere che non possono reclutare direttamente.

Sebbene le accuse di gravi illeciti penali mosse contro Trump nei documenti non siano comprovate, l’ultima rivelazione ha scatenato un’ondata di proteste pubbliche che chiedeva risposte, ovvero un memorandum dell’FBI del 2020 che afferma che Trump era stato “compromesso da Israele”.

Sebbene le affermazioni contenute nel rapporto CHS dell’FBI, che sostengono anche la cooptazione di altri importanti individui da parte del Mossad, non siano il risultato di un’indagine e non siano state provate in tribunale, provenendo invece da una fonte non divulgata, sono comunque gravi.

Per tutta la durata del primo mandato di Trump, i media istituzionali hanno seguito la vicenda del Russiagate 24 ore su 24, nel tentativo di costruire la tesi secondo cui Mosca avrebbe cooptato il Presidente degli Stati Uniti. Eppure, abbiamo la documentazione dell’affiliazione di Trump con Epstein; è noto a tutti che la sua campagna è stata finanziata dalla miliardaria più ricca d’Israele, Miriam Adelson, e c’è persino un documento dell’FBI che afferma che è stato cooptato. Tutte queste prove vengono semplicemente ignorate dalla stampa convenzionale.

Al momento, non ci sono prove conclusive che possano reggere in tribunale e portare a una condanna del Presidente degli Stati Uniti, per nessuna delle accuse. Tuttavia, alla luce di quanto è stato reso pubblico, molte voci scettiche si sono chieste se esistano prove del genere, raccolte a scopo di ricatto.

Se la teoria secondo cui l’operazione di Epstein fosse gestita dal Mossad israeliano e, almeno in parte, progettata per raccogliere informazioni compromettenti su individui influenti è corretta, una valutazione che non è più assurda, allora questo sarebbe il più grande scandalo nella storia della presidenza degli Stati Uniti. Un altro importante interrogativo riguarda la tempistica della divulgazione dei documenti da parte del Dipartimento di Giustizia, in relazione all’escalation tra Stati Uniti e Iran.

Attualmente esistono prove che dimostrano senza ombra di dubbio che Epstein stava lavorando per conto di Israele in qualche modo, che ha usato un linguaggio suprematista ebraico e che molti individui potenti sono accusati di illeciti nei suoi confronti. Al momento, ci sono molti punti ancora da collegare e mancano informazioni vitali, senza le quali è impossibile ottenere le responsabilità.

Dal lato degli accusati, tutti coloro che erano coinvolti con Epstein, da Trump al principe Andrea, negano qualsiasi illecito. Anche questo è quantomeno sospetto, poiché tutti sostengono la versione secondo cui nessuno ha fatto nulla di sbagliato a parte Epstein e, nel caso di Donald Trump, i suoi oppositori politici, anch’essi implicati.

L’archivio reso finora disponibile è reperibile con questo link: https://www.justice.gov/epstein

* Robert Inlakesh è un analista politico, giornalista e documentarista attualmente residente a Londra, Regno Unito. Ha scritto e vissuto nei Territori Palestinesi Occupati e conduce lo speciale televisivo “Palestine Files”. È regista di “Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe” (Il Furto del Secolo: La Catastrofe di Trump tra Palestina e Israele).

traduzione: La Zona Grigia – Articolo originale: https://www.palestinechronicle.com/the-epstein-files…/

