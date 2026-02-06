Individuato uno dei cecchini del weekend a Sarajevo

Indagato un 80enne di Pordenone sospettato di aver pagato per sparare sui civili. Un ex autotrasportatore di Pordenone sarebbe coinvolto nella vicenda dei ‘cecchini del weekend’ di Sarajevo, durante l’assedio della capitale bosniaca. Frammenti di sintetiche notizie di agenzia. «La Procura di Milano ha chiesto all’80enne, ex autotrasportatore, di recarsi lunedì negli uffici per un interrogatorio.

I magistrati indagano sull’organizzazione che permetteva a persone facoltose di sparare sui civili durante l’assedio di Sarajevo, tra il 1992 e il 1995». Per chiarezza di memoria, la capitale della Bosnia, resasi indipendente dalla Federazione Jugoslava, finisce sotto attacco dell’ultra destra nazionalista serba di Karadzic. Bersaglio nella città accerchiata -bosniacchi musulmani, serbi e croati compresi’-. Orrori incrociati sino a 100mila vittime di tutte le parti.

Le indagini della Procura di Milano

La notizia è stata riportata prima dall’ANSA, che parla di ‘sviluppi di primo piano’ nell’indagine condotta dal Ros dei carabinieri e coordinate dal pm Alessandro Gobbis della Procura di Milano. L’inchiesta è partita nei mesi scorsi sulla base di un esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni, assistito dagli avvocati Nicola Brigida e Guido Salvini. Nella denuncia vengono riportate, tra le altre cose, anche le parole dell’ex 007 bosniaco Edin Subasic, che ha riferito di aver avuto contatti all’epoca con il Sismi. Secondo l’AGI, una donna avrebbe confermato l’identità dell’ex camionista di Pordenone, che si sarebbe vantato con alcuni conoscenti di «essere andato a uccidere oltre confine».

‘ Turisti da Trieste’ per andare a sparare

Secondo la ricostruzione di Subasic, l’allora Sismi, servizi segreti esteri, sarebbe stato a conoscenza dei viaggi in partenza da Trieste da parte di persone che pagavano per sparare, dalle colline, sui civili della Sarajevo assediata dalle forze serbo-bosniache. Ciò sarebbe accaduto all’inizio del 1994 e sarebbero stati gli stessi servizi segreti italiani a porre fine a questi ‘safari dell’orrore’. Di questo aspetto si ‘sussurrava’ ma senza riscontri di fatto. L’ex agente bosniaco avrebbe affermato che potevano esistere documenti contenenti intercettazioni tra agenti segreti bosniaci e italiani, complete di ‘presunte identificazioni degli assassini’. Difficile, ma vedremo.

Caccia grossa all’uomo

A pagare per sparare sui civili sarebbero stati ‘facoltosi uomini d’affari occidentali’, disposti a spendere cifre altissime per una trasferta di due o tre giorni nella Bosnia martoriata dalla guerra. E questa era la traccia giornalisti sul campo già da allora, quelli nella parte bersaglio. La maggior parte delle partenze avveniva da Trieste, ma alcuni si muovevano anche da Belgrado. Facendo confusione sulle poche strade allora percorribili che comunque imponevano un passaggio via Belgrado o dintorni. Sul caso si stanno muovendo anche Francia, Svizzera e Belgio, perché questi ‘tiratori’, stando agli atti, non sarebbero stati solo italiani. E questo si sapeva già da allora.

