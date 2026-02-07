Gli USA frenano i trasferimenti dei detenuti Isis in Iraq

I trasferimenti dei detenuti dello Stato islamico (ISIS) dalla Siria all’Iraq da parte dell’esercito statunitense hanno subito un rallentamento questa settimana, in seguito agli appelli di Baghdad agli altri paesi affinché rimpatrino migliaia di jihadisti stranieri.

Il 21 gennaio, l’esercito statunitense ha dichiarato di aver iniziato a trasferire i detenuti. L’annuncio è avvenuto in seguito al rapido collasso delle Forze Democratiche Siriane (SDF) a guida curda nel nord-est della Siria, che ha causato incertezza sulla sicurezza delle prigioni e dei campi di detenzione da loro sorvegliati.

Gli Stati Uniti si aspettavano di trasferire fino a 7.000 combattenti in Iraq nel giro di pochi giorni. Ma più di una settimana dopo, solo circa 500 sono stati trasferiti, secondo funzionari giudiziari, funzionari della sicurezza e diplomatici iracheni

Baghdad ha chiesto agli Stati Uniti di rallentare l’afflusso per dare tempo ai negoziati con gli altri paesi sul rimpatrio dei propri cittadini tra i detenuti e per preparare strutture aggiuntive per ospitare i combattenti. Tra coloro che finora sono stati trasferiti nelle strutture irachene ci sono circa 130 iracheni e circa 400 stranieri.

Il rallentamento è legato alle riserve dei governi occidentali nel riportare a casa i propri cittadini che si erano uniti all’ISIS. La maggior parte dei combattenti stranieri vennero successivamente catturati in Siria e detenuti per anni nelle prigioni del nord-est del Paese senza processo.

L’Iraq ha accettato di ospitare i detenuti dopo la fuga di decine di combattenti da una struttura in Siria ha suscitato preoccupazioni circa la possibilità che altri potessero fuggire, hanno affermato funzionari del governo iracheno. Tuttavia, nonostante negli ultimi anni abbia già processato e condannato decine di combattenti stranieri, Baghdad si è opposta alla prospettiva di averne tutti i 7.000 in custodia, hanno aggiunto i funzionari.

L’afflusso potrebbe sopraffare i tribunali e le prigioni irachene e condannare a morte i detenuti susciterebbe critiche da parte dei paesi occidentali e dei gruppi per i diritti umani, hanno affermato.

Il peso per l’Iraq

“È una trappola”, ha detto una delle principali fonti giudiziarie irachene. “Questi paesi occidentali si oppongono alla pena di morte, ma si rifiutano di accogliere i loro terroristi. Perché dovremmo sopportare il peso di essere visti come i macellai?”.

Hisham al-Alawi, sottosegretario del Ministero degli Esteri iracheno per la pianificazione politica, ha comunicato che finora sono stati trasferiti in Iraq meno di 500 detenuti. “Per anni, l’Iraq ha esortato gli stati stranieri ad assumersi le proprie responsabilità, riprendendosi i propri cittadini e trattandoli nel rispetto delle proprie leggi. Mentre alcuni paesi hanno preso l’iniziativa, un gran numero di stati non ha risposto alle nostre richieste”, ha affermato Alawi.

Il dilemma su cosa fare dei cittadini stranieri che si sono uniti all’ISIS ha tormentato i paesi occidentali nell’ultimo decennio. Ottenere verdetti di colpevolezza nei confronti di questi detenuti nei loro paesi d’origine potrebbe essere più difficile che in Iraq, hanno affermato quattro diplomatici provenienti da paesi i cui cittadini sono stati catturati in Siria, citando la maggiore necessità di dimostrare la partecipazione diretta a crimini violenti.

I governi di questi paesi potrebbero dover affrontare una reazione negativa da parte dell’opinione pubblica se i combattenti dell’ISIS venissero rimpatriati e poi liberati, hanno affermato i diplomatici. Il ritorno in Norvegia di una donna legata all’ISIS nel 2020 ha causato una crisi di governo che alla fine ha fatto cadere il governo.

A causa delle esitazioni delle nazioni occidentali, migliaia di combattenti stranieri detenuti in Siria e Iraq sono rimaste lì per quasi un decennio, nonostante gli Stati Uniti, che avevano rimpatriato e processato i propri cittadini, avessero esortato altri paesi a fare lo stesso.

Una fonte giudiziaria irachena di alto livello ha affermato che Baghdad sta collaborando con il Dipartimento di Stato americano per aumentare la pressione sugli altri Paesi affinché inizino i rimpatri. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato, dopo l’inizio dei trasferimenti, che i membri stranieri dell’ISIS sarebbero rimasti temporaneamente in Iraq. “Gli Stati Uniti esortano i paesi ad assumersi la responsabilità e a rimpatriare i propri cittadini in queste strutture affinché affrontino la giustizia”, ​​ha detto.

Due diplomatici di paesi i cui cittadini si trovano attualmente in Iraq hanno affermato che i loro governi si trovano di fronte a una scomoda scelta tra il rimpatrio, che sarebbe impopolare a livello nazionale, e la possibilità che i loro cittadini vengano condannati a morte se processati in Iraq, un esito che potrebbe indignare gli elettori in patria.

Uno dei diplomatici ha affermato che Baghdad ha avviato colloqui con il loro paese in merito ai rimpatri, ma che la politica del loro governo è rimasta invariata. “Sarebbe difficile per noi accettare che vengano trasferiti in Iraq se poi verrà loro tagliata la testa”, ha detto il secondo diplomatico.

Letta Tayler, ricercatrice associata presso l’International Centre for Counter-Terrorism, ha affermato che il trasferimento di massa dei detenuti in Iraq “ha implicazioni legali sconcertanti, nessuna delle quali positiva”.

Potrebbe prolungare la loro detenzione a tempo indeterminato senza processo e mettere i detenuti a rischio di tortura ed esecuzioni basate su condanne errate, ha affermato Tayler. Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per i processi iniqui dei detenuti dell’ISIS in Iraq. “L’unica soluzione praticabile è che i paesi con sistemi giudiziari equi rimpatrino i propri cittadini”, ha affermato Tayler.

Chiusura dei campi

Nel frattempo, un funzionario del governo siriano ha dichiarato venerdì che Damasco intende chiudere definitivamente due campi profughi nel nord-est del Paese, dove sono ospitati civili, tra cui stranieri, legati all’ISIS.

Secondo le Nazioni Unite, i campi di al-Hol e Roj ospitano più di 28.000 persone, per lo più siriani e iracheni. Circa 6.000 stranieri sono ospitati ad al-Hol e altri 2.000 a Roj. Un ente di beneficenza che ha lavorato in entrambi gli schieramenti, il Global Community Engagement and Resilience Fund con sede in Svizzera, ha affermato di aver capito che Damasco intende svuotare e chiudere i siti entro un anno.

Le forze siriane hanno recentemente preso il controllo di al-Hol dopo il caotico ritiro delle Forze Democratiche Siriane (SDF) a guida curda. Le SDF mantengono ancora il controllo di Roj, dove nei giorni scorsi gli abitanti avevano riferito di essere stati confinati nelle loro tende mentre i gruppi umanitari venivano evacuati a causa delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza.

I campi di sfollati civili sono destinati alle famiglie e ad altre persone presumibilmente legate all’ISIS, diversi dai centri di detenzione in cui sono ospitati i presunti combattenti.

