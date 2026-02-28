Guerra all’Iran “per la democrazia”? Guardate com’è andata in Iraq

Chiunque sia così sciocco da credere che gli Stati Uniti vogliano portare la democrazia in Iran dovrebbe dare un’occhiata a ciò che stanno facendo attualmente per sabotare la democrazia in Iraq.

Il presidente Trump ha minacciato in modo aggressivo di tagliare le entrate petrolifere dell’Iraq se questo consentirà il ritorno in carica dell’ex primo ministro Nouri al-Maliki, che l’amministrazione Trump considera troppo favorevole all’Iran.

E le minacce sembrano funzionare, come riporta Jason Ditz di Antiwar: “La candidatura dell’ex e forse futuro primo ministro iracheno Nouri al-Maliki è sempre più in dubbio questo fine settimana, con le notizie secondo cui la richiesta del presidente Trump di non consentirgli di tornare in carica aumenta la possibilità che il blocco del Coordination Framework possa ritirarlo dalla sua scelta per la carica di primo ministro.”

Le elezioni irachene dell’anno scorso si sono concluse con il solito parlamento profondamente diviso, sebbene il quarto posto del Partito dello Stato di Diritto con il 6% dei voti sia stato generalmente considerato sufficiente per dare a Maliki la leadership della coalizione , dato che l’attuale Primo Ministro Mohammed al-Sudani non ha intenzione di tornare.

Ditz spiega che Trump è in grado di influenzare la politica irachena con minacce credibili grazie al controllo imposto dagli Stati Uniti sull’economia del Paese in seguito all’invasione dell’Iraq:

“Alla base di tutto questo c’è il fatto che, dopo l’invasione e l’occupazione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti nel 2003, il Paese è stato ristrutturato in modo tale che tutti i proventi petroliferi iracheni fossero pagati in dollari statunitensi tramite la Federal Reserve Bank di New York. Poiché tali entrate rappresentano quasi la totalità del bilancio pubblico iracheno, ciò significa che gli Stati Uniti possono virtualmente sequestrare il tesoro iracheno in qualsiasi momento e mandare il Paese in bancarotta con un preavviso minimo.”

Ecco come si presenta in pratica la “democrazia” imposta dagli Stati Uniti: dare a una nazione la libertà di fare ciò che Washington le dice di fare ed eleggere i leader che Washington le consente di eleggere.

Ricorderete forse che la narrativa usata per giustificare il rovesciamento di Saddam Hussein da parte della coalizione statunitense nel 2003 era l’urgente necessità di portare libertà e democrazia al popolo iracheno. Gli Stati Uniti chiamarono letteralmente l’invasione “Operazione Iraqi Freedom”. Uccisero un milione di persone, gettarono la regione nel caos e nell’instabilità per anni e fecero sì che il popolo iracheno rimanesse per sempre sotto lo stivale dell’impero statunitense.

Non c’è scusa per un adulto che creda che l’impero statunitense voglia portare la democrazia in Iran. Gli Stati Uniti sostengono costantemente dittature e monarchie in Medio Oriente proprio perché non vogliono che la volontà popolare determini le azioni e le politiche dei governi di quelle nazioni. Gli stati veramente democratici della regione vedrebbero i cittadini usare il proprio voto per eleggere leader ostili a Israele e agli Stati Uniti, che stabiliscono politiche sui combustibili fossili che promuovono gli interessi del proprio popolo piuttosto che quelli dell’impero occidentale.

Ecco perché il Medio Oriente è pieno di monarchie ricche, estremamente amichevoli con gli Stati Uniti e i loro alleati. Ciò non è avvenuto per caso: l’Occidente è stato intimamente coinvolto nella manipolazione aggressiva degli affari mediorientali per generazioni. Questo include l’Iran; la CIA organizzò un colpo di stato nel 1953 per sostituire il suo governo democraticamente eletto con una monarchia allineata agli Stati Uniti, che fu poi rovesciata dalla Rivoluzione iraniana del 1979 :

Il piano non è quello di portare la democrazia in Iran, e c’è un argomento convincente che sostiene che non sia nemmeno quello di preservare l’Iran come stato unito. Influenti falchi iraniani hanno recentemente promosso la balcanizzazione come strategia preferita, con i propagandisti di guerra che ora promuovono l’idea che un Iran frammentato lungo linee etniche potrebbe essere nel migliore interesse di tutti.

Questa strategia creerebbe conflitti insondabili e un caos orribilmente mortale, ma consentirebbe di rovesciare il governo iraniano senza doversi prendere la briga di sostituirlo con un nuovo governo. Possono semplicemente distruggere l’Iran per eliminare una potenza regionale disobbediente e lasciare che i pezzi cadano dove vogliono, senza il timore che una futura rivoluzione sostituisca il loro regime fantoccio in un grande stato unito.

Gli Stati Uniti non cercano la democrazia, cercano il dominio planetario. È questo l’obiettivo di tutte le loro mosse, e all’impero non importa quante persone debbano ferire lungo il cammino per arrivarci.

