La festa stonata della Repubblica

Dov’è la superiorità culturale delle democrazie occidentali se festeggiano la loro nascita sfoggiando supremazia militare, mostrano armi, i cui costi sono sottratti alla spesa sociale, che invece dovrebbe essere il fondamentale elemento fortemente distintivo dalle oligarchie?

In Italia il 2 Giugno dovrebbero sfilare artiste/i, scienziate/i, maestre/i elementari, medici, volontarie/i, donne, bambine/i nati in un paese che ripudia la guerra e che non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di religione, censo e credo politico.

Il 2 Giugno dovrebbe essere la festa della pace, dell’uguaglianza, della cura, della cultura e del benessere sociale.

