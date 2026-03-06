I satelliti cinesi sull’Asia occidentale: uno scudo silenzioso per l’Iran

Molti commentatori, sia professionali che “guerrieri da tastiera”, sottolineano che la Cine – pur essendo sia il Venezuela che l’Iran partner economici importanti – “non ha fatto nulla” per contrastare l’aggressività degli Stati Uniti.

Conoscendo per antica esperienza lo stile cinese nelle relazioni internazionali eravamo certi che così non fosse, anche le forme dell’aiuto e o dell’incazzatura non assumevano le forme della “discesa in campo” o delle minacce di guerra.

Qualcosa si intuiva da alcune esternazioni nervose statunitensi, peraltro poco chiare o manifestamente propagandistiche. Qualcosa di molto più preciso, carte alla mano, ci dice il prof. Shivan Mahendrarajah, con un’analisi che riportiamo integralmente.

Poi si guarda al teatro di guerra e si deve registrare che il secondo attacco – stavolta con droni – da parte iraniana alla portaerei Usa Lincoln, posizionata nell’Oceano Indiano per far decollare comodamente i suoi bombardieri, non è stato “smentito” dal Pentagono. Contrariamente al primo.

Costringendo persino un artista dell’informazione distorta, come Enrico Mentana, ad esibirsi in un penoso esercizio di anti-logica dicendo: “Era già stato detto e smentito alcuni giorni fa, dunque se si ripete – anche se stavolta non c’è smentita – possiamo dedurre che sia andata allo stesso modo“. Basta un pierino alle elementari per alzare i dito e far notare che, se c’è una differenza, due eventi sono presumibilmente diversi.

Poi si collegano le informazioni e ci si accorge che proprio ieri, quasi in contemporanea con il dichiarato attacco alla Lincoln, l’Iran aveva annunciato l’entrata in servizio di un nuovo tipo di droni: a più lunga gittata, molto più veloci e soprattutto disegnati simil-stealth, ossia più difficilmente rilevabili ai radar.

Manca ancora il dettaglio importante in ogni guerra: come fanno a Tehran a sapere dove sta, di preciso, ogni componente della “grande armada” inviata da Trump? Il prof. Mahendrarajah suggerisce una risposta.

Buona lettura.

*****

Quando MizarVision iniziò a pubblicare immagini satellitari del rafforzamento delle forze statunitensi nel Golfo Persico e in Giordania prima della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, iniziata il 28 febbraio 2026, la rete reagì immediatamente. Le fotografie circolarono ampiamente perché rivelavano qualcosa che gli operatori occidentali avevano accuratamente evitato di mostrare.

Per anni, aziende come Planet Labs e Maxar hanno filtrato o nascosto immagini ritenute sensibili agli interessi statunitensi e israeliani. Il pubblico raramente ha avuto accesso a immagini non elaborate degli schieramenti americani nell’Asia Occidentale. MizarVision ha interrotto questo schema e ha costretto tali schieramenti a rivelarsi pubblicamente.

Seguono ovvie domande: perché un’azienda cinese dovrebbe pubblicare materiale che le aziende occidentali nascondono sistematicamente? Chi c’è dietro MizarVision? Perché questa azienda cinese pubblica immagini sensibili mai viste prima dal pubblico?

MizarVision, secondo informazioni pubblicamente disponibili, è un rivenditore di immagini catturate da satelliti cinesi privati. Tuttavia, poiché Pechino autorizza preventivamente la divulgazione di informazioni sensibili, le sue motivazioni hanno destato perplessità.

Il ruolo della flotta satellitare cinese nel monitoraggio delle attività statunitensi e israeliane e nel supporto alle forze armate yemenite allineate ad Ansarallah e all’esercito iraniano durante la guerra di 12 giorni tra Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dello scorso giugno, è sospettato da diplomatici e professionisti della sicurezza americani e israeliani; tuttavia, il grande pubblico ne era per lo più all’oscuro, presumendo che l’Iran avesse ottenuto immagini per scopi militari dai propri satelliti militari.

L’Iran gestisce un programma satellitare modesto. Non dispone della densità, della ridondanza e della copertura persistente necessarie per una rilevazione militare ad alta risoluzione e continuativa. Proprio come Israele dipende dall’architettura di ricognizione statunitense, l’Iran si appoggia a un alleato tecnologicamente avanzato in grado di fornire una sorveglianza continua e un rapido impiego delle missioni.

Questo partner è la Cina.

Il vantaggio orbitale della Cina

L’Iran ha 14 satelliti attivi elencati nella banca dati informatica del NORAD (Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano), controllata dagli Stati Uniti (i satelliti inattivi sono contrassegnati dal NORAD come “decaduti”). In generale, i satelliti vengono lanciati a diverse altitudini, che vanno da centinaia di chilometri a 36.000 chilometri nello spazio, e manovrati nelle orbite designate. Alcuni satelliti sono posizionati in “orbita geostazionaria” (GEO) per coprire una regione giorno e notte.

L’area di copertura dei satelliti GEO, “impronta”, può essere piuttosto estesa. Il tipo più comune di satelliti, “orbita terrestre bassa” (LEO), attraversa un percorso orbitale, ma ha un’impronta minore sull’area che attraversa (un passaggio dura da minuti a ore).

Il “carico utile”, la tecnologia a bordo, determina cosa un satellite può o non può fare. Il satellite iraniano “Jam-e Jam”, lanciato di recente, è GEO, ma il suo carico utile è destinato alle telecomunicazioni. Solo una manciata di satelliti iraniani LEO hanno capacità di acquisizione di immagini, ma solo uno dispone di una tecnologia di acquisizione di immagini di alta qualità. Ecco perché l’Iran ha bisogno di una nazione amica.

La posizione della Cina è completamente diversa. La sua flotta satellitare è stimata tra 1.100 e 1.350 unità attive che coprono GEO, LEO e tracce orbitali specializzate come quelle che supportano la navigazione BeiDou. Piattaforme militari e commerciali operano fianco a fianco. Molti satelliti con etichetta civile sono progettati per un duplice uso. Qualsiasi piattaforma in grado di risolvere i dettagli di uno stadio di calcio può altrettanto facilmente mappare un complesso militare.

L’ampiezza della costellazione cinese consente acquisizione di immagini continua, penetrazione radar attraverso la copertura nuvolosa, raccolta di segnali di intercettazione, tracciamento meteorologico, telecomunicazioni e trasmissione dati. Per portata e sofisticatezza, la rete si affianca al sistema gestito dall’Ufficio Nazionale di Ricognizione statunitense, che garantisce il predominio strategico americano e israeliano.

L’infrastruttura orbitale cinese è vasta, stratificata e sempre più assertiva nel suo utilizzo.

La Rete Jilin-1

MizarVision non lancia né gestisce satelliti. Il suo fondatore, Liu Ming, detiene il 35,38% della società, mentre fondi di investimento privati ​​controllano le restanti azioni. Nessun fondo statale ufficiale figura nel registro degli azionisti, tuttavia la supervisione normativa in Cina garantisce l’allineamento con le priorità nazionali.

MizarVision acquista immagini dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e da sei proprietari e operatori satellitari cinesi privati. Come per le immagini in questione, MizarVision può annotarle prima di venderle. Un’azienda cinese è di interesse: Chang Guang Satellite Technology, Ltd., una diramazione commerciale dell’Accademia Cinese delle Scienze.

Chang Guang possiede e gestisce una famiglia di satelliti chiamata “Jilin-1”. Secondo una stima del 2024, il numero di unità attive è di circa 120, ma probabilmente è maggiore poiché la Cina ha un intenso programma satellitare e lancia frequentemente nuovi satelliti in orbita.

I satelliti Jilin-1 sono specializzati nell’acquisizione di immagini ad alta frequenza e operano in gruppi coordinati da cinque a dieci unità. I sistemi pancromatici combinano le bande visibili e infrarosse per generare immagini in scala di grigi con risoluzioni comprese tra 50 e 75 centimetri. I sistemi multispettrali forniscono immagini a colori a una profondità di due o tre metri. La capacità video ad alta definizione raggiunge una risoluzione compresa tra 92 e 120 centimetri, producendo clip che possono durare da 30 a 120 secondi a circa 10 fotogrammi al secondo. I satelliti funzionano in tutte le condizioni meteorologiche.

Orbitando in LEO a circa 535 chilometri, i satelliti Jilin-1 mantengono un’attività costante e non si spengono di notte. Il coordinamento della rete di satelliti consente una copertura persistente, una rapida riassegnazione e più rivisitazioni sulla stessa regione nell’arco di una sola giornata.

Sono agili, i satelliti si inclinano e si manovrano per catturare le immagini migliori. La rete di satelliti consente la multifunzionalità e una “copertura persistente” (24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno). Sono ideali per il monitoraggio di aree diurne e notturne.

Chang Guang, tuttavia, non è strettamente privato. Le immagini acquisite dai loro satelliti vengono utilizzate dalle Forze Armate Cinesi. La maggior parte dei satelliti Jilin-1 è dedicata alla sorveglianza regionale, inclusa l’Asia occidentale.

Un messaggio trasmesso dall’orbita

Le immagini di MizarVision provengono quasi certamente da Jilin-1. Le immagini pubblicate sono in scala ridotta; ovvero, la qualità delle immagini è stata ridotta da “livello militare” a qualità commerciale (o forse inferiore, data la sfocatura di diverse immagini) per nascondere ai nemici della Cina la qualità delle tecnologie di rilevamento di immagini di un satellite e le sue capacità di inclinazione e manovra.

Perché Jilin-1? Perché Chang Guang ha fornito alla Russia immagini per la guerra in Ucraina, cosa che ha portato alle sanzioni del governo degli Stati Uniti. Nell’aprile 2025, il Dipartimento di Stato americano ha ammesso in una conferenza stampa che Chang Guang aveva fornito immagini ad Ansarallah, in Yemen. Inoltre, la dichiarazione del Dipartimento di Stato ha affermato che il governo degli Stati Uniti si stava impegnando con Pechino per impedire la cooperazione tra Cina e Ansarallah:

“Possiamo confermare le notizie secondo cui Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. sta sostenendo direttamente gli attacchi terroristici Houthi sostenuti dall’Iran contro gli interessi statunitensi. Le loro azioni e il sostegno di Pechino all’azienda, anche dopo i nostri impegni privati ​​con loro, sono l’ennesimo esempio delle vuote pretese della Cina di sostenere la pace. Esortiamo i nostri alleati a giudicare il Partito Comunista Cinese e le aziende cinesi in base alle loro azioni, non alle loro vuote parole. Ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso è una priorità per il Presidente Trump. Pechino dovrebbe prendere seriamente questa priorità nel valutare qualsiasi futuro sostegno alla Chang Guang Satellite Technology. Gli Stati Uniti non tollereranno che nessuno fornisca supporto a organizzazioni terroristiche straniere, come gli Houthi”.

Washington ha definito la cooperazione come un’interferenza destabilizzante. Pechino l’ha trattata come una collaborazione sovrana all’interno di un ordine multipolare in evoluzione.

Perché pubblicare?

La pubblicazione delle immagini del potenziamento del Golfo Persico ha svolto due funzioni strategiche. Ha rivelato preparativi per la guerra che i funzionari statunitensi avrebbero preferito gestire in sordina, e ha dimostrato che tali preparativi venivano monitorati nei dettagli. La diffusione quotidiana o quasi quotidiana ha permesso agli osservatori di tutto il mondo di seguire gli schieramenti quasi in tempo reale, alimentando il dibattito pubblico anche mentre Washington andava avanti.

Un altro motivo della loro pubblicazione era quello di allertare americani e israeliani sul sostegno della Cina all’Iran. Il ruolo di Pechino nel fornire all’Iran “Informazioni, Sorveglianza e Ricognizione” via satellite era stato sospettato, ma non è mai stato confermato né dall’Iran né dalla Cina.

Quando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la maggior parte dei 14 missili iraniani non era riuscita a colpire la base aerea statunitense di Al-Udeid in Qatar, Teheran si è astenuta dal pubblicare immagini di valutazione dei danni delle bombe che avrebbero potuto confutare tale affermazione. Un’azienda satellitare occidentale ha infine diffuso immagini che contraddicevano la versione di Washington. La recente posizione di Pechino suggerisce che gli episodi futuri potrebbero svolgersi in modo diverso.

Il messaggio contenuto nei comunicati satellitari richiede poca interpretazione. I sistemi cinesi tracciano il posizionamento delle batterie THAAD e Patriot. Registrano il posizionamento degli aerei nelle basi regionali. Osservano la concentrazione delle forze prima della loro mobilitazione.

Nella guerra contemporanea, il dominio dell’informazione plasma il campo di battaglia prima del lancio del primo missile.

La Cina ha dato segno di possedere questo vantaggio.

* Shivan Mahendrarajah è membro della Società Storica Reale. Ha studiato all’Università Columbia e ha conseguito un dottorato in Storia del Medio Oriente e Islamica presso l’Università di Cambridge ed è autore di articoli storici sottoposti a revisione paritaria sull’Islam, l’Iran e l’Afghanistan; sulla controinsurrezione; su al-Qaeda e i movimenti Talebani in Afghanistan e Pakistan. Traduzione: La Zona Grigia – da https://thecradle.co/articles-id/36262

6 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO