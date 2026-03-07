Una guerra che ogni giorno cambia obiettivo

Ottavo giorno di bombardamenti, ottavo obiettivo della guerra. Trump è volubile, si sa, ma ammazzare gente, far morire anche i suoi militari (sei ufficialmente e per ora, poi si vedrà…), mandare a rotoli l’economia mondiale, provocare una crisi energetica dalle dimensioni direttamente proporzionali alla durata del conflitto…. richiederebbe come minimo un po’ di chiarezza sugli scopi.

In mancanza di motivazioni credibili diventa ogni giorno più evidente che la principale potrebbe essere proprio quella innominabile: far passare sullo sfondo lo scandalo degli Epstein files, che lo vede protagonista con minorenni violentate, proprio mentre il suo ex avvocato Pam Biondi, ora procuratrice generale (ministro della giustizia, insomma) stabilisce il record di zero indagati per crimini che stanno facendo dimettere o finire in galera – in Europa, però – persino membri di casa reale ed ex premier o ministri. Coincidenze sfortunate, pare…

Il motivo di ieri sera è “voglio la resa incondizionata e un leader accettabile per l’Iran“. Le due cose insieme significano “voglio un mio uomo alla guida di quel paese“, così come il giorno prima voleva essere coinvolto nella scelta della guida suprema e ancora prima scatenare una rivolta popolare, ottenere un regime change, azzerare il programma nucleare iraniano (già dichiarato “distrutto” con gli attacchi di giugno), svuotare l’arsenale missilistico di Tehran (lo sta ottenendo, visto quanti ne stanno tirando verso Israele e le basi Usa nel Golfo Persico), vendicare i morti nella repressione di gennaio, ecc.

Pur senza uno scopo chiaro ed ufficiale la guerra però va avanti. In buona parte perché Israele, invece, uno scopo ce l’ha: allargarsi fino ai confini della “Grande Israele” raccontata dalla Bibbia (una narrazione demente come altre), ma soprattutto fare guerra a tutti i paesi arabi per controllare il petrolio al loro posto. Anche per conto degli Usa, ovvio…

A parte lo scambio di bombe e missili, dunque, cerchiamo di tener d’occhio i movimenti politici che si stanno delineando in schieramenti che sembravano fissati. Per esempio: il presidente iraniano, il cardiochirurgo e laico Pezeshkian, ha citato “paesi che stanno cercando una mediazione” consigliando però loro di rivolgersi a chi la guerra l’ha voluta e cominciata, ossia a Washington e Tel Aviv.

Trasparente il riferimento ai paesi del Golfo, che cominciano a fare i conti con i danni che subiscono dal blocco dello Stretto di Hormuz dopo aver promesso o in parte dato 1.000 miliardi di dollari agli Usa per “investimenti” nella testa di Trump. Trasparente anche il fatto che i missili scaricati sulle basi Usa di stanza in quei paesi sono un argomento “convincente”, che stimola la riflessione – rapida – sulla convenienza zero dell’alleanza fin qui stretta.

In fondo ci stanno rimettendo con l’arresto della produzione petrolifera, i danni collaterali dei bombardamenti (i missili intercettati non raggiungono le basi militari, ma cadono dove capita, anche in città), la crisi totale del turismo su cui avevano puntato per differenziare il loro “modello di business”, la fuga prevedibile degli schiavi orientali che fin qui avevano costituito la vera forza lavoro.

In aggiornamento

“La Marina Usa vuole scortare le petroliere? Non vediamo l’ora…”

Un portavoce delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha sfidato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a inviare navi militari statunitensi per scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, hanno riferito venerdì i media statali iraniani.

La Marina degli Stati Uniti potrebbe iniziare a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, se necessario, ha affermato Trump martedì. Il conflitto in Medio Oriente ha bloccato le spedizioni e le esportazioni di energia attraverso il vitale Stretto di Hormuz.

Il portavoce delle Guardie, Alimohammad Naini, ha dichiarato: “L’Iran accoglie con grande favore la scorta di petroliere e la presenza delle forze statunitensi durante l’attraversamento dello Stretto di Hormuz. E, tra l’altro, stiamo aspettando la loro presenza“.

Libano. Una trappola per l’esercito israeliano

La Resistenza islamica in Libano, Hezbollah, ha annunciato che i suoi combattenti hanno risposto a un tentativo di atterraggio israeliano nella regione della Bekaa nell’est del Paese, dove hanno preso di mira alle 04:15 (ora di Beirut) dall’alba di sabato, l’area di evacuazione nella città di Nabi Shit con raffiche concentrate di razzi.

In precedenza, una dichiarazione di Hezbollah aveva detto che alle 22:30 di venerdì, i combattenti della resistenza avevano individuato quattro elicotteri appartenenti all’esercito di occupazione israeliano provenire dalla direzione del confine siriano, per far atterrare una forza di fanteria nel triangolo delle città di Yahfoufa, Khuraiba e Maraboun.

Il comunicato aggiunge che “la forza di fanteria nemica è avanzata verso il quartiere orientale della cittadina di Nabi Shit (quartiere di Al-Shukr), e quando è arrivato al cimitero, alle 11:30, un gruppo di Mujaheddin della Resistenza islamica si è scontrato con esso con armi leggere e medie“.

La dichiarazione ha sottolineato che lo scontro si è sviluppato dopo che la forza ostile è rimasta scoperta. L’occupazione israeliana aveva fatto ricorso a una cintura di fuoco intensiva che comprendeva circa 40 raid, utilizzando gli aerei da guerra e gli elicotteri al fine di garantire il ritiro della forza dall’area di impegno.

Nel frattempo, l’artiglieria nella resistenza concentrava il fuoco con armi appropriate sulle vicinanze dell’area di ingaggio e lungo il percorso del ritiro della forza nemica, mentre la gente dei villaggi vicini partecipava al supporto antincendio.

La Israeli Broadcasting Corporation ha riferito che l’esercito israeliano ha effettuato operazioni in territorio libanese ieri sera per ritrovare il corpo del pilota israeliano Ron Arad.

In precedenza, gli elicotteri israeliani avevano effettuato un’operazione di atterraggio nelle vicinanze della città di Nabi Shit nel Libano orientale. Alla forza israeliana è stata tesa un’imboscata dalla resistenza, con conseguenti scontri pesanti e fuoco di armi di piccole e medie dimensioni.

Nel sud del Libano, Hezbollah ha preso di mira un raduno delle forze “dell’esercito” dell’occupazione israeliana sulla collina di Hammams.

L’ambasciata Usa a Gerusalemme evacua in autobus verso l’Egitto

L’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme ha iniziato a offrire servizi di autobus alla città egiziana di Taba per i cittadini statunitensi “che hanno bisogno di assistenza” nel partire da Israele.

“Aqui no se rinde nadie”, ma stop attacchi ai vicini se non ne partono da lì

Il presidente iraniano, Massoud Pezeskhian ha respinto la richiesta di resa incondizionata arrivata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Porteranno nella tomba i loro sogni di una nostra resa incondizionata“, ha dichiarato in un messaggio televisivo trasmesso dai media iraniani.

Contemporaneamente, però, ha voluto spiegare ai paesi arabi del Golfo che l’Iran non condurrà altri attacchi contro i paesi vicini se dalle basi Usa lù presenti non partiranno i cacciabombardieri che colpiscono l’Iran.

A deciderlo è stato il Consiglio di leadership provvisorio. “Il Consiglio ha deciso che non ci saranno ulteriori attacchi ai paesi confinanti né lanci di missili, a meno che tali paesi non attacchino per primi l’Iran“, ha detto il presidente a quanto riporta la Fars.

“Chiedo scusa ai paesi vicini. Non abbiamo alcuna intenzione di invadere altri paesi“, ha assicurato ancora Pezeshkian, uno dei triumviri del Consiglio ad interim.

Fonte Usa: i paesi arabi cercano di impedire la continuazione della guerra all’Iran

Una fonte statunitense conferma ad Al-Mayadeen che i paesi arabi stanno cercando di impedire la continuazione della guerra contro l’Iran, a causa delle perdite che stanno subendo.

Una fonte statunitense che ha familiarità con il corrispondente di Al-Mayadeen ha affermato che i paesi arabi con il perno dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di impedire la continuazione della guerra contro l’Iran attraverso gruppi di pressione a Washington.

La fonte ha aggiunto venerdì che il desiderio di prevenire la guerra è aumentato a causa della turbolenza dei mercati finanziari e di come esportare petrolio, che infligge pesanti perdite ai paesi arabi.

Gli Stati Uniti e Israele continuano la loro aggressione contro l’Iran, causando interruzioni al movimento economico e commerciale e ai prezzi del petrolio, così come la cessazione del traffico navale nello stretto di Hormuz.

Le strutture della Mezzaluna Rossa iraniana danneggiate in guerra

Diverse strutture della Mezzaluna Rossa iraniana, tra cui “posti di soccorso e magazzini”, hanno subito danni significativi da quando è iniziata la guerra all’Iran una settimana fa, ha detto Jagan Chapagain della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC).

“Le comunità di tutte le parti stanno già pagando un prezzo pesante, con morti e feriti, e danni a case, scuole, ospedali e altre infrastrutture civili vitali”, ha detto in un post su X.

“Queste e tutte le infrastrutture e la Mezzaluna Rossa della Croce Rossa devono essere protette in questo periodo impegnativo”.

L’Iran attacca una petroliera di Malta nello stretto di Hormuz

Il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) iraniano afferma di aver preso di mira una petroliera, la Prima, con un drone “dopo che questa aveva ignorato i ripetuti avvertimenti della Marina dell’IRGC riguardo al divieto di traffico e alla natura non sicura dello stretto di Hormuz”, secondo l’agenzia di stampa Tasnim.

Secondo il sito web di Marine Traffic, Prima è una nave petrolifera e chimica che naviga ufficialmente sotto la bandiera di Malta, ma di cui si ignora la vera provenienza.

