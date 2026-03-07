Israele e gli Stati Uniti bombardano l’Iran in una guerra che non si può vincere

Immediatamente dopo l’istituzione del Consiglio di Pace, Stati Uniti e Israele hanno lanciato la prima guerra del consiglio, questa volta contro l’Iran. L’attacco statunitense-israeliano ai siti iraniani nelle prime ore del 28 febbraio ha già causato scompiglio. Queste includono la morte di almeno 60 ragazze in una scuola primaria a Minab, nella provincia di Hormozgan, e decine di altre in tutto il paese. Al momento della stesura, le ultime stime indicano 201 decessi.

In realtà, questo attacco all’Iran del 28 febbraio 2026 non è il primo. Israele e Stati Uniti sono in uno stato di guerra contro l’Iran da decenni, sia attraverso attacchi militari diretti (come recentemente nel giugno 2025) sia attraverso la lunga guerra ibrida imposta all’Iran (in particolare le sanzioni punitive statunitensi iniziate nel 1996).

Né Israele né gli Stati Uniti attribuiscono importanza alla Carta delle Nazioni Unite, l’articolo 2 della quale è stato regolarmente violato da entrambi i paesi – e nessuno dei due è stato condannato dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, il che danneggia gravemente la reputazione della Carta. Per decenni, gli Stati Uniti e i loro alleati del nord hanno demonizzato l’Iran, definendo la sua politica di terrorismo e il suo governo una dittatura. In generale, hanno costruito l’idea che i tentativi di rovesciare il governo di Teheran siano legittimi, anche se costituiscono una violazione della Carta delle Nazioni Unite.

Tuttavia, il presidente Donald Trump non vuole una guerra lunga. Ha una capacità di attenzione limitata e cerca vittorie rapide che gli permettano di fare notizia, come il rapimento del presidente venezuelano Nicolás Maduro il 3 gennaio 2026 e il decreto che impedisce la vendita di petrolio a Cuba il 30 gennaio. Trump sperava in un esito simile: l’assassinio della Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, o del presidente Masoud Pezeshkian.

I rapporti hanno confermato che la guida suprema iraniana è stata effettivamente uccisa nell’attacco tra Stati Uniti e Israele. Tuttavia, nonostante l’appello di Trump a un cambio di regime, finora non c’è stato alcun cambiamento tra i leader politici. Pertanto, gli attacchi israelo-americani del giugno 2025 non hanno distrutto il progetto nucleare iraniano, né quelli di febbraio 2026 hanno distrutto il sistema politico iraniano.

La storia degli attacchi unilaterali contro l’Iran

L’attuale campagna militare USA-Israele contro l’Iran è iniziata nel gennaio 2020, quando gli Stati Uniti hanno assassinato il generale Qasem Soleimani a Baghdad, in Iraq. Il generale Soleimani era il capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). Fu anche l’architetto dell'”asse della resistenza”, che costituiva il primo circolo di difesa dell’Iran: l’idea era che se gli Stati Uniti o Israele avessero provato a colpire l’Iran, gli alleati stretti di quest’ultimo, dall’Hezbollah libanese agli yemeniti di Ansar Allah, avrebbero a loro volta colpito Israele e le basi militari americane.

L’assassinio di Soleimani aveva già inflitto un duro colpo a questo asse. Ma tre anni dopo una serie di eventi scosse seriamente l’asse che aveva concepito. Il genocidio di Israele contro la Palestina ha indebolito Hamas, la guerra in Libano ha destabilizzato Hezbollah (in particolare l’assassinio di Sayyed Hassan Nasrallah nel settembre 2024), e l’installazione dell’ex leader di Al-Qaeda Ahmed al-Sharaa come presidente della Siria nel gennaio 2025 ha portato all’espulsione di tutti i gruppi filo-palestinesi dal paese.

Dopo aver relativamente spezzato questo primo cerchio di difesa, Israele e Stati Uniti hanno colpito l’Iran nel giugno 2025, provocando una certa rappresaglia iraniana, ma nulla di paragonabile a quella che sarebbe stata una ritorsione da parte di Hezbollah e delle fazioni siriane se fossero riuscite a colpire Israele.

Dopo l’attacco del giugno 2025 alle strutture nucleari iraniane, Israele e Stati Uniti hanno dichiarato di aver distrutto la capacità dell’Iran di produrre armi nucleari. Se fosse così, perché gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l’Iran e revocato le sanzioni? Dopotutto, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è salito al potere nel 2024 con un programma di “riforme”. Formò un governo che includeva un ministro delle finanze neoliberale (Ali Madanizadeh) e dimostrò così di essere disposto a fare concessioni a istituzioni controllate dall’Occidente, come il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

Tuttavia, in risposta agli attacchi USA-Israele del giugno 2025, l’Iran ha terminato gli accordi di ispezione con l’AIEA. Inoltre, il FMI ha elaborato una prospettiva cupa per l’Iran. Ma credeva che ciò fosse dovuto in gran parte alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e, a suo avviso, dal regime di sussidi iraniano.

Madanizadeh voleva rassicurare il FMI proponendo un bilancio di austerità. Questo creò disagio sociale che peggiorò quando gli Stati Uniti intervennero per disturbare la valuta iraniana e approfondire la crisi economica nel paese. Alcuni dei bazaari, i piccoli mercanti iraniani che costituiscono la base della Repubblica Islamica, hanno sentito pienamente la forza degli effetti dell’inflazione e si sono rivolti contro il governo, ma non necessariamente contro il sistema stesso.

Gli Stati Uniti e Israele, così come i media stranieri, hanno deliberatamente frainteso la situazione, affermando falsamente che il popolo iraniano si fosse sollevato contro la loro repubblica. Nonostante il tentativo del governo pezeshkiano di soddisfare le richieste degli Stati Uniti, Stati Uniti e Israele spinsero per un esito massimalista e irrealistico, ovvero il rovesciamento della Repubblica Islamica.

Programma nucleare o cambio di regime?

Questo obiettivo massimalista era guidato dalla richiesta degli Stati Uniti e di Israele che l’Iran ponesse fine a un programma nucleare illusorio. Per decenni, l’Iran ha affermato di non essere interessato a questo tipo di arma. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che è vicino a Pezeshkian, ha ripetutamente affermato che l’Iran non svilupperà mai tali armi.

L’Iran ha dichiarato di essere pronto a discutere la questione del suo programma nucleare, ma si è rifiutato di mettere in discussione la realtà della Repubblica Islamica (o la Costituzione iraniana del dicembre 1979). Poche ore prima dell’attacco del febbraio 2026, i negoziati tra Iran e Stati Uniti erano sul punto di raggiungere un accordo. Il ministro degli esteri dell’Oman, Sayyid Badr bin Hamad al-Busaidi, ha dichiarato che un “accordo di pace era a portata di mano” e che l’Iran aveva accettato di non accumulare scorte.

In altre parole, l’Iran era disposto ad accettare la maggior parte delle richieste imposte riguardo al suo programma di energia nucleare. Il fatto che Stati Uniti e Israele abbiano attaccato in questo contesto dimostra che il progetto nucleare iraniano non è il vero problema per Washington e Tel Aviv. Sono determinati a rovesciare il regime.

Se la guerra USA-Israele è una guerra per il cambio di regime, allora è una guerra che non può essere vinta senza enormi perdite. L’Iran conta quasi 100 milioni di abitanti, molti dei quali difenderanno la loro repubblica fino alla morte. Pochi giorni dopo il rapimento statunitense di Maduro, Khamenei visitò il mausoleo del suo predecessore, il Gran Ayatollah Seyyed Ruhollah Musavi Khomeini (1900-1989). Curiosamente, Khamenei aveva 89 anni, la stessa età di Khomeini quando morì.

Era quasi come se fosse andato dal suo vecchio amico e mentore per fargli trovare coraggio. L’assassinio di Khamenei non demoralizzerà i sostenitori della Repubblica Islamica, ma lo spingerà al martirio e rafforzerà la determinazione dei suoi sostenitori. Con l’Iran, Stati Uniti e Israele non hanno una strategia realistica per vincere. Potrebbero uccidere un gran numero di persone. Ma non possono spezzare la volontà patriottica dell’Iran.

* Vijay Prashad è uno storico e giornalista indiano. È il Direttore Esecutivo del Tricontinental Institute for Social Research, Corrispondente Capo di Globetrotter e Caporedattore di LeftWord Books (Nuova Delhi).

