La sinistra prima forza in Colombia: si consolida il Pacto Historico 

Il risultato delle elezioni legislative svoltesi in Colombia mandano un chiaro messaggio al mondo con oltre 4,5 milioni di voti in sostegno al progetto progressista, rendendo il Pacto Historico la prima forza politica nel Congresso colombiano, con un distacco di oltre un milione e mezzo di voti rispetto i rappresentanti della destra uribista del “Cambio Radicale”.

Per anni le élite politiche e mediatiche hanno descritto la vittoria del presidente Petro come un incidente della storia, una parentesi destinata a chiudersi rapidamente. Il voto di oggi dimostra esattamente il contrario.

Le richieste di riforma sociale, redistribuzione della ricchezza, riforma agraria, transizione energetica, consolidamento della pace, non sono slogan momentanei. Sono la risposta politica a problemi strutturali che la Colombia si porta dietro da decenni.

Dopo quattro anni di governo segnati da tensioni istituzionali, resistenze parlamentari e una forte polarizzazione politica, molti osservatori avevano previsto, o sperato, un arretramento della sinistra. Questo non è avvenuto. Il progressismo non è più una forza marginale o di protesta, ma è diventato uno dei pilastri del sistema politico colombiano.

Nonostante l’alto numero di voti ricevuti, la distribuzione dei seggi nel Congresso renderà comunque obbligatorie delle alleanze per portare avanti l’agenda di governo, così come avvenuto durante tutto l’arco del governo Petro. Limitando quindi in molti aspetti l’impatto dell’agenda progressista o rallentandone l’applicazione.

Resta indubbio il segnale di voler avanzare nelle riforme progressiste da una parte consistente e in crescita dell’elettorato colombiano, volontà che dovrà trovare una seconda conferma nelle elezioni presidenziali del prossimo 31 maggio, in cui dovrá emergere il candidato del Pacto Historico, Ivan Cepeda.

Sul fronte opposto, il Centro Democrático, il partito fondato dall’ex presidente Álvaro Uribe, riesce ancora a mantenere una presenza parlamentare significativa. Ma il dato politico centrale è un altro: l’epoca dell’egemonia uribista è finita.

Per quasi vent’anni la politica colombiana è stata organizzata attorno alla leadership di Uribe e alla sua agenda “securitaria”. Esecutore tra il 2002 e 2010 del tristemente famoso Plan Colombia, guidó il governo durante il periodo più violento della storia recente del Paese durante il quale lo Stato, con l’aiuto degli Stati Uniti, si appoggió a gruppi paramilitari per sconfiggere la guerriglia colombiana, generando nel contempo anche la repressione di movimenti sociali e sindacali. Strategia contro-insurgente che portó la Colombia a tristi primati con oltre il 10% della popolazione vittima del conflitto, 7 milioni di sfollati interni e oltre 6 mila casi di “falsi positivi” .

Oggi quella stagione sembrerebbe lontana, tanto che Uribe oggi si ritrova addirittura a perdere il proprio seggio in Senato.

In questo vuoto del campo conservatore si inserisce la figura di Abelardo de la Espriella, che tenta di capitalizzare il malcontento con una retorica aggressiva e polarizzante. Il suo discorso politico ricorda quello dell’estrema destra che prova a crescere nel continente: ordine, mano dura, demonizzazione della sinistra.

Ammiratore di Trump, Netanyahu e Bukele è stato avvocato difensore di paramilitari e narcotrafficanti, accumulando ampie ricchezze sulle quali pende il dubbio della provenienza dal riciclaggio di denaro.

Nonostante la sua marginalitá politica ha ottenuto ampio spazio nei media nazionali, presentandosi come l’”outsider antisistema” che con il pugno di ferro può risolvere i problemi del Paese. Nonostante l’ampio spazio mediatico e i forti investimenti nella campagna elettorale nelle legislative ha ottenuto meno del 4% dei voti, ma resta una figura che cercherà di capitalizzare i voti della destra nelle presidenziali di maggio.

*****

L’articolo dedicato da Vijay Prashad a Griselda Lobo Silva, guerrigliera Farc candidata al Senato

Bisogna immaginare cosa deve aver significato per Griselda Lobo Silva, nata e cresciuta in una fattoria a La Paz (Colombia), vedere quei giovani attraversare la sua terra quando era una ragazzina. Sua madre si era ammalata e Griselda fu quella che dovette lasciare la scuola per prendersi cura dei suoi diciassette fratelli e sorelle. La fattoria era modesta e la loro vita era dura.

Ma ecco arrivare questa banda di ribelli, armati e disciplinati, con un leader che era una donna. Griselda li osservava affascinata. Trattavano i suoi fratelli con cura e non rubavano nella fattoria nonostante fossero armati. Il suo fascino per quegli uomini e quelle donne non fece che crescere.

All’età di sedici anni, quando altri fratelli poterono subentrare nel suo lavoro a casa, Griselda si unì a quei combattenti che facevano parte delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC). Prese il nome di Sandra Ramírez e trascorse i successivi trentacinque anni in combattimento per rendere il suo paese un luogo più equo, un posto migliore.

Nel 2018, Sandra – la ragazza di campagna, ora ex combattente – prese il suo posto come una dei dieci senatori e membri del Congresso nominati in base all’accordo di pace del 2016. Al Senato, Sandra ha lottato per le stesse cose per cui aveva speso la vita combattendo nelle foreste.

L’accordo ora giunge al termine, e così Sandra – ora membro di Comunes, un partito politico di sinistra nato dal movimento di guerriglia – sta lottando per riconquistare il suo seggio al Senato colombiano. Abbiamo parlato con Sandra mentre era in campagna elettorale in vista delle elezioni che si terranno domenica 8 marzo.

Quando l’accordo di pace veniva negoziato all’Avana (Cuba) a partire dal 2012, Sandra fu inviata dalle FARC come loro rappresentante. Dall’accordo di pace del 2016, Sandra ha detto, “abbiamo portato la voce della riconciliazione e della verità“. Grazie all’accordo e con il seggio nella legislatura che ne è derivato, Sandra afferma di essere riuscita “ad essere più attiva in tutto il paese, a conoscere i problemi che varie comunità affrontano quotidianamente e a cercare di trovare soluzioni, insieme alle istituzioni statali, a questi immensi problemi, specialmente in relazione alla terra“.

Tuttavia, Sandra sottolinea con tristezza che, dall’accordo, oltre cinquecento dei suoi compagni che avevano firmato l’accordo di pace sono stati assassinati e altri compagni sono stati sfrattati dai territori a causa della mancanza di sicurezza per loro e le loro famiglie. I media, che sono stati ostili alla sua campagna, hanno continuato a stigmatizzare gli ex combattenti che “in buona fede” hanno firmato l’accordo di pace.

Una volta entrati gli ex combattenti in Congresso, si sono trovati circondati dalla destra. Questa configurazione del Congresso, ci ha detto Sandra, non ha presentato “alcuna legislazione nell’interesse della società colombiana“. Ciononostante, Sandra e i suoi compagni “sono riusciti a fare progressi“, ad esempio lottando per far sì che il ceto contadino fosse riconosciuto come soggetto con diritti costituzionali.

La lotta per il ceto contadino, ci ha detto, riguardava la necessità di tribunali agrari nella Colombia rurale per risolvere il problema della terra. Lo scopo di questa lotta era risolvere i problemi di proprietà e accesso all’acqua. “La terra è stata brutalmente sottratta ai contadini, e oggi ha altri proprietari, e questo deve essere risolto in un tribunale agrario“.

La sinistra,, nella legislatura, ha fatto progressi molto lenti, sebbene su altri temi – come i diritti del lavoro e la riforma delle pensioni – i progressi siano stati più rapidi. Ci sono stati progressi nell’istruzione e nella sanità, ma pochissimi nelle infrastrutture. Le strade, ha detto, “sono i vasi sanguigni che si collegano alle arterie“, ma poiché “non abbiamo vasi sanguigni, esiste un grande deficit nel paese“.

Non basta distribuire la terra e chiamarla riforma agraria. Ciò di cui c’è bisogno in Colombia, ha detto Sandra, è “una riforma rurale integrale, il che significa che la terra non è nuda ma è collegata a strade, istruzione, salute, alloggi e credito“.

Le abbiamo chiesto della sostituzione delle colture, dalla coltivazione di piante come la coca ad altre materie prime. L’Accordo dell’Avana, che ha contribuito a formulare, aveva come primo punto la riforma rurale integrale con sedici piani che includevano il non permettere che la terra fosse nuda. Senza riforma rurale non ci può essere sostituzione delle colture.

La sinistra si è data da fare nelle terre che sono state cedute per costruire cooperative e unioni di solidarietà – tutto per creare un’economia popolare e solidale. Non dovrebbe esserci sostituzione forzata ma solo volontaria, in altre parole, gli agricoltori devono riunirsi in assemblee e concordare la via da seguire, senza essere bombardati per smettere di coltivare coca.

Tutto ciò è giusto, ma ha sottolineato, “la comunità internazionale deve assumersi una certa responsabilità riguardo alla domanda di consumo“. Gli Stati Uniti e l’Europa hanno decine di milioni di consumatori di droga che guidano la domanda economica per queste colture. “C’è bisogno di una conferenza internazionale sulla politica delle droghe che prenda in considerazione tutti questi aspetti“, ha detto.

Sotto questi temi ci sono state le violazioni dei diritti umani durante la lunga guerra per la terra e per la dignità. Lo stato e le sue istituzioni, ha detto Sandra, “non sono stati chiamati a risponderne. Non è stato chiesto loro di riconoscere la propria responsabilità nel conflitto colombiano“. Poiché il governo del presidente Gustavo Petro ha ritardato l’attuazione dell’accordo dell’Avana, ha detto Sandra, è stato difficile “ottenere statistiche sui progressi dell’accordo“.

Le elezioni in Colombia sono fondamentalmente importanti non solo a livello locale ma anche a livello presidenziale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cercato di interferire in Colombia, ma ha incontrato la resistenza di Petro. Un presidente di destra accoglierebbe con favore l’interferenza di Trump.

Sandra ci ha detto che il suo partito difende l’autodeterminazione e l’autonomia delle persone. “Qui in Colombia, abbiamo deciso di avere un presidente con le qualità umane di Gustavo Petro, e lo riconosciamo in ogni momento. Non possiamo tollerare un presidente che ceda il nostro destino“.

* da GlobeTrotter –

Biografie Autori: Taroa Zúñiga Silva è una scrittrice e coordinatrice dei media spagnoli per Globetrotter. È direttrice della casa editrice La Trocha e membro della cooperativa Mecha, un progetto dell’Esercito di Comunicazione per la Liberazione. È co-editrice, insieme a Giordana García Sojo, del libro Venezuela, vortice della guerra del XXI secolo (2020).

Vijay Prashad è uno storico e giornalista indiano. È autore di quaranta libri, tra cui Washington Bullets, Red Star Over the Third World, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, The Poorer Nations: A Possible History of the Global South e How the International Monetary Fund Suffocates Africa, scritto con Grieve Chelwa. È direttore esecutivo del Tricontinental: Institute for Social Research, capo corrispondente per Globetrotter e capo redattore di LeftWord Books (Nuova Delhi). È inoltre apparso nei film Shadow World (2016) e Two Meetings (2017).

9 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO