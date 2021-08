Perù. Il “caso Béjar”, o l’avanzata del colpo di stato

In Perù, il governo di Pedro Castillo ha tracciato la linea di profondi cambiamenti, tra cui l’attenzione statale ai settori sociali abbandonati dal sistema neoliberale e la richiesta di una Nuova Costituzione, come via d’uscita dalla profonda crisi di regime che stiamo vivendo dal 2015 e che si è approfondita con l’arrivo della pandemia e la tensione delle recenti elezioni generali nel quadro del Bicentenario dell’Indipendenza.

Tuttavia, l’attuazione di un governo di cambiamento è frenata da due motivi. Il primo è il dispiegamento della strategia del colpo di stato, promossa da settori dell’ultradestra conservatrice, dal grande business e dall’oligopolio dei media.

Il secondo è la persistenza degli errori politici del governo stesso, in parte causati dalla tensione tra il presidente e il partito di governo, Perú Libre. In questo contesto, le dimissioni di Héctor Béjar dal posto di ministro degli Esteri sono un segnale pericoloso che indebolisce l’attuale governo e consolida le due ragioni sopra menzionate.

Un punto da sottolineare. Héctor Béjar è una figura storica della sinistra peruviana, ex guerrigliero e figura di spicco del Governo Rivoluzionario delle Forze Armate Peruviane di Velasco Alvarado, e recentemente ricercatore e professore universitario.

In uno scenario così polarizzato come quello attuale, la sua figura nel primo gabinetto di Castillo ha dato al governo un’identità definita e provocato la paura in settori del centro e della destra, che avevano già iniziato una campagna contro il presunto “comunismo” e “terrorismo” che sarebbe stato introdotto.

La minaccia di interpellanza pendeva sulla testa di Bejar a causa di alcune sue espressioni, prese fuori contesto, in cui indicava che la Marina militare peruviana aveva praticato il terrorismo di stato. La Marina ha immediatamente emesso un comunicato di condanna dell’incidente e successivamente ha avviato un’indagine contro il cancelliere.

L’ex ammiraglio e attuale deputato Jorge Montoya, che ha firmato una lettera di sottomissione a Vladimiro Montesinos durante la dittatura di Fujimori, è stato il volto visibile di questa campagna, che ha portato al brusco allontanamento di Béjar dal Ministero degli Esteri e al silenzio del governo in carica, che ha evitato di difenderlo.

È importante ricordare che durante il suo breve mandato, Béjar ha proposto di recuperare una linea sovrana nella politica estera peruviana, basata sull’integrazione latinoamericana, i diritti umani e la distanza dalle strategie di ingerenza imperialista (in particolare l’uscita del Perù dal Gruppo di Lima).

In questo modo, le dimissioni di Béjar non sono solo un grave errore politico. Si tratta soprattutto di un’avanzata delle forze antidemocratiche che stanno promuovendo una strategia golpista che aveva già conquistato il Comitato esecutivo del Congresso della Repubblica e le principali commissioni dello stesso organismo.

Allo stesso modo, questa partenza rafforza una politica implicita di censura di qualsiasi interpretazione storica contraria alla narrazione di Fujimori della “pacificazione”, che rafforza la narrazione quotidiana del “terrorismo” come arma politica e mediatica per disciplinare il pensiero critico.

Infine, il posto di ministro degli Esteri è stato occupato da Óscar Maurtua, che ha un profilo di destra, che ha generato in noi tutti noi preoccupazioni sulle motivazioni di questa decisione e ha richiesto un nostro intervento per la difesa delle linee guida di politica estera stabilite dall’amministrazione di Béjar, nonché severe sanzioni contro i responsabili del comunicato emesso dalla Marina peruviana, poiché dimostra una chiara interferenza delle armi nella politica nazionale.

Da queste pagine offriamo la nostra solidarietà e il nostro impegno al compagno Héctor Béjar e apprezziamo i contributi di una vita intera dedicata alle cause popolari in Perù.

* membro del comitato politico nazionale del Movimento Nuevo Perù



