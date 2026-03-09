Trump accenna… L’Iran rimane indifferente

Nel mezzo dell’escalation militare in corso, emergono segnali politici contrastanti riguardo al futuro della guerra e alle possibilità di un accordo.
Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accenna alla possibilità di aprire negoziati in qualsiasi momento, la realtà politica e sul campo indica una situazione più complessa, senza segnali tangibili di un processo diplomatico in corso.
Secondo fonti informate, permane un evidente divario tra la retorica americana e la realtà sul campo, in particolare per quanto riguarda la situazione interna in Iran.
La valutazione prevalente all’interno dei circoli decisionali statunitensi si basa sulla possibilità di progressi all’interno della struttura politica iraniana.
Questo spiega i ripetuti messaggi di Trump al pubblico iraniano sulla possibilità di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra.
Tuttavia, questi messaggi non hanno ancora ricevuto segnali o risposte positive da parte iraniana.
Le fonti confermano che Teheran non sembra attualmente pronta a incoraggiare l’apertura di canali diplomatici, sia attraverso intermediari tradizionali che attraverso nuove iniziative.
Ciò riflette la priorità dell’Iran di concentrarsi sul mantenimento della propria presenza militare e sul ripristino dell’equilibrio di potere prima di considerare qualsiasi negoziato.
Per quanto riguarda il futuro del conflitto, alcune fonti escludono lo scenario di un collasso dello Stato in Iran, citando esperienze regionali come la Libia e il Sudan, dove il crollo delle istituzioni ha portato a un caos prolungato.
La situazione rimane quindi aperta, con possibilità che spaziano da una guerra di logoramento prolungata che alla fine imporrebbe una soluzione forzata, a trasformazioni interne che potrebbero in seguito creare nuove condizioni per il dialogo.
