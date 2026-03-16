Gli Stati Uniti potrebbero perdere il Golfo

I bombardamenti iraniani sui vicini del Golfo li hanno inesorabilmente trascinati in una guerra che speravano disperatamente di evitare. Il potenziale ingresso degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar e dell’Arabia Saudita in una guerra diretta al fianco di Israele e Stati Uniti rappresenta la prima manifestazione su vasta scala delle ambizioni americane per l’ordine mediorientale che ha supervisionato per decenni. Washington ha sempre sognato una cooperazione arabo-israeliana contro l’Iran senza risolvere la questione palestinese. Eccolo.

Sarebbe una non piccola ironia se il Medio Oriente americano raggiungesse la sua apoteosi proprio mentre l’intera regione sprofonda nell’abisso. Ma quel giorno potrebbe arrivare. Gli stati del Golfo non possono più credere che gli Stati Uniti possano o vogliano proteggerli da minacce esistenziali. E anche se sono costretti a cooperare apertamente con Israele nella sua guerra, lo considereranno sempre più una minaccia piuttosto che un potenziale alleato.

L’attacco dell’Iran agli stati del Golfo di fronte all’attacco USA-Israele ha infranto il riavvicinamento regionale duramente conquistato negli ultimi tre anni. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti erano da tempo allineati con Israele sulla necessità di una strategia di confronto con dell’Iran.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, all’inizio del suo regno de facto, si era scagliato contro la Repubblica Islamica e aveva manifestato la sua disponibilità all’azione militare. I leader del Golfo erano voci affidabili a favore di politiche più aggressive nei confronti dell’Iran e scettici accesi della diplomazia nucleare, mentre i loro alleati e delegati combattevano con l’Iran in un’ampia fascia del Levante, dell’Iraq e dello Yemen.

Ma quei giorni sono ormai lontani. I leader del Golfo sono rimasti sbalorditi dalla capacità dell’Iran e dei suoi alleati di prendere di mira le raffinerie di petrolio saudite nel 2019, senza alcuna efficace capacità difensiva o una significativa risposta statunitense. Una successiva tornata di droni su Abu Dhabi ha rafforzato la lezione di una reale vulnerabilità che l’alleanza con gli Stati Uniti non poteva o non voleva compensare.

Nel 2023, l’Arabia Saudita e l’Iran hanno ripristinato le relazioni diplomatiche e stabilito una distensione più ampia sotto apparenti auspici cinesi, un elemento chiave della più ampia tendenza regionale verso la de-escalation delle guerre per procura e dei conflitti interni. La distensione ha resistito durante la guerra di 12 giorni della scorsa estate, poiché gli stati del Golfo sono rimasti ai margini e l’Iran si è astenuto dal prenderli di mira.

Ma questa volta si applicava una logica strategica diversa. Con Israele e Stati Uniti chiaramente pronti a lanciare una massiccia e coordinata guerra per un cambio di regime, l’Iran ha capito che non si poteva tornare allo status quo. I vantaggi offerti dal riavvicinamento con l’Arabia Saudita erano già svaniti.

Gli stati del Golfo, per la maggior parte, preferivano evitare la guerra, ma ne riconoscevano l’inevitabilità, poiché l’armata statunitense si stava radunando e i mediatori omaniti vedevano che l’amministrazione Trump non si preoccupava neanche di fingere di negoziare in buona fede.

Con la guerra inevitabile, gli stati del Golfo speravano almeno di modellare la geografia e la strategia della campagna in modo da ridurre al minimo la loro esposizione alle sue conseguenze. Speravano in una guerra breve che avrebbe sostituito i principali leader iraniani con autocrati più pragmatici, presumibilmente provenienti dall’esercito, senza frantumare lo stato in modi che avrebbero diffuso instabilità, rifugiati e incertezza. E speravano che il conflitto rimanesse confinato a Israele e Iran, lasciando gli stati del Golfo e il trasporto del petrolio relativamente indenni.

L’Iran ha respinto questo copione, rispondendo all’attacco israelo-americano con un bombardamento massiccio e crescente di tutti i paesi vicini del Golfo. Mentre i droni e i missili iraniani si sono concentrati in particolare sugli Emirati Arabi Uniti e sul Bahrein, ha attaccato anche il Kuwait, l’Arabia Saudita e persino gli alleati Qatar e Oman.

I suoi schemi di attacco suggeriscono una strategia chiara, ben lontana dagli spasmi casuali di violenza atavica descritti da gran parte dei media. L’Iran ha preso di mira centri civili nel cuore degli stati del Golfo, segnalando la loro vulnerabilità senza precedenti alla popolazione e ai leader. Le visite ampiamente pubblicizzate dei leader del Golfo ai centri commerciali e ai luoghi pubblici locali dimostrano quanto seriamente prendano lo shock e la paura del pubblico.

I benefici di un attacco attraverso il Golfo hanno superato qualsiasi beneficio residuo di moderazione, soprattutto perché l’Iran non ha ritenuto di aver ottenuto alcun vantaggio dall’aver resistito l’ultima volta. L’Iran si è proposto di causare rapidamente un danno economico globale per aumentare la pressione per un cessate il fuoco. Ha chiuso lo Stretto di Hormuz senza troppi sforzi, semplicemente lanciando minacce che le petroliere non hanno voluto testare.

Le raffinerie di petrolio saudite e la produzione di gas naturale liquefatto del Qatar sono state chiuse anche senza attacchi iraniani diretti. I prezzi del petrolio e del gas stanno aumentando rapidamente e gli Stati Uniti sembrano impreparati a rispondere. A tutto questo si aggiunge il fatto che gli Houthi – che hanno di fatto bloccato la navigazione nel Mar Rosso sfidando gli attacchi statunitensi e israeliani durante la guerra di Gaza – non si sono ancora uniti alla lotta.

L’Iran sta già imponendo costi globali significativi, pur chiarendo di mantenere la capacità di intensificare l’escalation (dopo che un drone intercettato ha danneggiato una raffineria di petrolio saudita, l’Iran si è assicurato di spiegare di non aver preso di mira la raffineria, ma che avrebbe potuto farlo). E infine, come fa con Israele, l’Iran cerca di esaurire i sistemi di difesa missilistica del Golfo e degli Stati Uniti con ondate successive di droni economici e facilmente producibili e missili Shahed, prendendo di mira sistematicamente i sistemi radar e di comunicazione che consentono tali difese.

Nessuno dovrebbe lasciarsi ingannare dagli alti tassi di successo della difesa missilistica nelle fasi iniziali di un conflitto come questo, poiché i costosi sistemi di difesa respingono attacchi poco costosi. La vera prova del fuoco arriva quando gli intercettori si esauriscono e iniziano a essere lanciati missili di qualità superiore.

Nonostante gli elevatissimi livelli di bombardamenti aerei subiti dall’Iran e la decapitazione dei suoi vertici, tutti e tre i livelli della strategia iraniana nei confronti del Golfo sembrano funzionare come previsto. Questi attacchi potrebbero benissimo coinvolgere le risorse militari del Golfo nella mischia (sebbene l’Arabia Saudita sembri intenzionata a non abboccare), ma non è scontato che aggiungerebbero molto militarmente a ciò che l’Iran già deve affrontare.

Molti israeliani e americani celebrano le mosse degli stati del Golfo verso una cooperazione militare aperta, ma dal punto di vista dell’Iran, spingere i suoi avversari regionali a un’alleanza aperta con un Israele profondamente impopolare invece di una tacita cooperazione velata ha significativi benefici regionali e politici. Ciò che americani e israeliani considerano un costo elevato per l’Iran per la sua strategia non è necessariamente lo stesso per Teheran.

Ancora più preoccupante per i leader del Golfo, tuttavia, è che Washington ne abbia respinto il copione. L’intero ordine del Golfo si è a lungo basato sulle garanzie di sicurezza statunitensi contro l’Iran. I leader del Golfo ritenevano di godere di migliori relazioni con Trump rispetto a qualsiasi precedente amministrazione statunitense. Apprezzavano il suo smisurato interesse per le opportunità finanziarie del Golfo, la sua preferenza per l’autocrazia rispetto alla democrazia e il suo stile personalista che rispecchiava il loro. Hanno anche notato il suo apparente allineamento con le loro posizioni contro Israele sul cessate il fuoco di Gaza e sul sostegno al nuovo regime siriano.

Ciò rende il loro senso di tradimento ancora più acuto in questo momento. I leader del Golfo hanno buone ragioni per credere che Stati Uniti e Israele abbiano lanciato una guerra, che ha un impatto diretto non solo sui loro interessi ma anche sulla loro sopravvivenza, senza una seria consultazione. Sono profondamente a disagio con la strategia israeliana di cambio di regime, che prevede la distruzione delle istituzioni statali iraniane, poiché capiscono che (a differenza di Israele) non possono essere immuni dalle conseguenze catastrofiche.

Riescono a stento a credere all’impotenza degli Stati Uniti nel proteggere le installazioni petrolifere e le spedizioni, e all’incapacità o alla riluttanza degli Stati Uniti a rinnovare rapidamente le loro scorte di intercettori in diminuzione. C’è la profonda sensazione che le basi militari statunitensi siano diventate una fonte di minaccia piuttosto che di sicurezza.

Questa insicurezza è una sconvolgente consapevolezza per una regione che è stata un’oasi di stabilità e prosperità in un Medio Oriente altrimenti al collasso. L’Iran ha, per la prima volta, infranto le illusioni dei cittadini del Golfo sulla loro immunità dalla politica regionale.

I ricchi stati del Golfo e i loro cittadini avevano buone ragioni per ritenere di essersi staccati dai problemi della regione, di avere più in comune con i ricchi stati asiatici che con il Medio Oriente in frantumi. Il prezzo umano delle politiche di potenza regionali avrebbe dovuto essere pagato da siriani, sudanesi, libanesi e yemeniti, non da loro.

* professore di Political science and international affairs alla George Washington University e direttore del Project on Middle East Political Science. – Foreign Policy», marzo 2026

16 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO