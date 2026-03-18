Come Iran e Cina hanno plasmato lo scacchiere della guerra

La Cina sta rispondendo ufficialmente su due binari paralleli alla guerra del Cartello Epstein, o israelo-americana, contro l’Iran, tramite un portavoce diplomatico e un portavoce militare.

Traduzione: La Cina vede la guerra sia come un’estrema tensione politico-diplomatica sia come una minaccia militare.

Il portavoce militare cinese, un Colonnello dell’Esercito Popolare di Liberazione, parla per metafore. È stato lui ad affermare esplicitamente che gli Stati Uniti sono “dipendenti dalla guerra”, con appena 250 anni di storia e solo 16 anni di pace.

Presenta chiaramente gli Stati Uniti come una minaccia globale. E chiaramente, anche come una minaccia morale, a mio avviso.

Il Presidente cinese Xi Jinping è fermamente intenzionato a stabilire un legame duraturo tra marxismo e confucianesimo. Il contributo fondamentale di Confucio al pensiero politico risiede nell’uso preciso del linguaggio. Solo chi parla con metafore precise e con un forte peso morale è in grado di governare una nazione.

Pertanto, la Cina sta elaborando con cura una solida critica morale ed etica alla guerra di scelta americana contro l’Iran, sottolineando come si tratti di un attacco perpetrato da una nazione che ha perso la propria bussola morale.

Il Sud del mondo comprende appieno questo messaggio.

Inoltre, i fatti sul campo di battaglia dimostrano come la Cina abbia anche cambiato le regole della guerra in Iran.

La rete iraniana è ora completamente connessa al sistema satellitare BeiDou. Questo spiega la precisione con cui l’Iran colpisce e come ogni mossa della coalizione USA-Israele si scontri con un muro digitale di tecnologia cinese (oltre 40 satelliti BeiDou in orbita). Ciò giustifica l’eccellente precisione dei missili iraniani e la loro maggiore resistenza alle interferenze.

Nell’ambito del loro Partenariato Strategico Globale, della durata di 25 anni, la Cina ha anche fornito all’Iran radar a lungo raggio integrati con sistemi satellitari. Il risultato principale è il tempo di reazione dell’Iran, ora molto più breve rispetto alla Guerra dei Dodici Giorni.

La Russia ha fornito il suo aiuto parallelamente, consentendo all’Iran di applicare ampiamente quanto appreso in Ucraina sui sistemi occidentali come Patriot e IRIS-T. Non si tratta solo di tattiche di saturazione con droni; si tratta di apprendere il metodo russo di coordinare sciami di droni con raffiche di missili balistici. Ed è proprio questo che sta avendo un effetto devastante nelle ultime fasi dell’Operazione Vera Promessa Quattro.

Partita a Go: tutto ruota intorno al petroyuan

Ora concentriamoci sulla cruciale mossa dello Stretto di Hormuz. La mossa chiave è che l’Iran consente il transito solo alle petroliere il cui carico è stato pagato in petroyuan. Niente dollari. Niente euro. Solo yuan.

In realtà, la Cina aveva già iniziato a smantellare il sistema di Bretton Woods/petrodollaro nel dicembre 2022, quando Pechino invitò le petromonarchie del Consiglio di Cooperazione del Golfo a negoziare petrolio e gas alla Borsa di Shanghai. Ora, aggiungiamo a tutto ciò il 15° Piano Quinquennale cinese, appena discusso e approvato a Pechino.

Si tratta di una visione sistemica davvero approfondita.

In modo olistico, i pianificatori di Pechino hanno fissato una crescita del PIL del 4%; l’economia digitale al 12,5% del PIL; le soluzioni energetiche verdi al 25%; la qualità delle acque superficiali all’85%; una valanga di brevetti di alto valore; e tutto questo e molto altro, con obiettivi precisi da raggiungere e indicatori vincolanti fino al 2030.

Ciò significa che i cinesi considerano economia, sicurezza energetica, ecologia, istruzione e sanità come organi di un unico corpo. Ecco come l’urbanizzazione alimenta la produttività: ingenti investimenti in ricerca e sviluppo alimentano un numero sempre maggiore di brevetti; i brevetti alimentano l’economia digitale; e le soluzioni di energia verde alimentano l’indipendenza strategica.

L’ultimo Piano quinquennale mostra in modo inequivocabile come la Cina stia pianificando meticolosamente di essere primatista nel futuro tecnologico. E questo va ben oltre il 2030, fino alla metà del secolo.

Non c’è da stupirsi che la distruzione del petrodollaro giochi un ruolo chiave in questo processo di cambiamento dell’attuale sistema di relazioni internazionali. L’Iran lo sta ora offrendo su un piatto d’argento alla Cina, sostituendo il petrodollaro con il petroyuan nel punto di strozzatura più critico del pianeta, attraverso il quale transita il 20% di tutto il petrolio mondiale.

La mossa dell’Iran non è militare; è finanziariamente nucleare, a mio avviso. A rendere il tutto più semplice è il fatto che l’Iran sta già offrendo il modello da seguire per il resto del Sud del mondo: quasi il 90% delle esportazioni di greggio di Teheran viene regolato in yuan tramite il Sistema di Pagamento Interbancario Transfrontaliero (CIPS).

Il Sud del mondo potrebbe alla fine adottare un modello molto semplice. Teheran non sta dicendo che lo Stretto di Hormuz è bloccato. È bloccato solo per l’ostile Cartello Epstein, gli Stati Uniti, e i suoi scagnozzi che commerciano in petrodollari. Le rotte marittime si stanno trasformando in tempo reale in filtri politici. Man mano che il Sud del mondo migra verso il petroyuan, il petrodollaro – egemonico dal 1974 – morirà.

Ormai ogni mercante del pianeta sa come funziona il petrodollaro. Dopo lo shock petrolifero del 1973, il Consiglio di Cooperazione del Golfo e l’OPEC si accordarono nel 1974 affinché il petrolio potesse essere scambiato solo in dollari statunitensi.

I Paesi esportatori di petrolio devono necessariamente reinvestire i profitti in dollari in titoli di Stato e azioni statunitensi. Ciò rafforza il ruolo del dollaro statunitense come valuta di riserva; finanzia gli investimenti tecnologici statunitensi; finanzia il Conglomerato Militare-Industriale e le sue guerre infinite; e soprattutto, finanzia di fatto il debito pubblico statunitense, che è insostenibile.

Cina, Russia e Iran, in quanto membri dei BRICS, si trovano in prima linea nella promozione di sistemi di pagamento alternativi; in particolare, ciò include l’eliminazione del petrodollaro.

Quindi, si tratta di qualcosa di ben più importante del semplice controllo del petrolio, la presunta motivazione alla base della caotica e improvvisata “incursione” (terminologia di Trump) in Iran.

A tutti gli effetti, i fatti sul campo indicano già un fallimento clamoroso. È la controffensiva ad essere di tutt’altro livello.

Le Guardie della Rivoluzione iraniane si ispirano a Sun Tzu

Armare lo Stretto di Hormuz è Sun Tzu (L’Arte della Guerra), rivisitato dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniane. Sia un corridoio di collegamento, lo Stretto di Hormuz, sia una valuta, lo yuan, sono ora armi di distruzione imperiale. Chi ha bisogno di una bomba nucleare?

Ciò che è in gioco è il controllo del sistema finanziario globale, ben oltre il 2030, fino alla metà del secolo e oltre. Quello a cui stiamo assistendo in tempo reale è la partita a scacchi giocata dai persiani, in cui eccellono, ma con elementi del Weiqi (“Go”) cinese (gioco da tavolo di strategia).

Il Go è organico. Quando le piccole pedine si uniscono, modellano la forma e il controllo a lungo termine dell’intera scacchiera. Nel nostro caso, la scacchiera geopolitica/geoeconomica. Tutto ruota attorno al posizionamento, alla pazienza, all’accumulo di vantaggi e alla gestione della strategia.

Questo è il “segreto” del perché la guerra contro l’Iran offra ora alla Cina la mossa decisiva. Pechino ha plasmato la scacchiera per anni con infinita pazienza: creando una serie di istituzioni multilaterali; giocando un ruolo chiave nei BRICS e nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai; costruendo la Nuova Via della Seta; investendo in sistemi di insediamento alternativi; potenziando la sua diplomazia.

Il Go è estremamente razionale. Se si modella la scacchiera correttamente, non si fallisce. Il gioco si gioca da solo. Ed è qui che ci troviamo ora. Ed è per questo che il Vociferatore Imperiale, insieme ai suoi adulatori, complici e vassalli, è attonito e pietrificato: prigioniero del suo stesso pantano di arroganza.

*Pepe Escobar è editorialista di The Cradle, redattore capo di Asia Times e analista geopolitico indipendente specializzato in Eurasia. Dalla metà degli anni ’80 ha vissuto e lavorato come corrispondente estero a Londra, Parigi, Milano, Los Angeles, Singapore e Bangkok. È autore di numerosi libri; il suo ultimo è Raging Twenties (I Ruggenti Anni 20).

traduzione: La Zona Grigia

Articolo originale:

https://thecradle.co/articles-id/36510

18 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO