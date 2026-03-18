“L’Iran non era una minaccia. Guerra voluta da Israele.“

Il capo del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti, Joe Kent, si è dimesso a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

“Non posso, in coscienza, appoggiare la guerra in corso in Iran“, ha scritto Kent in una lettera a Donald Trump pubblicata su X.

“L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana.”

Nella sua lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con la quale rassegnava le dimissioni da direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense, Joe Kent ha affermato di sostenere “i valori e le politiche estere” su cui Trump aveva basato le sue campagne elettorali nel 2016, 2020 e 2024, e che, a suo dire, aveva attuato durante il suo primo mandato.

Kent ha affermato che, durante il suo primo mandato, Trump aveva “capito meglio di qualsiasi altro presidente moderno come applicare con decisione il potere militare senza trascinarci in guerre senza fine“.

Ma all’inizio del suo secondo mandato, ha affermato, “alti funzionari israeliani e membri influenti dei media americani hanno messo in atto una campagna di disinformazione che ha completamente minato la vostra piattaforma ‘America First’ e ha seminato sentimenti bellici per incoraggiare una guerra con l’Iran“.

“Questa cassa di risonanza è stata usata per ingannarvi e farvi credere che l’Iran rappresentasse una minaccia imminente per gli Stati Uniti e che avreste dovuto attaccare subito, perché c’era una strada chiara verso una rapida vittoria“, ha aggiunto.

“Questa era una menzogna ed è la stessa tattica che gli israeliani hanno usato per trascinarci nella disastrosa guerra in Iraq.“

P.S.

Trump alla nomina di Joe Kent a capo del Controterrorismo: È un eroe.

Trump alle dimissioni di Joe Kent in protesta contro la guerra: È un debole.

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Le dimissioni di Kent potrebbero avere ripercussioni sul sostegno a Trump all’interno della comunità di destra.

Mike Hanna – Al Jazeera

Durante la conferenza stampa con il primo ministro irlandese Micheál Martin, il presidente Trump è sembrato piuttosto scettico riguardo alle dimissioni di Kent.

Ha affermato che l’ex direttore era debole in materia di sicurezza e che si sbagliava quando diceva che l’Iran non rappresentava una minaccia per gli Stati Uniti.

Le critiche di Kent alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran sono molto significative perché non si tratta di un burocrate qualunque nominato da Trump. È un veterano che ha prestato servizio in diverse missioni nelle forze speciali e quindi conosce bene le condizioni che si vivono nei teatri di guerra.

Inoltre, è sempre stato un fervente sostenitore di Trump e del movimento MAGA, che costituisce il fondamento del sostegno a Trump.

Pertanto, l’affermazione di una figura come questa, secondo cui Israele avrebbe influenzato Trump a entrare in guerra fornendogli false informazioni tramite lobbisti israeliani negli Stati Uniti, è un’affermazione estremamente grave. E potrebbe effettivamente avere un impatto sul consenso di cui gode Trump, dato che è molto stimato da molti membri della comunità di destra.

18 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO