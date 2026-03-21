Lo Sri Lanka dice di no alla presenza di aerei militari USA

Il governo progressista dello Sri Lanka, nei primi giorni di marzo ha rifiutato il permesso per due aerei da combattimento statunitensi di atterrare in un aeroporto civile del paese. A renderlo noto è stato lo stesso presidente Anura Kumara Dissanayake intervenendo al Parlamento.

L’agenzia Reuters riferisce che gli Stati Uniti avevano richiesto il permesso per due aerei militari di atterrare all’aeroporto internazionale di Mattala Rajapaksa, dal 4 all’8 marzo, con l’aggressione contro l’Iran in corso ormai da quattro giorni.

“Volevano portare due aerei da guerra armati con otto missili antinave da una base a Gibuti” – ha dichiarato Dissanayake – “Abbiamo rifiutato la richiesta per mantenere la neutralità dello Sri Lanka,” ha aggiunto tra gli applausi dei parlamentari.

Gli Stati Uniti avevano fatto allo Sri Lanka la richiesta il 26 febbraio, prima dell’avvio dei bombardamenti sull’Iran Lo stesso giorno l’Iran aveva chiesto a tre delle sue navi di fare una visita di cortesia in Sri Lanka dal 9 al 13 marzo dopo aver partecipato a un’esercitazione navale indiana. Ma anche quella richiesta è stata respinta.

“Stavamo considerando questa richiesta. Se avessimo detto ‘sì’ all’Iran, avremmo dovuto dire ‘sì’ anche agli Stati Uniti,” ha aggiunto il presidente srilankese.

Ma nei giorni successivi, il 4 marzo, la marina dello Sri Lanka portato in salvo 32 membri dell’equipaggio di una nave iraniana – la Iris Dena – affondata in acque internazionali dai missili di un sommergibile statunitense al largo delle coste srilankesi in un attacco che ha causato almeno 84 morti tra i marinai iraniani. Successivamente lo Sri Lanka ha dovuto ospitare 208 marinai di un’altra nave iraniana – la Iris Busheer – che ha dovuto chiedere assistenza e riparare nel paese per evitare di essere attaccata dagli USA,

L’Inviato Speciale degli Stati Uniti per l’Asia meridionale e centrale, Sergio Gor, era in visita in Sri Lanka e giovedi ha incontrato il presidente Dissanayake.

La dichiarazione di Dissanayake è arrivata venerdi ossia un giorno dopo il suo incontro con l’Inviato Speciale USA.

Fonti militari srilankesi hanno detto all’agenzia Afp che lo Sri Lanka non avrebbe permesso che il proprio spazio aereo venisse utilizzato per lanciare aggressioni contro altre nazioni, in linea con la politica estera del paese.

21 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO