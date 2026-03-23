Libano. Come Hezbollah si è ricostruito mentre i suoi nemici lo davano per morto

Secondo alcune fonti, i duri colpi inferti da Israele nel 2024 hanno spinto a un ritorno allo “spirito di Mughniyeh”, creando una forza combattente più agile e impenetrabile.

Per oltre un anno, Israele , Washington e persino il governo libanese hanno parlato come se Hezbollah fosse stato definitivamente sconfitto.

Eppure il movimento armato libanese è di nuovo in guerra con Israele, colpendo il nemico in risposta alla guerra israelo-americana contro l’Iran .

Le sue prestazioni sul campo di battaglia e la capacità di colpire in profondità nel territorio israeliano dimostrano che Hezbollah non ha considerato i 15 mesi di cessate il fuoco con Israele come la fine della guerra, bensì come una breve e urgente finestra di opportunità per ricostruire, riorganizzarsi e prepararsi a ciò che riteneva sarebbe inevitabilmente accaduto in seguito.

Quando il 27 novembre 2024 è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, dopo oltre un anno di conflitto scatenato dalla guerra di Gaza, la narrazione pubblica è stata chiara.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva affermato che la campagna aveva “fatto regredire” Hezbollah di “decenni”, distruggendo la maggior parte dei suoi razzi ed eliminandone i vertici.

Un alto funzionario statunitense l’aveva definito “estremamente debole”. Il comandante del Centcom, Michael Kurilla, si era spinto oltre, definendo Hezbollah “decimato” e lodando il dispiegamento delle Forze Armate libanesi in quelle che aveva definito le “roccaforti” dell’ex partito.

A Beirut, anche il linguaggio politico era cambiato. Il presidente Joseph Aoun aveva affermato che lo Stato deve detenere il “diritto esclusivo di portare armi”, e il primo ministro Nawaf Salam aveva dichiarato che la presenza militare di Hezbollah a sud del fiume Litani era quasi sparita.

Era frequente sentire commentatori affermare che gli attacchi israeliani avessero distrutto l’80% delle forze militari del partito. Hezbollah, secondo la narrazione prevalente, era stato annientato e il suo disarmo era solo questione di tempo.

Ma ora sembra che la narrazione abbia confuso le perdite ingenti con un collasso strategico.

Secondo quattro fonti a conoscenza del processo di ricostruzione postbellica di Hezbollah, la ricostruzione è iniziata il 28 novembre, un giorno dopo il cessate il fuoco.

All’interno dell’organizzazione, non si dava per scontato che la guerra fosse finita, ma che un nuovo ciclo di combattimenti con Israele fosse solo questione di tempo.

Da questo punto di vista, hanno affermato le fonti, il cessate il fuoco non era un accordo politico. Era un intervallo operativo, e ogni giorno di questo intervallo aveva un valore.

‘Missione compiuta’

Secondo le fonti, Hezbollah ritiene che Israele abbia interrotto gli attacchi per due motivi.

In primo luogo, Israele riteneva che l’organizzazione fosse stata colpita così duramente che la pressione internazionale e interna avrebbe portato al collasso politico definitivo di Hezbollah.

In secondo luogo, Israele aveva valutato che proseguire la guerra avrebbe potuto comportare perdite israeliane più ingenti in una fase in cui riteneva di aver già raggiunto gli obiettivi strategici prefissati.

Tuttavia, le fonti affermano che la pausa nelle ostilità aperte ha rappresentato un’opportunità per Hezbollah.

Ciò significava che, sebbene la guerra avesse inflitto un pesante tributo di vite umane, aveva anche lasciato aperto uno spazio cruciale in cui l’organizzazione poteva ricostituirsi.

E lo sforzo che ne è seguito, secondo le fonti, non si è limitato al ripristino delle sue capacità militari di base.

L’obiettivo era più ampio: recuperare quanto più possibile delle capacità, della struttura e delle infrastrutture di Hezbollah precedenti all’ottobre 2023.

Secondo le fonti, entro la metà di dicembre 2025 i comandanti militari avevano informato la leadership che tutto ciò che poteva essere ricostruito era stato ricostruito.

“Abbiamo detto ai leader: missione compiuta”, avrebbero dichiarato i comandanti militari, secondo quanto riportato da una fonte.

Alcune capacità, in particolare quelle legate alla difesa aerea e ad altri sistemi di importanza strategica, avevano subito danni che non potevano essere semplicemente riparati.

Tuttavia, entro tali limiti, secondo le fonti, l’opera di ricostruzione è stata descritta come estesa, metodica e disciplinata.

‘Martiri ambulanti’

Il compito che attendeva Hezbollah era immenso.

Il 17 settembre 2024, Israele ha fatto esplodere centinaia di cercapersone utilizzati dai membri del partito, ferendo decine di persone, per lo più civili, e rivelando una scioccante infiltrazione dei servizi segreti.

Più tardi, nello stesso mese, feroci raid aerei su Beirut e altre zone del paese uccisero i vertici militari del partito, nonché il suo segretario generale di lunga data, Hassan Nasrallah.

Israele aveva colpito Hezbollah con una campagna d’urto su più livelli, volta a spezzare la catena di comando, smascherare le reti e paralizzare la sua capacità operativa.

Una fonte ha descritto la leadership di Hezbollah come “accecata, dispersa e a pezzi”, quando le forze israeliane iniziarono un’invasione di terra nell’ottobre del 2024, dopo un’intensa campagna di bombardamenti.

“La tenacia dei combattenti al confine, impegnati in una lotta fino alla morte, ha dato ai rimanenti alti ufficiali militari del partito lo spazio necessario per riprendere fiato e riorganizzarsi”, ha dichiarato a Middle East Eye.

“Questi martiri hanno salvato il partito.”

Alla domanda sul perché alcuni comandanti militari siano sopravvissuti mentre altri siano stati apparentemente eliminati a piacimento dai raid aerei israeliani, la fonte ha risposto: “Non hanno risposto al telefono”.

Ripensamento strutturale

Secondo le fonti, l’architettura di comunicazione di Hezbollah era stata penetrata in modo molto più profondo di quanto si pensasse in precedenza.

Il partito aveva sempre dato per scontato che i suoi membri fossero sorvegliati. Ma divenne chiaro che Israele era in grado di tracciare la loro posizione in tempo reale e di localizzare con precisione i leader e i combattenti di Hezbollah.

Le fonti descrivono come il partito abbia sostanzialmente abbandonato tutte e tre le sue precedenti reti di comunicazione, tornando invece a quelli che una fonte ha definito metodi “basici e primitivi”: corrieri umani, note scritte a mano e canali compartimentati tra il comando e le unità sul campo.

Una seconda fonte ha descritto il cambio di strategia come un “atto deliberato di adattamento” piuttosto che come un segno di regressione da parte dell’organizzazione.

La strategia ha inoltre contribuito a un più ampio ripensamento strutturale.

Negli anni successivi alla guerra di Israele contro il Libano del 2006, e soprattutto durante l’intervento di Hezbollah in Siria a sostegno di Bashar al-Assad, l’organizzazione ha assunto sempre più le sembianze di un esercito convenzionale: più grande, più pesante, più centralizzato e più dipendente da catene di comando estese.

Quella trasformazione ne ha ampliato le capacità, ma l’esperienza della guerra del 2024 spinse i comandanti sopravvissuti a ripensare quel modello.

Secondo una terza fonte, Hezbollah è diventato “un grosso carro che può essere trainato solo da un gruppo di stalloni”, laddove un tempo assomigliava a “cavalli bradi più leggeri”.

Dopo la guerra del 2024, secondo le fonti, gli alti ufficiali militari sono tornati a quello che hanno definito lo “spirito Mughniyeh”, un riferimento al defunto comandante Imad Mughniyeh e a una precedente dottrina basata su unità disperse e semi-autonome.

In questo modello, le unità operano seguendo linee guida generali basate su scenari, piuttosto che istruzioni dirette e costanti.

Il collegamento con il comando centrale diventa più leggero, più lento e meno esposto. Questo cambiamento può ridurre la velocità in alcuni ambiti, ma rafforza la resistenza. È un modello concepito non solo per operare, ma anche per sopravvivere.

Il ritorno al sud

La stessa strategia sembra aver caratterizzato il ritorno di Hezbollah al sud.

Pubblicamente, l’accordo di cessate il fuoco prevedeva che Hezbollah non avesse alcuna presenza militare tra il confine israeliano e il fiume Litani, con l’esercito libanese che si sarebbe schierato nella zona per oltre 60 giorni.

Entro l’8 gennaio 2026, l’esercito libanese ha dichiarato di aver assunto il controllo operativo della regione e Salam ha affermato che quasi tutte le armi presenti erano ormai in mano allo Stato.

Tuttavia, secondo le fonti, la realtà sul campo era ben più complessa.

Si dice che Hezbollah non avesse bisogno di grandi formazioni visibili per ricostruire la propria presenza.

Si è affidata invece a cellule più piccole e a singoli quadri per riparare le strutture danneggiate che non erano state completamente distrutte, riattivare siti che non erano stati scoperti e rafforzare silenziosamente posizioni che non erano state formalmente divulgate.

Le fonti descrivono una situazione in cui Hezbollah non si stava ritirando dall’estremo sud del Libano, ma si stava gradualmente ristabilendo grazie alla pazienza, all’occultamento e a movimenti prudenti.

“Abbiamo collegato la luce del giorno alla notte affidandoci l’uno all’altro per riprenderci e ricostruirci”, ha detto la terza fonte.

Ciò ha contribuito al carattere contraddittorio del cessate il fuoco.

Sulla carta, il Libano si stava muovendo verso un “monopolio statale sulle armi”. In pratica, Israele continuava a colpire, accusando Hezbollah di tentare di “riarmare e ricostruire la propria infrastruttura terroristica”, mentre il partito sosteneva di aver rispettato la tregua nel sud.

Quando il conflitto aperto è ripreso all’inizio di questo mese, circa 400 persone in Libano erano state uccise dagli attacchi israeliani dall’inizio del cessate il fuoco.

Quel periodo non è mai STATO di pace stabile. E’ stato una fase attiva e contesa in cui ciascuna parte ha cercato di plasmare i termini del successivo confronto.

Problemi di rifornimento

Uno dei motivi per cui i nemici di Hezbollah erano convinti che avrebbe faticato a riprendersi dalla guerra del 2024 era che le sue linee di rifornimento sembravano essere state interrotte.

Dopo la caduta di Assad, il successore di Nasrallah, Naim Qassem, ha riconosciuto pubblicamente che l’organizzazione aveva perso la sua via di rifornimento militare attraverso la Siria, pur cercando di minimizzare l’importanza strategica di tale perdita.

Tuttavia, secondo le fonti, il crollo del governo di Assad ha anche creato una breve ma importante opportunità.

Nel caos che ne seguì, Hezbollah riuscì a spostarsi rapidamente verso i depositi vuoti prima che le nuove autorità consolidassero il controllo e gli attacchi israeliani distruggessero ciò che restava.

Allo stesso tempo, ha impiegato mesi per rifornirsi di razzi e droni grazie al supporto iraniano e alla produzione locale.

Ciò non significa che ogni capacità sia stata ripristinata nella sua forma identica. Alcuni sistemi avanzati, in particolare la difesa aerea, sono rimasti difficili o impossibili da sostituire.

Gli sviluppi sul campo di battaglia delle ultime due settimane hanno dimostrato che Hezbollah non è stato ridotto all’irrilevanza.

Il 2 marzo, il partito ha lanciato circa 60 droni e razzi, seguiti da un numero simile il giorno successivo, per poi aumentare il ritmo poco dopo.

Questa settimana, i missili di Hezbollah hanno raggiunto persino il sud di Israele, costringendo gli israeliani di Ashkelon e delle comunità vicino alla Striscia di Gaza a cercare riparo.

Un’organizzazione che era stata ampiamente descritta come allo sbando sta nuovamente inanellando attacchi continui, ridispiegando combattenti e esercitando pressione su Israele sia in territorio libanese che israeliano.

«Mohammed Afif, il nostro ex responsabile della comunicazione, diceva sempre: “Hezbollah non è un partito, è una nazione, e le nazioni non muoiono”», ha ricordato la terza fonte.

“Molti pensavano che fosse solo uno slogan. Ma noi abbiamo dimostrato il contrario.”

Da Invictapalestina

Traduzione a cura di Grazia Parolari

23 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO