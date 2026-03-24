Arrivano a Cuba le navi del Nuestra América Convoy

È arrivata a L’Avana la nave Maguro, la prima imbarcazione del Nuestra América Convoy che giunge finalmente sulle coste di Cuba. L’imbarcazione, ribattezzata simbolicamente Granma 2.0, porta con sé forniture mediche, generi alimentari e pannelli solari, come aiuto solidale e internazionalista alla popolazione strozzata dall’assedio statunitense.

L’omaggio al Granma originale non è casuale: la missione ha voluto esprimere in questo modo la difesa della Rivoluzione cubana, partita proprio da un gruppo di rivoluzionari che si sono imbarcati verso l’isola ormai 80 anni fa. In questa occasione, si è voluto ribadire la necessità di resistenza all’imperialismo yankee.

Il peschereccio, partito il 20 marzo dalla penisola dello Yucatán, in Messico, era condotto da un equipaggio di 32 attivisti provenienti da Australia, Brasile, Ecuador, Italia, Messico e dagli stessi Stati Uniti. Al momento dell’attracco, l’emozione era palpabile. Da in cima alla nave, sono state sventolate bandiere e uno striscione con su scritto “Let Cuba Live“.

Dal porto è arrivata la risposta dei solidali che attendevano l’imbarcazione sul molo. Le tante delegazione che nei giorni scorsi hanno partecipato alla missione internazionalista hanno salutato i nuovi arrivati invocando la fine del bloqueo. Presto arriveranno altre tre imbarcazioni con ulteriori aiuti.

Riportiamo qui sotto il post pubblicato dall’Unione Sindacale di Base, che da terra ha accolto il camallo di Genova José Nivoi, già presente anche sulla Global Sumud Flotilla, affiancato nel video anche dal sindacalista statunitense Chris Smalls.

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A Cuba è arrivato il granma2.0 con il carico di solidarietà politica e concreta, ad accoglierli il Convoy di terra e la popolazione cubana: Cuba si Bloqueo no!

USB era presente sia nel convoglio di mare che di terra, a L’Havana c’è anche Chris Smalls: nei giorni scorsi abbiamo incontrato i compagni della Central de Trabajadores de Cuba – CTC con cui abbiamo rilanciato la mobilitazione internazionale di aprile della FSM e la manifestazione nazionale che si terrà a Roma l’11/04 ma anche i Comitati di Difesa della Rivoluzione e partecipato ad incontri istituzionali con il governo della repubblica.

Cuba non è sola, USB è al suo fianco insieme a tutti i solidali con la rivoluzione cubana del mondo: fermiamo le minacce imperialiste!

24 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO