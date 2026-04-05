Gli Stati Uniti non stanno vincendo la guerra: le quattro bugie e una verità di Trump

Trump è famoso per il suo spregiudicato disprezzo della verità. Perciò, noi in Corea del Sud dovremmo esaminare le sue parole e le sue affermazioni in modo critico. In effetti, molte delle dichiarazioni del suo recente discorso del 1° aprile (ora statunitense) sono false e costituiscono disinformazione. Cerchiamo quindi di fare chiarezza nella nebbia della guerra:

Bugia numero uno: gli Stati Uniti stanno vincendo la guerra contro l’Iran.

Gli Stati Uniti potrebbero avere la superiorità aerea e navale, ma il controllo iraniano dello Stretto di Hormuz offre a Teheran un punto strategico chiave per fare pressione su USA e Israele. Inoltre, mentre gli Stati Uniti combattono una guerra voluta, il regime iraniano combatte una guerra per la propria sopravvivenza, il che gli conferisce un livello qualitativamente diverso di determinazione. Dopo aver speso oltre 38 miliardi di dollari per 33 giorni di guerra, il tasso di approvazione di Trump è sceso al 35% poiché il conflitto sta colpendo l’economia.

Bugia numero due: il petrolio bloccato nello Stretto di Hormuz non ha impatto sugli Stati Uniti.

La chiusura dello Stretto di Hormuz non colpisce solo i paesi che importano petrolio da quella via. Fa aumentare il prezzo globale del petrolio, contribuendo alle pressioni inflazionistiche e rallentando la crescita in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. La guerra ha fatto salire i prezzi della benzina e ha fatto crollare la borsa americana.

Bugia numero tre: l’accordo dell’era Obama per denuclearizzare l’Iran è stata una perdita di tempo.

L’accordo dell’era Obama avrebbe limitato l’arricchimento dell’uranio iraniano al 3,67%, sufficiente per l’energia nucleare, per 15 anni. Quando Trump si ritirò dall’accordo nel 2018, pose fine a tutti questi impegni. Oggi, proprio mentre erano in corso i negoziati di pace tra USA e Iran, Trump ha attaccato l’Iran in malafede, accusandolo di un attacco imminente nonostante la mancanza di prove di intelligence. Se c’è qualcosa che le azioni arbitrarie di Trump hanno rafforzato, è la logica per cui “se hai la bomba, non vieni bombardato”.

Bugia numero quattro: eliminare gli “impianti di produzione di energia elettrica” dell’Iran farebbe vincere la guerra.

Non solo ciò costituirebbe un crimine di guerra contro milioni di civili, ma provocherebbe una massiccia rappresaglia iraniana contro i paesi esportatori di energia della regione, facendo sprofondare l’economia globale in una crisi energetica senza precedenti.

Una verità: i paesi dovrebbero garantire un accesso sicuro allo Stretto di Hormuz.

Ma dovrebbero farlo NON seguendo Trump in guerra. Persino un pragmatista convinto esiterebbe di fronte all’affermazione che le fregate sudcoreane possano garantire l’accesso con la forza quando nemmeno la potente marina statunitense ci riesce.

In realtà, dovremmo prenderne le distanze da questa guerra voluta, con i suoi atroci crimini di guerra. Il Giappone ha respinto le richieste di Trump di inviare navi nello Stretto di Hormuz e ha assicurato il transito attraverso negoziati diretti con l’Iran. Allo stesso modo, Cina, India e Pakistan hanno ottenuto l’accesso.

In definitiva, nonostante Trump sostenga che tutto ciò sia volto a beneficio del popolo iraniano, la sua guerra voluta sta semplicemente provocando uccisioni insensate e la distruzione del paese. Qualunque sia l’opinione sul governo iraniano, bombe e minacce non lo faranno crollare. Anzi, alimentano la resistenza e il martirio.

Così, nonostante l’affermazione di Trump secondo cui le missioni iniziali di decapitazione avrebbero avuto successo, l’Iran si era preparato con una struttura di leadership a quattro livelli di profondità. Se un capo del governo viene ucciso, un altro subentra immediatamente.

Negli Stati Uniti, la popolazione si sta sollevando contro la supremazia bianca di Trump, in patria e all’estero. Ora è arrivato il momento che i popoli di tutto il mondo chiedano ai propri governi di opporsi all’avventurismo militare di Trump. Per noi in Corea del Sud, questo dovrebbe iniziare con un deciso no all’invio di fregate sudcoreane per unirsi alla guerra di Trump.

*Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter. Dae-Han Song fa parte del Centro Strategico Internazionale e del collettivo No Cold War, ed è associato al Korea Policy Institute.

5 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO