Palestina. “Genocidio riproduttivo”: Come Israele annienta il futuro della popolazione di Gaza

L’uso sistematico e deliberato della violenza riproduttiva nel contesto del genocidio contro i palestinesi è stato ampiamente denunciato e documentato.

La violenza del genocidio ha sconvolto la vita dei palestinesi. Per le donne e le ragazze palestinesi, in particolare, esperienze come mestruazioni, gravidanze o parto sono diventate un incubo. Migliaia di donne palestinesi sono state costrette a partorire in condizioni estreme, senza accesso alle cure pre- o post-natali, in uno scenario di devastazione e mancanza delle forniture più basilari.

Tutti i dati che dipingono un quadro della realtà della salute sessuale e riproduttiva delle donne palestinesi in tempi di genocidio sono schiaccianti: un aumento degli aborti spontanei fino al 300%, casi di cesarei senza anestesia o post-mortem, un aumento dei tassi di mortalità nel parto di donne e dei loro bambini a causa di condizioni prevenibili come preeclampsia o diabete. isterectomie (interventi chirurgici per rimuovere l’utero) dovute alla mancanza di accesso a farmaci per trattare infezioni, malnutrizione, disidratazione e anemia che, tra le altre cose, impediscono l’allattamento al seno.

A questo si aggiungono le conseguenze della mancanza di accesso all’acqua e ai prodotti igienici di base – inclusi quelli per l’igiene mestruale – in un contesto di blocco, spostamenti successivi, sovraffollamento e precarietà. Le donne e gli adolescenti palestinesi sono stati costretti a improvvisare assorbenti igienici o stoffe a tende, esponendosi a una miriade di malattie. “A volte ho bisogno di assorbenti e sapone molto più che di cibo,” riassunse una giovane donna di Gaza.

‘Reprocide’

Questi impatti non sono stati solo un’altra conseguenza dell’offensiva israeliana, né danni collaterali. Ricerche condotte da esperti delle Nazioni Unite, entità femministe e accademiche palestinesi e, più recentemente, anche ONG israeliane hanno denunciato l’uso sistematico e deliberato della violenza riproduttiva nel contesto del genocidio.

Una violenza caratterizzata dall’influenzare la capacità di riproduzione fisica e sociale della popolazione palestinese. Per sottolineare l’uso di questo tipo di violenza, è stato usato il termine “genocidio riproduttivo” o il concetto di “repreconde”, come proposto dall’accademica gazawa Hala Shoman, sottolineando che ciò che si cela dietro è una strategia deliberata per eliminare il presente e il futuro di una comunità, attraverso violenza diretta e strutturale, con effetti immediati e a lungo termine.

“Mentre il genocidio estingue le vite delle persone che esistono, il ‘reprocide’ assicura che molte vite potenziali non esistano mai,” sottolinea Shoman. Questa violenza si collega quindi alle politiche e alle logiche di colonizzazione, occupazione e apartheid imposte da Israele in Palestina. La violenza riproduttiva osservata a Gaza è quindi intesa come una continuazione e un’intensificazione delle politiche del colonialismo degli insediamenti israeliani nella sua battaglia demografica contro la popolazione palestinese.

Sebbene la portata di questa violenza sia senza precedenti nel contesto del genocidio, non si tratta di una violenza nuova nel contesto palestinese, ha precedenti storici e non si è limitata a Gaza. Un esempio di ciò è l’impatto del sistema di segregazione, controllo e restrizioni alla mobilità imposto da Israele in Cisgiordania, che influisce in particolare sulla salute fisica e mentale delle donne incinte, soprattutto con l’avvicinarsi della data del parto; o strategie per monitorare i tassi di natalità della popolazione palestinese con cittadinanza israeliana.

Nel contesto del genocidio a Gaza, sono stati documentati attacchi alle infrastrutture sanitarie che hanno colpito centri di salute materna e infantile e hanno compromesso l’accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva necessarie a oltre mezzo milione di donne e ragazze palestinesi in età fertile. Nonostante la relativa riduzione della violenza dal cessate il fuoco di ottobre 2025, l’OCHA ha avvertito questo mese della situazione precaria che decine di migliaia di donne incinte nella Striscia continuano ad affrontare.

Le crescenti restrizioni imposte da Israele al lavoro delle organizzazioni umanitarie a Gaza minacciano il lavoro di enti come Medici Senza Frontiere, che ha svolto un ruolo chiave, soprattutto nell’assistere i partendi nella Striscia.

Le riflessioni sulla violenza riproduttiva hanno messo in luce l’attacco israeliano che nel dicembre 2023 ha colpito il principale centro di fertilità assistita di Gaza. Più di 4.000 embrioni – l’ultima possibilità di concepire per molte famiglie – sono stati distrutti nell’attentato alla clinica Al Basma, un episodio che ha rafforzato le accuse contro Israele per “aver imposto misure volte a prevenire la nascita di un gruppo”, uno dei cinque crimini contemplati nella Convenzione sul Genocidio.

Dal punto di vista della giustizia riproduttiva, è stato anche sostenuto che le politiche israeliane non solo hanno compromesso le possibilità della popolazione palestinese di procreare, ma anche le opzioni di decidere di non avere figli – ad esempio, a causa della mancanza di contraccettivi – e le possibilità di educare in un ambiente sicuro e dignitoso.

La campagna israeliana ha annientato risorse vitali vitali e ha messo la popolazione in difficoltà quotidiane per la sopravvivenza. Il lutto incompiuto, l’incertezza quotidiana sul fatto che potranno proteggere o nutrire i propri figli e la frustrazione per l’incapacità di offrire loro un orizzonte di sicurezza e speranza, il peso della cura – inclusi migliaia di bambini mutilati – spiegano in parte i sintomi della depressione, dell’ansia e di altri problemi di salute mentale. in una popolazione palestinese colpita da un trauma duraturo, ripetitivo, collettivo e transgenerazionale.

Frattura e sottomissione

Le difficoltà sembrano difficili da misurare quando le ferite sono così profonde, quando si stima che praticamente tutti i bambini di Gaza abbiano bisogno di cure psicologiche, mentre i bambini palestinesi implicano vivere con un senso di morte imminente.

Il quadro della violenza riproduttiva richiede anche di affrontare le conseguenze fisiche e psicologiche, nel breve e medio termine, della violenza sessuale. Il suo utilizzo è stato anche documentato e denunciato nel contesto del genocidio, tra le altre voci, da una commissione internazionale indipendente di inchiesta dell’ONU, che ha avvertito del suo aumento e intenzionalità: frammentare e soggiogare l’intera popolazione palestinese.

La violenza sessuale e di genere è stata usata come forma di punizione e intimidazione collettiva e ha colpito in particolare i prigionieri palestinesi, che sono stati vittime di abusi e stupri registrati in video e fotografie pubblicate sui social media. La violenza sessuale come meccanismo di tortura è stata anche denunciata nell’ultimo rapporto della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, Francesca Albanese, che ha chiesto responsabilità ai funzionari di alto livello del governo israeliano.

Ci sono prove che indicano che la violenza sessuale è stata perpetrata con l’incoraggiamento implicito o esplicito delle autorità civili e militari israeliane. Le forze israeliane hanno anche sfruttato i codici di genere con lo scopo di umiliare donne e adolescenti palestinesi durante le loro perquisizioni e perquisizioni, ad esempio costringendole a mostrarsi in biancheria intima davanti alla loro comunità sapendo che, a causa del contesto sociale e religioso, queste pratiche sono particolarmente degradanti per le donne; e consapevoli anche che molte donne palestinesi saranno riluttanti a denunciare abusi sessuali per vergogna, paura di risposte negative o di essere incolpate.

Dal punto di vista di genere, è anche necessario affrontare altre violenze invisibili nel contesto del genocidio. Tra questi, l’aumento ancora poco documentato dei matrimoni di minori palestinesi – principalmente a Gaza, ma anche in Cisgiordania.

Le organizzazioni femministe palestinesi che lavorano da anni per la consapevolezza e la difesa per sradicare questa pratica dalla società palestinese hanno avvertito dell’aumento dei matrimoni precoci come strategia negativa di coping e che risponde, in parte, alla preoccupazione per le questioni di “onore”.

Le difficoltà economiche, il sovraffollamento e la convivenza di giovani uomini e donne in spazi angusti, e le complesse prospettive educative – in parte a causa della massiccia distruzione di scuole e università e dell’uso di strutture educative come rifugi, nel caso di Gaza – hanno aumentato le pressioni sociali affinché i minori palestinesi si sposino prima dei 18 anni.

In uno scenario di sopravvivenza, molte ragazze palestinesi si trovano davanti a questa opzione come modo per raggiungere sicurezza e stabilità. Molte ragazze adolescenti palestinesi temono questa possibilità a causa dei rischi associati alle gravidanze precoci e della riluttanza ad abbandonare i propri progetti e aspirazioni. Un’altra forma di violenza che tronca i futuri e mina i corpi delle donne e delle ragazze palestinesi. Violenza che non può e non dovrebbe essere zittita o normalizzata.

*Pamela Urrutia Arestizábal è ricercatrice presso la Scuola di Cultura di Pau dell’Università Autonoma di Barcellona (UAB). – Da “El Diario”

5 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO