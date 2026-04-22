“L’allargamento della NATO è una provocazione per la Russia”, lo dicono anche documenti di Londra

L’esercito britannico ha affermato centinaia di volte che l’invasione russa dell’Ucraina è stata “non provocata”, ma i documenti declassificati raccontano una storia diversa.

Secondo documenti declassificati del 1997, i funzionari britannici ritenevano che l’espansione della NATO “sarebbe stata una provocazione per i russi” se un folto gruppo di stati europei avesse aderito all’organizzazione militare. In un briefing del marzo 1997 destinato al primo ministro John Major, veniva delineato il sostegno del Regno Unito all’adesione alla NATO di “piccolo gruppo iniziale“.

“Un numero eccessivo di adesioni simultanee metterebbe a dura prova le strutture della NATO e inimicherebbe la Russia“, si legge nel documento informativo, destinato all’incontro che Major avrebbe avuto poco dopo con il segretario generale della NATO Javier Solana. Ulteriori decisioni su quali altre adesioni e quando queste sarebbero potute avvenire “provocherebbero i russi“, aggiungeva il testo.

L’incontro si è svolto mentre la NATO, di fronte alla forte opposizione russa, stava valutando un allargamento per includere la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Polonia, e forse anche la Slovenia e la Romania. I primi tre paesi furono invitati dalla NATO ad aderire nel luglio del 1997 e lo fecero nel 1999. Altri 11 stati europei si sarebbero uniti all’alleanza militare entro il 2020.

Lo stesso briefing per Major affermava che l’allora presidente russo Boris Eltsin “probabilmente avrebbe fatto pressioni sugli alleati chiave per ottenere garanzie che la NATO non avrebbe ammesso i Paesi baltici e l’Ucraina“. “Non otterrà nulla da noi“, aggiungeva il briefing.

Già nel 1997, molti funzionari dell’amministrazione statunitense di Bill Clinton erano favorevoli all’adesione degli Stati baltici. La questione era particolarmente controversa, dato che i tre Stati condividono confini terrestri con il territorio russo.

John Kerr, ambasciatore britannico a Washington, scrisse che “gli americani hanno promesso di aiutarli [gli stati baltici] a prepararsi per l’adesione” e che “molti nell’amministrazione (compreso il Pentagono) pensano che i Baltici entreranno effettivamente a far parte della NATO un giorno“. Ha poi aggiunto: “Ritengono che sia solo questione di tempo e di un’attenta gestione della Russia“.

Una palese provocazione

I documenti britannici relativi al periodo 1995-1999, disponibili presso i National Archives di Londra, dimostrano che la Russia ha ripetutamente messo in guardia l’Occidente riguardo all’adesione alla NATO di alcuni paesi dell’Europa orientale, tra cui l’Ucraina. Al contrario, il Ministero della Difesa britannico ha pubblicato centinaia di volte, soprattutto sulla piattaforma social X, che l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 è stata “non provocata“.

“Una palese provocazione“: così Nikolai Afanasievsky, viceministro degli Esteri russo, definì le voci sull’ammissione delle ex repubbliche sovietiche nella NATO, durante un incontro nel febbraio 1997 con l’ambasciatore britannico a Mosca, Jeremy Greenstock. Greenstock cercò di rassicurare Afanasievsky affermando che “la NATO non aveva alcuna intenzione di ammettere membri provenienti dall’ex Unione Sovietica in questa fase“.

La formula “in questa fase” era tecnicamente vera, ma sette anni dopo, nel 2004, tutti gli stati baltici erano ormai parte dell’alleanza. L’allargamento della NATO ai territori dell’ex Unione Sovietica, compresi gli Stati baltici, rappresentava “un punto nevralgico” per i russi, come riferirono al Ministero degli Esteri degli ufficiali britannici alla NATO, nel marzo del 1997.

“La questione più difficile era la preoccupazione di Eltsin per la possibile adesione dell’Ucraina, degli stati baltici e di altri stati dell’ex Unione Sovietica“. Il mese successivo, Eltsin scrisse a Major affermando: “Il nostro atteggiamento negativo nei confronti dei piani di espansione della NATO rimane invariato. L’attuazione di tali piani sarebbe il più grande errore dell’Occidente in tutto il dopoguerra“.

Una priorità particolare per Mosca era “l’esclusione del dispiegamento permanente di formazioni da combattimento della NATO vicino alla Russia“.

“I timori della Russia erano fondati”

“I timori della Russia erano fondati“, disse Major al primo ministro olandese Wim Kok durante un colloquio all’Aia sull’allargamento della NATO nel gennaio 1997. “Questo era emerso chiaramente dai suoi precedenti contatti con Eltsin e altri“, aggiunse Major, secondo quanto riportato nel resoconto dell’incontro.

Quando Major incontrò Solana nel marzo del 1997, quest’ultimo fece riferimento ai “timori dei russi riguardo allo spostamento verso est delle truppe e delle attrezzature della NATO“. Il ministro degli esteri russo Primakov “lo aveva praticamente implorato [Solana] di aiutarlo a rassicurare i russi sul fatto che le forze della NATO non si sarebbero spostate verso est“.

In precedenza, nel dicembre del 1996, il primo ministro russo Viktor Chernomyrdin aveva confidato in privato a Major: “La Russia non può impedire l’allargamento della NATO, ma ciò creerebbe una situazione fragile che potrebbe esplodere“. Analogamente, un documento del Ministero degli Esteri britannico redatto nel dicembre 1995 rilevava “la profonda ostilità della Russia nei confronti del principio di allargamento“.

Affermava che il Regno Unito “avrebbe dovuto affrontare le sensibilità russe” in merito, anche “spiegando il ruolo e le attività della NATO a un pubblico russo più ampio attraverso un maggiore impegno informativo“. Questo accadeva in un periodo in cui i funzionari britannici ritenevano che la prima fase dell’allargamento dovesse essere “ridotta” e riguardare solo Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.

All’inizio di quell’anno, nel marzo del 1995, l’ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, Robin Renwick, informò il Ministero degli Esteri britannico della convinzione diffusa a Washington che “a Mosca vi fosse una percezione psicologica e intellettuale generalizzata secondo cui la NATO rappresentava una minaccia reale“.

Questo era ben noto al primo ministro britannico. Nel maggio del 1995, Major affermò, durante un incontro con il suo omologo irlandese, John Bruton, di ritenere che “la loro paura fondamentale fosse quella dell’accerchiamento“, riferendosi ai russi.

Egli aggiunse che, rispetto all’adesione all’UE per gli stati dell’Europa centrale, “per i russi la NATO aveva un simbolismo e una risonanza politica molto più minacciosi… I Paesi baltici erano particolarmente difficili, con un’estrema delicatezza per la Russia. Sarebbe molto difficile avere un confine NATO direttamente con la Russia“.

Pertanto, Major sostenne la necessità di procedere all’allargamento “lentamente” e di “sviluppare una relazione unica con la Russia, che tenesse conto delle sue dimensioni particolari e del suo peso strategico“.

“Al di sopra della legge”

Dopo che Tony Blair divenne primo ministro nel maggio 1997, la Gran Bretagna cercò di sviluppare strette relazioni con la Russia, soprattutto dopo che Vladimir Putin divenne primo ministro nell’agosto 1999. I funzionari di Blair credevano di poter formare una “nuova partnership” con la Russia e che Mosca avrebbe gradualmente acconsentito all’allargamento della NATO. Tuttavia, i timori dei russi riguardo all’allargamento non si sono affatto placati.

“L’allargamento è ancora un tema molto nevralgico” per la Russia, scrisse John Goulden, il più alto funzionario britannico presso la NATO, nel febbraio del 2000. “L’opinione pubblica riteneva che ciò avrebbe portato all’isolamento politico della Russia in Europa“, con un funzionario russo che affermò che ciò “equivaleva a una chiusura da parte della NATO della finestra di Pietro il Grande verso l’Occidente“.

Uno dei motivi dell’opposizione di Mosca all’allargamento in quel periodo fu la guerra di Blair in Kosovo nel 1999, che comportò il bombardamento della Serbia, alleata di Mosca, e l’espansione dell’influenza occidentale nell’Europa orientale dopo non essere riuscita a ottenere l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

In un documento informativo del Ministero degli Esteri britannico, redatto in vista dell’incontro tra Blair e il segretario generale della NATO George Robertson nel febbraio del 2000, si leggeva: “L’opposizione russa all’espansione della NATO si è fatta ancora più intransigente a seguito della vicenda del Kosovo“. Tuttavia, non fu solo il Kosovo, ma anche le politiche statunitensi e britanniche nei confronti dell’Iraq, e i bombardamenti del paese nel 1998, anch’essi senza l’autorizzazione delle Nazioni Unite, a far infuriare la Russia.

Questo fu esplicitamente affermato da Tim Barrow, segretario privato del Segretario agli Esteri Robin Cook, che scrisse al numero 10 di Downing Street nel settembre del 1999 dicendo: “Le relazioni della Russia con l’Occidente hanno subito un duro colpo di recente. I russi hanno trovato particolarmente inaccettabili le politiche statunitensi e britanniche nei confronti dell’Iraq e del Kosovo“.

“La ragione di fondo di questo malcontento (che è genuino) è la sensazione che gli Stati Uniti e la NATO agiscano al di sopra della legge. L’idea che l’Occidente tenga poco conto degli interessi russi e che il processo di allargamento della NATO sia finalizzato a contenere ulteriormente la Russia“.

*storico e giornalista, tra i co-fondatori di Declassified UK, testata investigativa fondata nel 2019 su cui, il 15 aprile, è stato pubblicato l’articolo tradotto qui sopra.

22 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO