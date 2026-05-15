Donne palestinesi nelle gabbie israeliane

Incinte, malate, imprigionate. La difficile situazione situazione delle donne palestinesi nelle carceri israeliane.

Ali Shawahneh, 46 anni, non ha tempo per cercare lavoro. Da quando Israele ha arrestato sua moglie, Amina Tawil, 36 anni, nella loro casa di Qalqilya, è diventato sia padre che madre per i loro quattro figli.



Amina si è fatta carico di queste responsabilità da sola in diverse occasioni, mentre Israele teneva in prigione il marito. Durante l’ultima detenzione, Ali ha trascorso due anni in detenzione amministrativa e ha perso 75 chili. Si era appena ripreso quando Israele ha arrestato sua moglie, gettando la famiglia in un altro ciclo di difficoltà.



Nel suo ultimo comunicato, l’Associazione dei Prigionieri Palestinesi ha affermato che il numero di prigioniere palestinesi detenute nelle carceri israeliane ha superato le 90 durante il mese di aprile. Ha sottolineato che cifre simili erano state registrate in precedenza al culmine delle campagne di arresto nella Cisgiordania Occupata, nei primi mesi della Guerra Genocida, e nel contesto della persecuzione delle donne a Gaza.



L’organizzazione ha spiegato che la maggior parte delle prigioniere è detenuta nel carcere di Damon, vicino ad Haifa, tra cui due bambine, una donna al terzo mese di gravidanza, 25 detenute amministrative, tre giornaliste, due prigioniere malate di cancro e due donne detenute da prima dell’ottobre 2023.

“Arrestate me invece di lei”

Due giorni prima dell’Eid al-Fitr, il 18 marzo, Amina stava pregando con il marito dopo che i figli si erano addormentati. Ha aperto il telefono per controllare le notizie e ha scoperto che l’esercito israeliano stava effettuando un rastrellamento nel loro quartiere proprio in quel momento.



La paura che Ali venisse arrestato di nuovo la assalì immediatamente, soprattutto perché due settimane prima le forze israeliane avevano fatto irruzione nella loro casa con il solo scopo di minacciarlo di arresto.



Pochi minuti dopo, i soldati fecero irruzione violentemente in casa e iniziarono a urlare. Quando Ali vide l’ufficiale, chiese: “Perché state facendo irruzione in casa? Non siete già venuti due settimane fa?”. L’ufficiale rispose: “Oggi sono qui per sua moglie”.

“Ero terrorizzato quando l’ho sentito. Sono abituato agli arresti, ma lei non li sopporta. Ero preoccupato per lei e ho chiesto all’ufficiale di arrestare me al suo posto, ma lui si è rifiutato, dicendo che volevano lei. Ho chiesto loro di darle solo qualche minuto per vestirsi, e poi le soldatesse hanno iniziato a urlarle di sbrigarsi”, ci ha raccontato Ali.



Per un’ora intera, Ali è stato rinchiuso con i suoi figli in una stanza mentre i soldati interrogavano Amina in un’altra.

La scena era straziante per i bambini, che hanno pianto per tutta la durata dell’irruzione e hanno implorato l’ufficiale di non portare via la loro madre. Invece, i soldati l’hanno ammanettata davanti a loro e l’hanno scortata verso un veicolo militare.



Il figlio maggiore di Amina e Ali ha otto anni, mentre il più piccolo ne ha solo tre. Prima dell’arresto, Amina soffriva di debolezza, vertigini e nausea. Dopo il suo fermo, si è scoperto che era incinta di sei settimane, il che ha acuito le preoccupazioni di Ali per la sua salute.



“È stata interrogata per 25 giorni e poi trasferita al carcere di Damon. Le hanno detto che io e sua madre eravamo stati arrestati solo per spaventarla e farla preoccupare per i bambini. Non ci sono accuse specifiche; ogni volta tirano fuori un’accusa diversa. Di recente, non essendo riusciti a provare nulla contro di lei, hanno detto che avrebbero controllato il suo telefono”, ha spiegato Ali.



Quella stessa notte, le forze israeliane arrestarono 17 donne palestinesi solo a Qalqilya. La maggior parte fu poi rilasciata, ma quattro rimasero in detenzione. Tre furono poste in detenzione amministrativa, mentre Amina rimane in carcere senza alcuna informazione certa sul suo destino.



Ali è profondamente preoccupato per la sua salute, soprattutto considerando la malnutrizione a cui sono sottoposte le detenute nelle carceri israeliane. Amina soffre già di anemia e le condizioni stanno peggiorando i sintomi della sua gravidanza iniziale.



Dopo aver trascorso un totale di 19 anni nelle carceri israeliane, Ali ha perso il lavoro. Ora non può nemmeno uscire di casa per cercare un impiego perché deve prendersi cura dei suoi figli. Cucina, pulisce, lava i vestiti, li prepara per la scuola e gestisce ogni aspetto della loro vita quotidiana.



“Sono all’ultimo semestre del mio dottorato a Nablus e devo portare i miei figli con me perché non posso lasciarli soli. Ora capisco il peso della responsabilità che mia moglie si è portata sulle spalle mentre ero in prigione nelle carceri israeliane”, ha detto.



Ali spera che il tribunale israeliano acconsenta al rilascio di Amina, anche con condizioni restrittive come gli arresti domiciliari, a causa delle sue condizioni di salute e della gravidanza, che non viene monitorata dal personale medico all’interno del carcere.



Tuttavia, lunedì il tribunale israeliano ha prorogato la detenzione di Amina di altri otto giorni senza fornire spiegazioni, lasciando la famiglia devastata e sempre più preoccupata.



“I bambini piangono per lei ogni giorno. Mi si spezza il cuore e non so cosa fare. Cerco di fare del mio meglio per sopperire alla sua assenza, ma l’abbraccio di una madre è sempre la cosa più calda per i suoi figli”, ha concluso, visibilmente commosso.

Un pericolo reale

Secondo l’Associazione dei Prigionieri Palestinesi, le detenute affrontano condizioni di detenzione dure, tra cui fame, negligenza medica, abusi, isolamento e pratiche invasive come le perquisizioni corporali.



La maggior parte degli arresti di donne avviene con l’accusa di “incitamento”. Dall’ottobre 2023, oltre 700 donne palestinesi sono state arrestate nella Cisgiordania Occupata, a Gerusalemme e nei Territori del 1948. Non sono disponibili dati precisi sugli arresti a Gaza.



“Questa intensificazione si verifica in uno dei periodi più sanguinosi per le donne palestinesi, in un contesto di continue gravi violazioni, tra cui aggressioni fisiche e sessuali e la detenzione di donne come ostaggi per fare pressione sulle loro famiglie”, si legge nella dichiarazione.



Nel febbraio 2025, le forze israeliane hanno intercettato il veicolo di Fidaa Assaf, 50 anni, mentre tornava a casa nel villaggio di Kafr Laqif, nella Cisgiordania settentrionale, dopo una visita all’Ospedale Governativo di Ramallah. I soldati l’hanno ammanettata e arrestata.



Fidaa è stata trasferita tra diversi centri di detenzione prima di essere trasferita al carcere di Damon, dove è tuttora detenuta e sotto processo da oltre un anno. Secondo quanto riportato, i pubblici ministeri israeliani chiedono una condanna a due anni di reclusione.



A Fidaa è stata diagnosticata la leucemia nel 2024. Si è sottoposta a diverse sedute di trattamento e deve assumere farmaci a vita.



Suo fratello, Raafat Al-Ashqar, ci ha detto che la famiglia è profondamente preoccupata per la sua salute, date le dure condizioni a cui sono sottoposte le detenute.



Ha spiegato che, all’inizio della sua detenzione, le sono stati negati i farmaci per oltre un mese, il che ha gravemente indebolito il suo fisico. Il suo avvocato ha poi chiesto all’amministrazione carceraria di fornirle le medicine.



Fidaa ha lottato contro l’infertilità per 15 anni prima di dare finalmente alla luce la sua unica figlia, Qatr Al-Nada, che ora ha 13 anni e soffre di un grave trauma emotivo a causa dell’assenza della madre.



“Si rifiuta di parlare con chiunque e preferisce stare seduta da sola in silenzio tutto il tempo. Siamo molto preoccupati per il suo stato mentale. Era estremamente legata a sua madre e la sua assenza le causa molto dolore. Siamo sicuri che faccia soffrire ancora di più sua madre”, ha detto Raafat.



Fidaa soffre di ricorrenti problemi di salute e solo quando le sue condizioni si aggravano viene trasferita all’infermeria del carcere, dove non riceve un adeguato supporto medico per la sua malattia.

Gravi difficoltà

Le detenute subiscono enormi sofferenze a causa delle pressioni fisiche e psicologiche a cui sono sottoposte all’interno delle carceri israeliane.



Amani Sarahneh, portavoce dell’Associazione dei Prigionieri Palestinesi, ci ha riferito che le detenute affrontano gravi privazioni, in particolare per quanto riguarda i loro bisogni specifici in quanto donne. Ha affermato che l’amministrazione carceraria israeliana utilizza deliberatamente queste privazioni come forma di punizione.



Ha aggiunto che le detenute sono soggette a continui abusi e umiliazioni, nonché a punizioni arbitrarie come l’isolamento. In molti casi, una singola cella ospita dalle nove alle dieci detenute, senza che vengano forniti nemmeno i beni di prima necessità.



“Tra le detenute ci sono dottoresse, giornaliste, avvocate, studentesse universitarie, attiviste, madri, mogli, sorelle e madri di martiri. Almeno 40 delle detenute sono madri e la maggior parte degli arresti si basa su vaghe accuse di incitamento”, ha affermato Sarahneh.



Due delle detenute hanno meno di 18 anni, tra cui una minore detenuta in custodia cautelare senza accusa formale.

“Una delle sfide più significative che le detenute devono affrontare è la pratica delle umilianti perquisizioni corporali, ripetute più volte dal momento dell’arresto fino al trasferimento al carcere di Damon”, ha affermato.



“Sono costrette a spogliarsi con il pretesto di un’ispezione. Le loro celle vengono costantemente perquisite e irrorate con gas lacrimogeni. Durante le perquisizioni all’interno delle celle vengono utilizzati cani poliziotto e le detenute sono costrette a sedersi in posizioni degradanti”, ha spiegato.



Nelle recenti settimane di inasprimento dell’aggressione militare contro l’Iran, sono stati registrati almeno quattro episodi di repressione contro detenute nel carcere di Damon, che Sarahneh ha descritto come estremamente duri.

* Fayha’ Shalash è una giornalista palestinese residente a Ramallah. Si è laureata all’Università di Birzeit nel 2008 e da allora lavora come corrispondente e conduttrice radiotelevisiva. I suoi articoli sono apparsi su diverse pubblicazioni digitali. da: https://www.palestinechronicle.com/pregnant-ill-imprisoned-the-plight-of-palestinian-women-in-israeli-prisons/ – traduzione: La Zona Grigia

15 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO